Siyonist yazar Levy'den çarpıcı itiraf: İsrail'in en büyük hayali İran ile savaşmaktı
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşta 2 ay geride kalırken, Siyonist medya Haaretz Gazetesi yazarı Gideon Levy'den çarpıcı itiraflar geldi. Levy, ABD'nin savaşa Netanyahu baskısı ile girdiğini ve Trump yönetiminin savaşı başarısızlıkla sonuçlanması durumunda İsrail'i sorumlu tutacağını belirtti. Levy ayrıca İsrail'in en büyük hayalinin İran ile savaşmak olduğuna dikkat çekerek, "ABD-İsrail ilişkileri görüldüğü gibi sağlıklı değil. İsrail hasta. İsrail'in ABD'yi kaybetmesi büyük tehlike" dedi. Öte yandan Levy, Siyonist medyadaki sansüre atıfta bulunarak savaş çığırtkanlığının yapıldığını ve alternatif hiçbir görüşün izin verilmediğini vurguladı.
"İSRAİL ABD İLİŞKİSİ SAĞLIKLI DEĞİL"
İsrail'in direnç kapasitesinin ABD ile kıyaslanamayacak kadar zayıf olduğunu vurgulayan Gideon Levy, "Durum Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha kötü olabilir çünkü İsrail, ABD'ye kıyasla felaketleri çok daha az emebilir; ABD çok daha bağımsız ve güçlü" ifadelerini kullandı. İsrail'in şu anki temel kaygısının savaşın ertesi günü olduğunu belirten Levy, "Beni şu an asıl ilgilendiren şey, savaştan sonraki gün ne olacağıdır; çünkü İsrail zaten Gazze'de bir parya devlete dönüştü ve dünya iki buçuk yıldır İsrail'e karşı öfke ve şok içinde" sözleriyle Netanyahu hükümetinin uluslararası arenada diğer ülkeler tarafından dışlandığına dikkat çekti.
"DÜNYA İSRAİL'E SIRTINI DÖNDÜ"
İsrail'in küresel kamuoyundaki imajının yerle bir olduğunu belirten Gideon Levy, "Son iki buçuk yılda, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Yahudi topluluklarında ve birçok yeni çevrede kamuoyunun İsrail'e sırtını döndüğünü gördük; bu kendi başına stratejik bir kayıptır çünkü İsrail dünyaya muhtaçtır, İsrail dünya olmadan var olamaz" şeklinde konuştu. Levy, bu kaybın sadece diplomatik değil, varoluşsal bir boyutta olduğunun altını çizdi.
"ABD YÖNETİMİ SUÇU İSRAİL'E KESECEK"
Savaşın başarısızlıkla sonuçlanması durumunda ABD yönetiminin faturayı İsrail'e keseceğini iddia eden Gideon Levy, "Gözlerimizin önünde yeni bir tehlike beliriyor; savaşın başarısızlıkla sonuçlandığı ilan edildiği an, Amerikan kamuoyu ve yönetimi İsrail'i suçlayacaktır" dedi. Levy, Washington'ın İsrail'i suçlama gerekçelerini ise şu sözlerle aktardı: "İsrail, Donald Trump'ı bu savaşa itmekle, onu Tahran ve İsfahan arasında küçük bir piknik olacağına ikna etmekle suçlanacak; İsrail'in yalnız bırakılmasından büyük bir korku duyuyorum."