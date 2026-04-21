CANLI | Trump'tan tehdit dolu ateşkes mesajı: Anlaşma sağlanmazsa bombardıman başlar

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin sona ermesi beklenirken, Trump dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNBC'ye verdiği röportajda “Ateşkesi uzatmak istemiyorum” diyen Trump, İran ile kısa sürede anlaşma sağlanamazsa yeniden bombardımanda başlayacaklarının altını çizdi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla patlak veren savaşta diplomatik belirsizlik sürüyor. 8 Nisan'daki geçici ateşkesin ardından, kalıcı barış yollarını aramak üzere 11 Nisan'da Pakistan'da bir araya gelen Tahran ve Washington heyetleri, 21 saatlik yoğun görüşme trafiğine rağmen uzlaşma sağlayamamıştı.

Sürece dair yaşanan son gelişmeler ise şöyle:

  • İkinci Tur Hazırlıkları: Pakistanlı kaynaklar, 19 Nisan'da ABD'li "öncü heyeti" taşıyan iki uçağın ikinci tur müzakereler için İslamabad'a ulaştığını duyurdu.
  • Tahran'ın Resti: İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasını sonlandırmaması halinde masaya oturmayacaklarını belirterek Washington'a şart koştu.
  • Resmi Açıklama: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün yaptığı değerlendirmede ikinci tur görüşmeler için Tahran'ın halihazırda belirlenmiş bir takvimi veya planı olmadığını vurguladı.

Bölgedeki gerilimi kalıcı olarak dindirmesi beklenen bu kritik müzakere trafiği, tarafların karşılıklı hamleleri nedeniyle şu an için kördüğüm noktasına gelmiş durumda.

İŞTE ORTA DOĞU'DA ANBEAN YAŞANANLAR

17:00

"ŞARTLAR KABUL EDİLİRSE MÜZAKERE OLUR"

İran tarafından yapılan açıklamada "ABD kabul etsin biz kazandık. Şartlarımız kabul edilince müzakere olacak" denildi.
15:40

TRUMP: "ATEŞKESİ UZATMAK İSTEMİYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü CNBC'ye verdiği bir röportajda İran'la ateşkesi uzatmak istemediğini, ABD'nin güçlü bir müzakere pozisyonunda olduğunu ve sonunda "harika bir anlaşma" olarak adlandırdığı bir sonuca varacağını söyledi.

Ateşkesin uzatılması olasılığı sorulduğunda Trump, "Bunu yapmak istemiyorum. O kadar zamanımız yok" dedi.

ANLAŞMA SAĞLANMAZSA SALDIRILAR BAŞLAYABİLİR

Washington, İran'la görüşmelerin Pakistan'da devam edeceğine dair güvenini dile getirirken, üst düzey bir İranlı yetkili Tahran'ın da katılmayı düşündüğünü söyledi.

Barış görüşmelerinin olasılığı hala belirsizken, Trump, Tahran'la kısa süre içinde bir anlaşmaya varılmaması durumunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına yeniden başlayacağını söyledi.

"Bombardıman yapmayı bekliyorum çünkü bence bu daha iyi bir yaklaşım. Ama biz hazırız. Yani, ordu harekete geçmek için can atıyor" dedi.

TRUMP'TAN TEK CÜMLELİK MESAJ

Ayrıca Truth Social’da tek cümlelik bir mesaj yayınlayan ABD Başkanı, "İran ateşkesi çok sayıda kez ihlal etti" ifadelerini kullandı.

14:42

TRUMP: İRAN ATEŞKESİ ÇOK KEZ İHLAL ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD ile iki hafta önce varılan ateşkesi “çok sayıda kez” ihlal ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, salı günü yaptığı açıklamada, iki tarafın bu hafta Pakistan’da ikinci tur görüşmeler gerçekleştirmesinin beklendiği bir dönemde İran’ı ateşkesi defalarca ihlal etmekle suçladı.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran ateşkesi çok sayıda kez ihlal etti!” ifadelerini kullandı.

13:53

ABD’YE RAĞMEN İRAN SULARINA GİRDİ

ABD, Basra Körfezi ve Umman Denizinde İran limanlarına giriş yapan ya da limanlarından ayrılan gemilere yönelik ablukasını sürdürüyor. İran Ordusu Halka İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran bandıralı bir petrol tankerinin ABD ordusunun ablukasını aştığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD ordusunun uyarılarına ve tehditlerine rağmen İran petrol tankeri "Sili City", İran donanmasının operasyonel desteğiyle güvenli bir şekilde gece saatlerinde Umman Denizi'nden geçtikten sonra İran karasularına girdi" ifadeleri kullanıldı.

