Siyonist yazar Levy'den itiraf: ABD'yi savaşa İsrail zorladı

İran savaşında 2 ay geride kalırken, İsrail merkezli Haaretz Gazetesi yazarı Gideon Levy'in dikkat çeken açıklamaları dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Levy İsrail'in en büyük hayalinin İran savaşı olduğuna dikkat çekerken, Netanyahu'nun zorla Trump'ı savaşa sürüklediğini belirtti. Levy, ABD ve İsrail arasındaki ittifakın görüldüğü kadar güçlü olmadığını, Netanyahu hükümetinin Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü saldırılarıyla dışlandığını ve önümüzdeki günlerde İsrail'i bekleyen tehlikelere işaret etti.