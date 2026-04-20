Kağıt üzerinde ateşkes sahada kaos! ABD'nin gemi saldırı sonrası İran'dan misilleme sinyali
ABD ve İran'ın bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta müzakerelerin 2. turu için görüşeceği gündeme gelirken, Donald Trump'ın Umman Denizi'nde İran bayraklı kargo gemisinin vurularak ele geçirildiğini açıklaması tansiyonu yeniden yükseltti. Kırılgan seyreden ateşkesin kalıcı bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu olurken, gözler yaşanan saldırı sonrası Tahran'ın atacağı adıma çevrildi. A Haber'de Hürmüz'de yaşanan gerilim ele alınırken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak saldırının ateşkesin fiilen bozulması anlamını taşıdığını belirtti.
ABD ve İran'ın İslamabad'ta yapılması beklenen müzakerenin 2. tur görüşmeleri öncesi Umman Denizi'nde İran bayraklı Touska isimli kargo gemisinin vurulmasıyla gerilimi yeniden tırmandırdı. Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Donanması'nın gemiyi ablukaya uymadığı gerekçesiyle vurduğunu ve deniz piyadeleri tarafında ele geçirildiğini belirtti.
ASKERİ GEMİSİNE SALDIRI İDDİASI
Yaşanan saldırının ardından İran'dan geminin alıkonulduğu iddiaları yalanlanırken, Devrim Muhafızları tarafından saldırıya karşılık verileceği bildirildi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre Tahran'ın ABD askeri gemisine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi. Hürmüz Boğazı'nda ateşkese rağmen sular durulmazken, gözler İran'ın vereceği cevaba çevrilmiş durumda. A Haber'e konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, gemi saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken İran'ın misilleme yapabileceğine dikkat çekti.
ÇİFT TARAFLI ABLUKA VE HUKUK ÇIKMAZI
Bölgedeki gerilimin temelinde yatan hukuksuz askeri eylemleri değerlendiren Doç. Dr. Kemal Olçar, "İçte bir abluka var, İran burada bir abluka uyguluyor. Peki bunu neye göre, hangi kritere ve hangi uluslararası hukuka göre yapıyorsun? Diğer tarafta Amerika olarak sen bunu hangi hukuka uygun olarak, hangi gerekçeyle yapıyorsun?" ifadelerini kullandı. Her iki gücün de eylemlerini sert bir dille eleştiren Olçar, "İki taraf da şu anda gayrimeşru, illegal ve uluslararası hukuku çiğneyen askeri bir eylem içindedir. Çünkü abluka, doğrudan bir askeri eylemdir" şeklinde konuştu.
"ATEŞKESTE ASKERİ HAREKETLİLİK OLMAZ"
Lübnan'daki sözde ateşkesin sahadaki acı gerçeklerle örtüşmediğini vurgulayan Kemal Olçar, "Ateşkes süreci içerisinde bu ablukaların kalkması gerekir. Şu an çok hassas bir noktadayız. Lübnan'da ateşkes var deniliyor ama Netanyahu denen katil lider, 55 tane köyü bombalarken 'burayı istisna tuttuk' diyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Litani Nehri'nin güneyi de Lübnan toprağıdır ve siz oraya fiilen girmiş durumdasınız" sözleriyle sahadaki dehşet anlarını aktardı. Ateşkesin uluslararası literatürdeki karşılığına dikkat çeken Olçar, "Gerçek bir ateşkeste askeri hareketlilik olmaz, askerleri hareket ettiremezsiniz. Ancak Amerikan donanması amansız bir şekilde hareket halinde" ifadelerini kullandı.