Petrol tankerinin İran'ın güney limanlarından birine yanaştığı aktarıldı.

13:14

ABD HEYETİNİN YOLA ÇIKMASI BEKLENİYOR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in, İran ile savaşı sona erdirebilecek olası bir anlaşmayı görüşmek üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitmesinin beklendiği bildirildi. Axios’un salı günkü haberine göre, iki haftalık ateşkesin çarşamba günü sona ermesi planlanıyor.

ATEŞKES SONA ERİYOR: ZAMAN DARALIYOR

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “ilerleme” işaretleri görülmesi halinde süreyi uzatmayı kabul edebileceği, ancak ateşkes süresi dolmadan kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının oldukça zor olduğu ifade edildi.

ORTAK SALDIRILARLA BAŞLAYAN SÜREÇ

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta Tahran’a yönelik ortak askeri saldırılar başlatmış, bunun üzerine İran Orta Doğu genelinde karşılık vermişti. Bölgeyi sarsan bu gelişmelerin ardından Pakistan, 8 Nisan’da 14 günlük bir ateşkes sağlanmasına aracılık etmişti.

TRUMP’TAN NET MESAJ: “UZATMA ZOR”

Trump daha önce yaptığı açıklamada, İran ile bir anlaşmaya varılamaması halinde ateşkesin uzatılmasının “son derece düşük bir ihtimal” olduğunu vurgulamıştı.

İRAN CEPHESİNDE SERT TUTUM İDDİASI

Haberde, İran tarafının müzakerelerde ağırdan aldığı; bunun arkasında ise İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) müzakerecilere daha sert bir tutum benimsemeleri yönünde baskı yaptığı iddiası yer aldı. Bu çerçevede, “ABD ablukası sona ermeden müzakere yok” yaklaşımının öne çıktığı belirtildi.

HEYETLER YOLDA: GÖRÜŞMELER AN MESELESİ

Beyaz Saray, ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance’in liderlik edeceğini açıklarken, Tahran yönetimi henüz görüşmelere katılıp katılmayacağını duyurmadı ve İran limanlarına yönelik ABD ablukasının kaldırılmasını şart koştu.

Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın da görüşmeler için İslamabad’a gitmesinin beklendiği aktarıldı.

Pakistanlı bir yetkili, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, görüşmeler için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve yetkililerin artık “bugün gelmesi beklenen” heyetlerin varışını beklediğini söyledi.

11:36

İRAN: DÜŞMANIN TEHDİT VE EYYLEMLERİNE KARARLI, BELİRLEYİCİ VE ANİ KARŞILIKLAR VERMEYE HAZIRIZ

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre,  İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yayımladı.

Açıklamasında Abdullahi, "Devrim Muhafızları Ordusu ile ordunun halkın desteğiyle düşmanların saldırganlığına karşı koyduğunu ve onları çaresizce ateşkes talep etmeye zorladığını" ifadesini kullandı.

"TRUMP'IN DURUMU DAHA KÖTÜYE KULLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine işaret eden Abdullahi, "Silahlı Kuvvetlerin, Trump'ın başta Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve kontrolü konusunda ve sahadaki durum hakkında yanlış ve asılsız anlatılar uydurmasına ve durumu kötüye kullanmasına izin vermeyeceğini" belirtti. Abdullahi, şunları kaydetti:

"Cesur İran Silahlı Kuvvetleri, asil halkı ve hükümetiyle birlikte, Başkomutanın (İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney) tedbirlerine tam uyum ve birlik halinde düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı, belirleyici ve ani yanıtlar vermeye hazırdır."

11:34

İRAN: ABD ORDUSUNUN GEMİMİZE EL KOYMASI ATEŞKESİN İHLALİDİR

İran, ABD ordusunun İran bayrağı taşıyan "Touska" adlı ticari gemiyi alıkoymasını en güçlü şekilde kınadığını ve bunun ateşkesin ihlali olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ticari geminin alıkonulması "yasa dışı" ve "terörist" bir eylem olarak nitelendirildi.

Gemi mürettebatı ile ailelerinin de gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bu uygulamanın uluslararası hukukun ve son ateşkesin ihlali olduğu vurgulanarak, gemi ile mürettebatının derhal serbest bırakılması talep edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunarak el konulduğunu duyurmuştu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin de buna misilleme olarak ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlediği bildirilmişti. Öte yandan İran güçleri, Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Hindistan bandıralı iki gemiye ateş açarak gemileri dönmeye zorlamıştı.

