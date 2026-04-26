Siyonist yazar Levy'den çarpıcı itiraf: İsrail'in en büyük hayali İran ile savaşmaktı

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşta 2 ay geride kalırken, Siyonist medya Haaretz Gazetesi yazarı Gideon Levy'den çarpıcı itiraflar geldi. Levy, ABD'nin savaşa Netanyahu baskısı ile girdiğini ve Trump yönetiminin savaşı başarısızlıkla sonuçlanması durumunda İsrail'i sorumlu tutacağını belirtti. Levy ayrıca İsrail'in en büyük hayalinin İran ile savaşmak olduğuna dikkat çekerek, "ABD-İsrail ilişkileri görüldüğü gibi sağlıklı değil. İsrail hasta. İsrail'in ABD'yi kaybetmesi büyük tehlike" dedi. Öte yandan Levy, Siyonist medyadaki sansüre atıfta bulunarak savaş çığırtkanlığının yapıldığını ve alternatif hiçbir görüşün izin verilmediğini vurguladı.

İran savaşında 2 ay geride kalırken, İsrail merkezli Haaretz Gazetesi yazarı Gideon Levy'in dikkat çeken açıklamaları dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Levy, İsrail'in en büyük hayalinin İran savaşı olduğuna dikkat çekerken Netanyahu'nun zorla Trump'ı savaşa sürüklediğini belirtti. Levy, ABD ve İsrail arasındaki ittifakın görüldüğü kadar güçlü olmadığını, Netanyahu hükümetini önümüzdeki günlerde büyük bir tehlikenin beklediğini vurguladı.

SİYONİST YAZAR LEVY'DEN İTİRAF: ABD'Yİ SAVAŞA İSRAİL ZORLADI

"İSRAİL ABD İLİŞKİSİ SAĞLIKLI DEĞİL"

İsrail'in direnç kapasitesinin ABD ile kıyaslanamayacak kadar zayıf olduğunu vurgulayan Gideon Levy, "Durum Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha kötü olabilir çünkü İsrail, ABD'ye kıyasla felaketleri çok daha az emebilir; ABD çok daha bağımsız ve güçlü" ifadelerini kullandı. İsrail'in şu anki temel kaygısının savaşın ertesi günü olduğunu belirten Levy, "Beni şu an asıl ilgilendiren şey, savaştan sonraki gün ne olacağıdır; çünkü İsrail zaten Gazze'de bir parya devlete dönüştü ve dünya iki buçuk yıldır İsrail'e karşı öfke ve şok içinde" sözleriyle Netanyahu hükümetinin uluslararası arenada diğer ülkeler tarafından dışlandığına dikkat çekti.

"DÜNYA İSRAİL'E SIRTINI DÖNDÜ"

İsrail'in küresel kamuoyundaki imajının yerle bir olduğunu belirten Gideon Levy, "Son iki buçuk yılda, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Yahudi topluluklarında ve birçok yeni çevrede kamuoyunun İsrail'e sırtını döndüğünü gördük; bu kendi başına stratejik bir kayıptır çünkü İsrail dünyaya muhtaçtır, İsrail dünya olmadan var olamaz" şeklinde konuştu. Levy, bu kaybın sadece diplomatik değil, varoluşsal bir boyutta olduğunun altını çizdi.

"ABD YÖNETİMİ SUÇU İSRAİL'E KESECEK"

Savaşın başarısızlıkla sonuçlanması durumunda ABD yönetiminin faturayı İsrail'e keseceğini iddia eden Gideon Levy, "Gözlerimizin önünde yeni bir tehlike beliriyor; savaşın başarısızlıkla sonuçlandığı ilan edildiği an, Amerikan kamuoyu ve yönetimi İsrail'i suçlayacaktır" dedi. Levy, Washington'ın İsrail'i suçlama gerekçelerini ise şu sözlerle aktardı: "İsrail, Donald Trump'ı bu savaşa itmekle, onu Tahran ve İsfahan arasında küçük bir piknik olacağına ikna etmekle suçlanacak; İsrail'in yalnız bırakılmasından büyük bir korku duyuyorum."

"ABD'Yİ KAYBETMEK İSRAİL İÇİN BÜYÜK TEHLİKE"

ABD ile İsrail arasındaki ilişkinin görüldüğü gibi sağlıklı olmadığını savunan Gideon Levy, "İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin çok hastalıklı olduğunu düşünüyorum; İsrail'in kendi ayakları üzerinde durmasının ve yaptıklarının sorumluluğunu almasının zamanı çoktan gelmişti" ifadelerini kullandı. Levy, "Amerika Birleşik Devletleri'ni kaybetmek İsrail için çok büyük bir tehlike" şeklinde konuştu.

