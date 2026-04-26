Siyonist rejimin maskesi düştü! ABD desteği olmasa katil İsrail bir "kağıttan kaplan"

Yıllardır Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’in askeri gücü A Haber ekranlarında mercek altına alındı. Askeri ve ekonomi uzmanlarının ortak görüşüne göre, yüksek teknolojiye rağmen İsrail’in ABD desteği olmadan ciddi zorluklar yaşayabileceği ifade ediliyor. 28 Şubat’ta başlayan savaşta İran karşısında ağır darbe aldığı öne sürülen İsrail-ABD ittifakının, Washington’dan gelen milyarlarca dolarlık yardıma rağmen beklenen performansı sergileyemediği belirtiliyor. Analizlerde, ABD desteğinin azalması halinde İsrail’in ciddi bir kırılganlık yaşayabileceği değerlendiriliyor.

ABD, kurulduğu günden bu yana katil İsrail'in en büyük hamisi konumunda.

1946-2024 yılları arasında Siyonist rejime tam 251,2 milyar dolar askeri yardım akıtan Washington, bölgedeki zulmün bir numaralı ortağı oldu. A Haber mikrofonlarına konuşan Haaretz Gazetesi Yazarı Gideon Levy, "ABD'deki Yahudi Lobisi şüphesiz ki etkili ancak bir o kadar da etkili olan Radikal Evanjelist lobisi ve silah endüstrisi lobisini de buna eklememiz lazım, bunlar ABD'yi otomatik ve kör bir biçimde İsrail'i destekleme yönüne itmekte çok etkililer." ifadelerini kullandı.

Levy ayrıca, Trump yönetiminin Müslüman karşıtı politikalarından İsrail'in kazanım sağladığını belirterek, "İsrail bu bileşenlere bağlı olmaktan dolayı ileride pişmanlık duyacak, ABD dünyadaki tüm ülkelerin toplamından daha fazlasını tek başına İsrail'e harcıyor ve kimse bunu sorgulamıyor." sözleriyle kirli çarkı gözler önüne serdi.

GAZZE KASABINA SINIRSIZ SİLAH SEVKİYATI

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım yapan İsrail'e, ABD'den 17,9 milyar dolarlık ek askeri yardım paketi gönderildi. Bu kanlı paket; 15 bin bomba, 100 bin sığınak delici ve binlerce Hellfire füzesini içeriyor.

CIA ajanı Phil Giraldi, "Netanyahu'nun baskısı altında boyun eğecek bir yönetim var, Netanyahu'nun elinde nükleer bir savaşa yol açabilecek adımlar atılıyor." uyarısında bulundu.

Bir diğer CIA ajanı Robert David Steele ise ABD içindeki ekonomik krize dikkat çekerek, "İsrail'e giden para korkunç bir şey, ABD'den oraya her şahıs başına 30 bin dolar gidiyor, İsrail bölgenin en büyük düşmanıdır." sözleriyle finansal desteğin boyutlarını aktardı.

EKONOMİ ÇÖKTÜ, SİYONİST REJİM SIKIŞTI

Gazze işgali İsrail ekonomisini bitirme noktasına getirdi. 2023'ün son çeyreğinde ekonomi %20 daralırken, savaşın toplam maliyeti 55,6 milyar dolara ulaştı.

ABD'nin sunduğu sınırsız mühimmat ve istihbarat desteği olmasa, Siyonist ordunun sahada adım atacak hali kalmayacağı belirtiliyor. ABD Eski Hazine Bakan Yardımcısı Paul Craig Roberts, "İsrail füze stokları tükenmek üzere ve gelen saldırılara karşı kendini koruyamıyor, Trump aslında İsrail adına hareket ediyor ancak ABD geri çekilirse İsrail orada kalır ve Husiler, Hizbullah ve İran karşısında çaresiz kalır." ifadelerini kullandı.

ABD OLMASA İSRAİL BİR GÜN BİLE DAYANAMAZ

Askeri uzmanlar, İsrail'in savunma sanayiinin "yerli" olduğu iddiasının bir aldatmacadan ibaret olduğunu vurguluyor.

Çok övündükleri Demir Kubbe bile ABD parçaları ve finansmanı olmadan çalışamaz durumda. İstihbarat uçuşlarının %33'ünün bizzat ABD uçakları tarafından yapıldığı bir ortamda, Washington desteği kesilirse Siyonist rejimin hedefleme kabiliyeti tamamen yok olacak.

Sonuç olarak, ABD desteği olmasaydı İsrail ne İran'a saldırmaya cesaret edebilir, ne Lübnan'ı işgal edebilir ne de Suriye'de at koşturabilirdi. Tüm dünya görüyor ki; ABD yardımı kesildiği an, katil İsrail'in bir "kağıttan kaplan" olduğu gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır.