CANLI | Trump'tan tehdit dolu ateşkes mesajı: Anlaşma sağlanmazsa bombardıman başlar
ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin sona ermesi beklenirken, Trump dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNBC'ye verdiği röportajda “Ateşkesi uzatmak istemiyorum” diyen Trump, İran ile kısa sürede anlaşma sağlanamazsa yeniden bombardımanda başlayacaklarının altını çizdi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla patlak veren savaşta diplomatik belirsizlik sürüyor. 8 Nisan'daki geçici ateşkesin ardından, kalıcı barış yollarını aramak üzere 11 Nisan'da Pakistan'da bir araya gelen Tahran ve Washington heyetleri, 21 saatlik yoğun görüşme trafiğine rağmen uzlaşma sağlayamamıştı.
Sürece dair yaşanan son gelişmeler ise şöyle:
- İkinci Tur Hazırlıkları: Pakistanlı kaynaklar, 19 Nisan'da ABD'li "öncü heyeti" taşıyan iki uçağın ikinci tur müzakereler için İslamabad'a ulaştığını duyurdu.
- Tahran'ın Resti: İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasını sonlandırmaması halinde masaya oturmayacaklarını belirterek Washington'a şart koştu.
- Resmi Açıklama: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün yaptığı değerlendirmede ikinci tur görüşmeler için Tahran'ın halihazırda belirlenmiş bir takvimi veya planı olmadığını vurguladı.
Bölgedeki gerilimi kalıcı olarak dindirmesi beklenen bu kritik müzakere trafiği, tarafların karşılıklı hamleleri nedeniyle şu an için kördüğüm noktasına gelmiş durumda.
İŞTE ORTA DOĞU'DA ANBEAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
"ŞARTLAR KABUL EDİLİRSE MÜZAKERE OLUR"
TRUMP: "ATEŞKESİ UZATMAK İSTEMİYORUM"
ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü CNBC'ye verdiği bir röportajda İran'la ateşkesi uzatmak istemediğini, ABD'nin güçlü bir müzakere pozisyonunda olduğunu ve sonunda "harika bir anlaşma" olarak adlandırdığı bir sonuca varacağını söyledi.
Ateşkesin uzatılması olasılığı sorulduğunda Trump, "Bunu yapmak istemiyorum. O kadar zamanımız yok" dedi.
ANLAŞMA SAĞLANMAZSA SALDIRILAR BAŞLAYABİLİR
Washington, İran'la görüşmelerin Pakistan'da devam edeceğine dair güvenini dile getirirken, üst düzey bir İranlı yetkili Tahran'ın da katılmayı düşündüğünü söyledi.
Barış görüşmelerinin olasılığı hala belirsizken, Trump, Tahran'la kısa süre içinde bir anlaşmaya varılmaması durumunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına yeniden başlayacağını söyledi.
"Bombardıman yapmayı bekliyorum çünkü bence bu daha iyi bir yaklaşım. Ama biz hazırız. Yani, ordu harekete geçmek için can atıyor" dedi.
TRUMP'TAN TEK CÜMLELİK MESAJ
Ayrıca Truth Social’da tek cümlelik bir mesaj yayınlayan ABD Başkanı, "İran ateşkesi çok sayıda kez ihlal etti" ifadelerini kullandı.
TRUMP: İRAN ATEŞKESİ ÇOK KEZ İHLAL ETTİ
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD ile iki hafta önce varılan ateşkesi “çok sayıda kez” ihlal ettiğini söyledi.
ABD Başkanı Trump, salı günü yaptığı açıklamada, iki tarafın bu hafta Pakistan’da ikinci tur görüşmeler gerçekleştirmesinin beklendiği bir dönemde İran’ı ateşkesi defalarca ihlal etmekle suçladı.
Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran ateşkesi çok sayıda kez ihlal etti!” ifadelerini kullandı.