10:03

İRAN YARGI ERKİ BAŞKANI: "ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARA YENİDEN BAŞLAMA İHTİMALİ DÜŞÜK DEĞİL, HAZIR OLMALIYIZ"

Mizan Haber Ajansı'na göre,  İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ejei, "Düşmanın saldırılara yeniden başlama ihtimali düşük değil. Yüzde yüz hazır olmalıyız." dedi.

ABD ve İsrail'in saldırılarla istedikleri neticelere ulaşamadığını söyleyen Ejei, yeni saldırılara hazır olmanın başında toplumsal kararlılığın geldiğini ifade etti.

 

09:19

ATEŞKESİN SON GÜNÜNDE MÜZAKERE: ÇARŞAMBA BAŞLIYOR

ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ikinci turunun 22 Nisan Çarşamba sabahı yapılacağı bildirildi. CNN’in kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik edecek ve salı sabahı Pakistan’a gidecek.

CNN, İran heyetine ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın başkanlık edeceğini aktardı.

08:46

İRAN'IN PAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ: GÖRÜŞME OLMAYACAK

İran'ın Pakistan Büyükelçisi, baskı ve tehditlerin sürmesi gerekçesiyle ABD ile görüşmenin olmayacağını duyurdu.
06:37

TRUMP: İRAN'DAN URANYUM STOKLARINI ALMAK UZUN VE ZORLU OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun geri alınmasının “uzun ve zorlu bir süreç” gerektireceğini söyledi.

Trump, Haziran 2025’te İran’ın nükleer tesislerine yönelik emrini verdiği saldırılara atıfta bulunarak, “Midnight Hammer (Gece Yarısı Çekici) operasyonu, İran’daki nükleer sahaların tamamen ve bütünüyle yok edilmesiydi” dedi. ABD Başkanı, söz konusu saldırıların İran’ın nükleer programını “yok ettiğini” uzun süredir savunurken, son dönemde uranyum stokunu da “toz” olarak nitelendiriyor.

“Bu nedenle, bunların çıkarılması uzun ve zorlu bir süreç olacak” ifadelerini kullandı.

Açıklamalar, Pakistan’da yapılması muhtemel üst düzey görüşmeler öncesinde geldi.

Trump, pazar günü yaptığı duyuruda ABD’li temsilcilerin müzakereler için İslamabad’a gideceğini belirtmişti. Ancak Tahran yönetimi henüz görüşmelere katılımını resmen doğrulamazken, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukasının kaldırılmasını talep etti.

06:18

İRAN’DAN ABD’YE SUÇLAMA: “TİCARİ GEMİYE SALDIRDI, MÜRETTEBAT SERBEST BIRAKILSIN”

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’a ait bir ticari gemiye saldırı düzenlediğini öne sürerek, gemide bulunan mürettebatın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin İran bayraklı ticari gemiye yönelik müdahalesi “hukuksuz bir saldırı” olarak nitelendirildi. Açıklamada, gemi personelinin güvenliğinden ABD’nin sorumlu olduğu vurgulandı.

06:10

TRUMP: “İRAN’LA MÜZAKERELER TAMAMLANACAK, HERKES MEMNUN OLACAK”

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde yaşanan tıkanıklığa rağmen sürecin tamamlanacağını belirterek, “Herkes memnun olacak” dedi.

Trump, muhafazakâr bir radyo programına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada, “Harika bir iş çıkardık. Bu işi sonuçlandıracağız ve herkes memnun olacak” ifadelerini kullandı.

İRAN’DAN SERT TEPKİ: “TEHDİT ALTINDA MÜZAKERE YOK”

Trump’ın bu açıklaması, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın Tahran’ın ABD ile “tehdit gölgesi altında” müzakereyi reddettiğini söylemesinden sadece saatler sonra geldi.

Müzakerelerde önemli bir rol oynayan Galibaf, Trump’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka kararını sert sözlerle eleştirdi. Tahran yönetimi, söz konusu adımın zaten kırılgan olan ateşkesi ihlal ettiğini savunuyor.

Kalibaf, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Trump’ın tehditleri kullanarak görüşmeleri “teslimiyet masasına dönüştürmeye ya da yeni bir savaş politikasını meşrulaştırmaya” çalıştığını öne sürdü.

İranlı yetkili ayrıca, Pakistan arabuluculuğunda sağlanan iki haftalık ateşkesin bu hafta sona ermesi halinde, Tahran’ın yeni askeri seçenekler hazırladığını belirtti.

