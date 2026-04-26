Beyaz Saray'da güvenlik zafiyeti tartışmaları! Trump'a gözdağı mı? İşte saldırının perde arkası
ABD’de başkanlık yarışı kritik bir eşiğe girerken, Trump’a yönelik ikinci suikast girişimi güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Saldırganın izlediği rota, otelde sakladığı cephaneliğe dair belirsizlikler ve tek başına hareket etmiş olabileceği ihtimaliyle soruşturmayı derinleştirirken; olayın zamanlaması küresel dengeler açısından dikkat çekti. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Beyaz Saray’daki güvenlik zafiyetlerinden Trump’ın “balo salonu” çıkışıyla gündeme gelen yeni sığınak projesine, geçmişteki saldırıların gölgesinden İran-İsrail hattındaki gerilime kadar tüm detayları aktararak, yaşananların sadece bir güvenlik krizi değil, aynı zamanda uluslararası güç mücadelesinin yansıması olabileceğine işaret etti.
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte saldırganın hareket planına dair kritik bilgiler sızmaya başladı.
Olayın gelişimini değerlendiren A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, "Geçici Adalet Bakanı Todd Belsinger'ın açıklamasına göre soruşturma titizlikle devam ediyor; şu anki veriler saldırganın büyük ihtimalle tek başına hareket ettiği yönünde" sözleriyle failin profiline dikkat çekti.
Saldırganın Washington DC merkezine ulaşım kanallarını irdeleyen Sapmaz, "Zanlının hemen Kongre binası yakınlarında bulunan ana tren istasyonu aracılığıyla bölgeye geldiği, oradan da konakladığı otele geçtiği değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı. Ancak saldırganın cephaneliğine dair gizem henüz çözülmüş değil.
Sapmaz, "Saldırganın üzerinde bulunan tüfek, silah ve bıçakları otelde tam olarak nerede sakladığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil" diyerek tehlikenin boyutuna vurgu yaptı.
TRUMP'TAN SES GETİREN "BALO SALONU" ÇIKIŞI
Suikast girişiminin ardından Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.
Trump'ın güvenlik konusundaki endişelerini aktaran İrfan Sapmaz, "Donald Trump yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'da bir 'balo salonu' olması gerektiğini, eğer bu salon olsaydı böylesi bir suikast girişimiyle karşılaşmayacaklarını belirtti" şeklinde konuştu.
Trump'ın bu ifadesinin ardındaki teknik detayı açıklayan Sapmaz, "Buradaki 'balo salonu' aslında bir şifre niteliğinde. Trump, şu anki Beyaz Saray durum odasını (situation room) yeterli görmüyor. Yaklaşık 400 milyon dolara mal olacak bu balo salonu projesinin hemen altında, son derece güvenli ve ileri teknolojiyle donatılmış yeni bir durum odası inşa edilmesi planlanıyor" bilgisini paylaştı.
GÜVENLİK ZAFİYETİ VE "GİZLİ STATÜ" TARTIŞMALARI
Beyaz Saray yerleşkesindeki güvenlik protokollerinin sorgulandığı bu dönemde, Trump'ın inşaatı devam eden projeye dair sözleri dikkat çekti.
Sapmaz, Trump'ın "Bu balo salonu, 150 yıldır her başkanın talep ettiği yüksek güvenlikli bir sığınak işlevi görecekti. İnşaat ne kadar hızlı ilerlerse o kadar iyidir; çünkü bu salonun üzerinde güvenlik kontrolünden geçmemiş kişilerin bulunabileceği hiçbir oda yer almayacak" ifadelerini kullandığını aktardı.
Ayrıca Trump'ın, kendisine yönelik açılan hukuki davalara da atıfta bulunduğunu belirten Sapmaz, eski başkanın "Köpeğini gezdiren ve bu tür bir dava açmak için yasal ehliyeti olmayan bir kadın tarafından açılan o gülünç balo salonu davası derhal düşürülmelidir" dediğini bildirdi.