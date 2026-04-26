Beyaz Saray'da güvenlik zafiyeti tartışmaları! Trump'a gözdağı mı? İşte saldırının perde arkası

Saldırganın Washington DC merkezine ulaşım kanallarını irdeleyen Sapmaz, "Zanlının hemen Kongre binası yakınlarında bulunan ana tren istasyonu aracılığıyla bölgeye geldiği, oradan da konakladığı otele geçtiği değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı. Ancak saldırganın cephaneliğine dair gizem henüz çözülmüş değil.

Olayın gelişimini değerlendiren A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapma z, "Geçici Adalet Bakanı Todd Belsinger'ın açıklamasına göre soruşturma titizlikle devam ediyor; şu anki veriler saldırganın büyük ihtimalle tek başına hareket ettiği yönünde" sözleriyle failin profiline dikkat çekti.

Saldırgan | Fotoğraf- Reuters

Sapmaz, "Saldırganın üzerinde bulunan tüfek, silah ve bıçakları otelde tam olarak nerede sakladığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil" diyerek tehlikenin boyutuna vurgu yaptı.

TRUMP'TAN SES GETİREN "BALO SALONU" ÇIKIŞI

Suikast girişiminin ardından Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Trump'ın güvenlik konusundaki endişelerini aktaran İrfan Sapmaz, "Donald Trump yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'da bir 'balo salonu' olması gerektiğini, eğer bu salon olsaydı böylesi bir suikast girişimiyle karşılaşmayacaklarını belirtti" şeklinde konuştu.

Trump'ın bu ifadesinin ardındaki teknik detayı açıklayan Sapmaz, "Buradaki 'balo salonu' aslında bir şifre niteliğinde. Trump, şu anki Beyaz Saray durum odasını (situation room) yeterli görmüyor. Yaklaşık 400 milyon dolara mal olacak bu balo salonu projesinin hemen altında, son derece güvenli ve ileri teknolojiyle donatılmış yeni bir durum odası inşa edilmesi planlanıyor" bilgisini paylaştı.