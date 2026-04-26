İşgalci İsrail ateşkes tanımıyor! Lübnan'a saldırıda en az 7 sivil öldü

Orta Doğu'daki saldırganlığını sürdüren İsrail Lübnan'ı ateşkese rağmen hedef almaya devam ediyor. İsrail güçlerinin ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Lübnan'da bugün düzenlediği saldırılarda en az 7 sivil hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 24 sivil yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta daha uzatılacağını açıklamasına rağmen saldırılar durmuyor.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre, İsrail güçlerinin, Lübnan'ın güneyinde bugün düzenlediği saldırılarında en az 7 sivil hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise saldırılarda 24 kişinin yaralandığını, yaralılar arasında üç çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

TAHLİYE UYARISI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki İsrail güvenlik bölgesinin kuzeyinde yer alan bazı kasabalar için tahliye uyarısı yaptı. Açıklamada, "Hizbullah terör örgütünün ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle IDF, ona karşı güç kullanarak harekete geçmek zorunda kalmaktadır" ifadeleri kullanılırken; Mayfadoun, Shoukine, Yohmar, Arnoun, Zawtar al-Sharqiyah ve Kfar Tebnit'te yaşayan sivillerin evlerini boşaltmaları ve İsrail ordusu tarafından yayımlanan haritada belirtilen bölgeden en az bir kilometre uzaklaşmaları istendi.