ABD donanması, İran'a ait Touska isimli gemiyi alıkoyduğu anların görüntüsünü servis etti. (Foto: Reuters)

ÇİFT TARAFLI ABLUKA VE HUKUK ÇIKMAZI

Bölgedeki gerilimin temelinde yatan hukuksuz askeri eylemleri değerlendiren Doç. Dr. Kemal Olçar, "İçte bir abluka var, İran burada bir abluka uyguluyor. Peki bunu neye göre, hangi kritere ve hangi uluslararası hukuka göre yapıyorsun? Diğer tarafta Amerika olarak sen bunu hangi hukuka uygun olarak, hangi gerekçeyle yapıyorsun?" ifadelerini kullandı. Her iki gücün de eylemlerini sert bir dille eleştiren Olçar, "İki taraf da şu anda gayrimeşru, illegal ve uluslararası hukuku çiğneyen askeri bir eylem içindedir. Çünkü abluka, doğrudan bir askeri eylemdir" şeklinde konuştu.