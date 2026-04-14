Hürmüz'de sığ sularda stratejik üstünlük | "ABD o kıyıya giderse haşat olur"

HÜRMÜZ'DEKİ GİZEMLİ MAYINLAR VE "AKILLI" TEHLİKE Hürmüz Boğazı'ndaki mayın iddialarına da açıklık getiren Mete Sohtaoğlu, "İlk başta 7-8 mayından bahsediliyordu ancak bu haberlerden sonra uluslararası deniz trafiği İran tarafından kendi kıyılarına yakın güvenli bir rotaya kaydırıldı. İran'ın bu mayınların haritasını kaybettiği yönündeki iddialar dolaşsa da işin aslı farklı olabilir" dedi. İran'ın elindeki teknolojik güce dikkat çeken Sohtaoğlu, "Çin'in İran'a 'akıllı mayın' olarak tabir edilen, dost ve düşmanı ayırt edebilen IFF sistemli yeni nesil mayınlar verdiği iddia ediliyor. Devrim Muhafızları'nın 'deniz dibinden dikey fırlatılan mayınlarımız var' açıklamasıyla birleştirdiğimizde, 25-30 metrelik sığ sularda Amerikan devasa gemilerinin manevra yapması imkansız hale geliyor. Çünkü İran'ın da burada hem dünyada da iyi bir durumdalar gemisavar füzelerinde, kıyı savunma sistemlerinde tabiri caizse haşat olacak bir ABD donanması var." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK PAZARLIK: ADALARDA AMERİKAN ASKERİ TALEBİ Hürmüz'deki krizin sadece bir geçiş hakkı meselesi olmadığını, perde arkasında devasa bir bölgesel dizayn çabası olduğunu belirten Mete Sohtaoğlu, "Asıl mesele sükunet sonrası düzenin pazarlığıdır. ABD, El-Udeid ve Dafra üslerindeki askerlerini tahliye etme karşılığında İran'ın hava savunma sistemlerini 200 kilometre içeri çekmesini istiyor. Ancak en çarpıcı talep şu: ABD; Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarında Amerikan askerlerinin konuşlanmasını veya çok uluslu bir gücün burada statü kazanmasını istiyor. İran ise bu talepleri kesin bir dille reddediyor" açıklamasında bulundu.