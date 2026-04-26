Siyonist yazar Levy'den çarpıcı itiraf: İsrail'in en büyük hayali İran ile savaşmaktı

"24 SAATTE 10 KEZ SIĞINAKLARA KAÇTIK"

İran'ın ateşlediği füzelerle İsrail içindeki günlük yaşamın nasıl bir kabusa dönüştüğünü anlatan Gideon Levy, "Dün gece üç kez sığınağa koştuk, akşam Pesah arifesinde bir üç-dört kez daha; son 24 saat içinde on kez sığınaklara kaçtık" ifadelerini kullandı. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Levy, "Bu normal bir hayat değil, bu uzun vadede kabul edilemez. Kendinize 'bunu neden yapıyoruz, bu bize neye hizmet ediyor' diye sorduğunuzda bu durum haklı çıkarılamaz" şeklinde konuştu.

İSRAİL'DE MEDYAYA MANİPÜLASYON

İsrail medyasının savaş çığırtkanlığı yaptığını belirten Gideon Levy, "İsrail medyası savaşı desteklemeye ve övmeye devam ediyor, hiçbir alternatif sesin duyulmasına izin vermiyor" diyerek içerideki sansür ve propaganda mekanizmasına dikkat çekti. Levy, İsrail halkının savaşın durmasını istemediğini çünkü durulursa hiçbir şeyin başarılmamış olacağını düşündüklerini, ancak bu başarının başlangıçtan beri imkansız olduğunu ifade etti.