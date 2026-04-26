Beyaz Saray'da güvenlik zafiyeti tartışmaları! Trump'a gözdağı mı? İşte saldırının perde arkası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD’de başkanlık yarışı kritik bir eşiğe girerken, Trump’a yönelik ikinci suikast girişimi güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Saldırganın izlediği rota, otelde sakladığı cephaneliğe dair belirsizlikler ve tek başına hareket etmiş olabileceği ihtimaliyle soruşturmayı derinleştirirken; olayın zamanlaması küresel dengeler açısından dikkat çekti. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Beyaz Saray’daki güvenlik zafiyetlerinden Trump’ın “balo salonu” çıkışıyla gündeme gelen yeni sığınak projesine, geçmişteki saldırıların gölgesinden İran-İsrail hattındaki gerilime kadar tüm detayları aktararak, yaşananların sadece bir güvenlik krizi değil, aynı zamanda uluslararası güç mücadelesinin yansıması olabileceğine işaret etti.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte saldırganın hareket planına dair kritik bilgiler sızmaya başladı.

TRUMP'A SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİNİN PERDE ARKASI!

Olayın gelişimini değerlendiren A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, "Geçici Adalet Bakanı Todd Belsinger'ın açıklamasına göre soruşturma titizlikle devam ediyor; şu anki veriler saldırganın büyük ihtimalle tek başına hareket ettiği yönünde" sözleriyle failin profiline dikkat çekti.

Saldırganın Washington DC merkezine ulaşım kanallarını irdeleyen Sapmaz, "Zanlının hemen Kongre binası yakınlarında bulunan ana tren istasyonu aracılığıyla bölgeye geldiği, oradan da konakladığı otele geçtiği değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı. Ancak saldırganın cephaneliğine dair gizem henüz çözülmüş değil.

Sapmaz, "Saldırganın üzerinde bulunan tüfek, silah ve bıçakları otelde tam olarak nerede sakladığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil" diyerek tehlikenin boyutuna vurgu yaptı.

TRUMP'TAN SES GETİREN "BALO SALONU" ÇIKIŞI
Suikast girişiminin ardından Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Trump'ın güvenlik konusundaki endişelerini aktaran İrfan Sapmaz, "Donald Trump yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'da bir 'balo salonu' olması gerektiğini, eğer bu salon olsaydı böylesi bir suikast girişimiyle karşılaşmayacaklarını belirtti" şeklinde konuştu.

Trump'ın bu ifadesinin ardındaki teknik detayı açıklayan Sapmaz, "Buradaki 'balo salonu' aslında bir şifre niteliğinde. Trump, şu anki Beyaz Saray durum odasını (situation room) yeterli görmüyor. Yaklaşık 400 milyon dolara mal olacak bu balo salonu projesinin hemen altında, son derece güvenli ve ileri teknolojiyle donatılmış yeni bir durum odası inşa edilmesi planlanıyor" bilgisini paylaştı.

GÜVENLİK ZAFİYETİ VE "GİZLİ STATÜ" TARTIŞMALARI
Beyaz Saray yerleşkesindeki güvenlik protokollerinin sorgulandığı bu dönemde, Trump'ın inşaatı devam eden projeye dair sözleri dikkat çekti.

Sapmaz, Trump'ın "Bu balo salonu, 150 yıldır her başkanın talep ettiği yüksek güvenlikli bir sığınak işlevi görecekti. İnşaat ne kadar hızlı ilerlerse o kadar iyidir; çünkü bu salonun üzerinde güvenlik kontrolünden geçmemiş kişilerin bulunabileceği hiçbir oda yer almayacak" ifadelerini kullandığını aktardı.

TRUMP'IN KATILDIĞI YEMEKTE SİLAH SESLERİ

Ayrıca Trump'ın, kendisine yönelik açılan hukuki davalara da atıfta bulunduğunu belirten Sapmaz, eski başkanın "Köpeğini gezdiren ve bu tür bir dava açmak için yasal ehliyeti olmayan bir kadın tarafından açılan o gülünç balo salonu davası derhal düşürülmelidir" dediğini bildirdi.

GEÇMİŞTEKİ KANLI SALDIRILAR VE CIA BAĞLANTISI
Washington'daki gerilim, geçmişte yaşanan benzer olaylarla daha da tırmanıyor. Bölgedeki güvenlik atmosferini "ateş hattı" olarak tanımlayan İrfan Sapmaz, "Hatırlanacağı üzere birkaç ay önce Beyaz Saray yakınlarında Ulusal Muhafız askerleri, CIA ile bağlantılı olduğu öne sürülen Afgan asıllı bir genci vurarak etkisiz hale getirmiş, o olayda iki asker hayatını kaybetmişti" sözleriyle saldırıların sistematik bir hal aldığına işaret etti.

Sapmaz, Amerikan ana akım medyasında bu tip saldırıların devam edeceği yönünde ciddi analizlerin yapıldığını da sözlerine ekledi.

İRAN VE İSRAİL DENKLEMİNDE SUİKAST ŞÜPHESİ
Suikast girişiminin zamanlaması, küresel dış politika hamleleriyle paralellik gösteriyor.

Olayın arkasındaki olası güç odaklarına değinen Sapmaz, "Donald Trump'ın İran ile devam eden ateşkes sürecini süresiz uzatabileceğine dair açıklamaları ve Pakistan delegasyonuyla olan görüşme trafiği bu saldırının zamanlamasını manidar kılıyor" dedi.

Trump üzerindeki baskıya dikkat çeken Sapmaz, "İsrail-Amerika lobisinin Trump üzerinde yoğun bir baskısı var. Özellikle İran'a yönelik topyekûn bir askeri harekat gerçekleştirilmesi konusunda ciddi bir zorlama mevcut. Bu açıdan bakıldığında yaşananlara son derece şüpheli yaklaşıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"3 SENEYİ SAĞ SALİM ÇIKARIRSA DUA ETSİN"
Trump'ın can güvenliğine dair karanlık tablonun altını çizen İrfan Sapmaz, daha önce A Haber ekranlarında yaptığı uyarıları yineleyerek, "Sistem şu şekilde işliyor: Eğer etrafta başka gruplar veya odaklar varsa onlara ulaşılmaya çalışılıyor. Ancak Trump'ın durumuna baktığımızda, Pensilvanya'daki ilk girişimin ardından gelen bu ikinci saldırı, tehlikenin ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Ben daha önce de söyledim; Trump önümüzdeki 3 seneyi sağ salim çıkarırsa dua etsin" ifadeleriyle durumun ciddiyetini özetledi.

