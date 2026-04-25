Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail ateşkes dinlemiyor! Lübnan’da kanlı gece: Hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ateşkes dinlemiyor! Lübnan’da kanlı gece: Hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 00:51 AA | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Katil İsrail ordusu, tüm dünyanın gözü önünde imzalanan ateşkes anlaşmasını bir kez daha ayaklar altına aldı. 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve geçtiğimiz günlerde süresi uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini bomba yağmuruna tutan İsrail, sivil yerleşim yerlerini pervasızca hedef aldı. Kan donduran hava saldırılarında Huceyr Vadisi'nden Tulin'e kadar geniş bir alanda can kayıpları yaşanırken, bölgeden gelen haberler dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.