TRUMP’TAN AÇIK TEHDİT: “GÖRMEDİKLERİ SORUNLARLA KARŞILAŞIRLAR”

İran’ın müzakerelere karşı tutumu sorulan Trump ise sert bir yanıt verdi: “Müzakere edecekler. Eğer etmezlerse, daha önce hiç görmedikleri sorunlarla karşılaşacaklar.”

Trump, olası bir anlaşmanın “adil” olması gerektiğini vurgulayarak, “Umarım adil bir anlaşma yaparlar ve ülkelerini yeniden inşa ederler. Ancak bunu yaparken nükleer silaha sahip olmayacaklar. Böyle bir şansları ya da erişimleri olmayacak” dedi.

İSLAMABAD SÜRECİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Trump, pazar günü ABD’li temsilcilerin müzakereler için İslamabad’a gideceğini açıklamıştı. Ancak Tahran yönetimi henüz resmi olarak görüşmelere katılacağını doğrulamadı ve ön şart olarak ablukanın kaldırılmasını talep etti.

ABLUKA GERİLİMİ TIRMANDIRDI

ABD’nin geçtiğimiz haftadan bu yana İran limanlarına giriş-çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını sürdürmesi, tansiyonu daha da yükseltti. Tahran, bu uygulamanın yürürlükteki ateşkesi ihlal ettiğini belirtiyor.

Trump ayrıca pazar günü yaptığı açıklamada, İran’ın ABD şartlarını kabul etmemesi halinde ülkenin altyapısının hedef alınacağı uyarısında bulundu. Bu açıklama, Washington saatine göre salı akşamı sona erecek ateşkes öncesinde piyasalarda da tedirginliği artırdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA YENİ KRİZ

İran’ın cuma günü deniz trafiğine yeniden açıldığını duyurduğu Hürmüz Boğazı’nda belirsizlik kısa sürdü. Tahran yönetimi cumartesi günü geri adım atarak geçişleri yeniden kısıtladı. Devlet medyası, bu kararın ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle alındığını bildirdi.

İLK TEMAS SONUÇSUZ KALMIŞTI

ABD ile İran arasında, diplomatik ilişkilerin 1979’da kesilmesinden bu yana ilk doğrudan üst düzey temas, 11-12 Nisan tarihlerinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilmişti. Ancak bu görüşmeler de herhangi bir somut ilerleme sağlanamadan sona ermişti.

06:00

İRAN’DAN ABD’YE SUÇLAMA: “MÜZAKERELERİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD’ye yönelik yeni suçlamalarda bulundu ancak yeni bir müzakere turunun ihtimalini tamamen dışlamadı.

İranlı Bakan, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD’nin son dönemdeki tutumunun diplomatik süreci sekteye uğrattığını ifade etti. Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre Arakçi, “Provokasyonlar, tehditkâr söylemler ve özellikle İran ticari gemilerine yönelik saldırılar başta olmak üzere ABD’nin ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesi, diplomatik sürecin devamı önünde ciddi bir engel teşkil ediyor” dedi.

“DURUMU DEĞERLENDİRECEĞİZ” MESAJI

Arakçi, İran’ın bundan sonraki adımlar konusunda henüz net bir karar vermediğini belirterek, “İran, mevcut koşulları dikkatle değerlendirecek ve ardından nasıl ilerleyeceğine karar verecektir” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de daha önce Tahran’da düzenlediği basın toplantısında benzer bir mesaj vermişti. Sözcü, ABD ile yeni bir müzakere sürecine ilişkin henüz karar alınmadığını ve şu an için planlanmış yeni bir görüşme turunun bulunmadığını açıklamıştı.

PAKİSTAN’DAN “DİYALOĞA DÖNÜN” ÇAĞRISI

Görüşmede Pakistanlı Bakan İshak Dar ise bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için diyalog sürecinin bir an önce yeniden başlatılması çağrısında bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, telefon görüşmesinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada bu çağrıyı teyit etti.

Dar’ın benzer bir çağrıyı bir gün önce de yaptığı belirtildi.

ABD’DEN YENİ HEYET HAZIRLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, çarşamba günü sona erecek ateşkes öncesinde müzakereler için yeniden İslamabad’a bir heyet göndereceklerini duyurmuştu.

Washington’da konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre, ABD heyeti “yakında” İslamabad’a gitmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

İLK TUR SONUÇSUZ KALMIŞTI

Washington ve Tahran’dan üst düzey temsilciler arasında yaklaşık bir hafta önce İslamabad’da gerçekleştirilen ilk müzakere turu ise somut bir sonuç elde edilemeden sona ermişti.

