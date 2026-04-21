CANLI | Trump'tan tehdit dolu ateşkes mesajı: Anlaşma sağlanmazsa bombardıman başlar

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü CNBC'ye verdiği bir röportajda İran'la ateşkesi uzatmak istemediğini, ABD'nin güçlü bir müzakere pozisyonunda olduğunu ve sonunda "harika bir anlaşma" olarak adlandırdığı bir sonuca varacağını söyledi.

Ateşkesin uzatılması olasılığı sorulduğunda Trump, "Bunu yapmak istemiyorum. O kadar zamanımız yok" dedi.

ANLAŞMA SAĞLANMAZSA SALDIRILAR BAŞLAYABİLİR

Washington, İran'la görüşmelerin Pakistan'da devam edeceğine dair güvenini dile getirirken, üst düzey bir İranlı yetkili Tahran'ın da katılmayı düşündüğünü söyledi.

Barış görüşmelerinin olasılığı hala belirsizken, Trump, Tahran'la kısa süre içinde bir anlaşmaya varılmaması durumunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına yeniden başlayacağını söyledi.

"Bombardıman yapmayı bekliyorum çünkü bence bu daha iyi bir yaklaşım. Ama biz hazırız. Yani, ordu harekete geçmek için can atıyor" dedi.

TRUMP'TAN TEK CÜMLELİK MESAJ

Ayrıca Truth Social’da tek cümlelik bir mesaj yayınlayan ABD Başkanı, "İran ateşkesi çok sayıda kez ihlal etti" ifadelerini kullandı.