NETANYAHU'NUN TRUMP ÜZERİNDEKİ SİNSİ PLANI

Netanyahu'nun Trump'ı savaşa ikna etmek için yürüttüğü lobi faaliyetlerini anlatan Gideon Levy, "Trump'ın etrafındaki bazı sağcılar savaşa karşıydı, Amerika'nın herhangi bir yere müdahale etmesini istemiyorlardı; ancak Netanyahu bir yıl içinde en az yedi kez Washington'a gitti" dedi. Bu ziyaretlerin İran savaşını başlatmak için bir ikna kampanyası olduğunu belirten Levy, "Mantık, Trump'ı savaşa zorlayan kişinin Netanyahu olduğunu söylüyor; Trump bu savaştan sorumludur çünkü o dünyanın en güçlü süper gücünün başkanıdır ama Netanyahu da bu savaşın tam ortağıdır" sözleriyle İran savaşında Netanyahu'nun Trump'a açıkça baskı yaptığını vurguladı.

"İSRAİL'İN EN BÜYÜK HAYALİ İRAN İLE SAVAŞMAK"

Netanyahu'nun en büyük hayalinin İran ile savaşa girmek olduğunu söyleyen Gideon Levy, "İran ile savaşa gitmek her zaman bir hayaldi; ancak önceki başbakanlar bunun ne kadar karmaşık olduğunu biliyordu çünkü İran devasa bir askeri güce sahip büyük bir ülkedir" dedi. Halkın beyninin yıkandığını savunan Levy, "İnsanlara ya İran'da savaş ya da İsrail'in yıkımı seçenekleri sunuldu; İsrail halkı her zaman uzlaşma ve diplomasi yerine savaşı tercih eden bir zihniyete sahip, kılıçla yaşamaya mahkum olduklarına inanıyorlar" sözleriyle toplumsal cinnetin altını çizdi.

"24 SAATTE 10 KEZ SIĞINAKLARA KAÇTIK"

İran'ın ateşlediği füzelerle İsrail içindeki günlük yaşamın nasıl bir kabusa dönüştüğünü anlatan Gideon Levy, "Dün gece üç kez sığınağa koştuk, akşam Pesah arifesinde bir üç-dört kez daha; son 24 saat içinde on kez sığınaklara kaçtık" ifadelerini kullandı. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Levy, "Bu normal bir hayat değil, bu uzun vadede kabul edilemez. Kendinize 'bunu neden yapıyoruz, bu bize neye hizmet ediyor' diye sorduğunuzda bu durum haklı çıkarılamaz" şeklinde konuştu.

İSRAİL'DE MEDYAYA MANİPÜLASYON

İsrail medyasının savaş çığırtkanlığı yaptığını belirten Gideon Levy, "İsrail medyası savaşı desteklemeye ve övmeye devam ediyor, hiçbir alternatif sesin duyulmasına izin vermiyor" diyerek içerideki sansür ve propaganda mekanizmasına dikkat çekti. Levy, İsrail halkının savaşın durmasını istemediğini çünkü durulursa hiçbir şeyin başarılmamış olacağını düşündüklerini, ancak bu başarının başlangıçtan beri imkansız olduğunu ifade etti.

"TRUMP İSRAİL'E BAĞIMLILIK HİSSEDEN SON ABD BAŞKANI OLACAK"

Gelecek nesillerin İsrail'e bakışının tamamen değiştiğini vurgulayan Gideon Levy, "Berkeley, NYU, Harvard gibi kampüslerde toplanan o protestocular, Amerika'nın bir sonraki başkanı, dışişleri bakanı ve senatörleri olacak; bu yeni bir zihniyettir" dedi.

Donald Trump'ın İsrail'e bağlılık hisseden son Amerikan başkanı olacağını belirten Levy, "İsrail ile ABD arasında büyük bir oyunu görüyorum; İsrail ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak ve İsrail'in varlığı tehlike altında. Bu bir oyun değil. İsrail ABD olmadan hiçbir şey. İsrail bunu kaldıramaz" sözleriyle Netanyahu hükümetini bekleyen krize dikkat çekti. Levy, Avrupa Birliği'nin de Amerika'dan gelecek bir "yeşil ışık" beklediğini ve yaptırımlara büyük bir hevesle katılacağını belirterek, Tel Aviv yönetimini bekleyen karanlık geleceği özetledi.

