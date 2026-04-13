Hürmüz Boğazı'nda savaş tedirginliği! İngiltere'den Körfez hamlesi: ABD ile hesaplaşma mı?

ahaber.com.tr - Özel Haber
ABD-İran'ın müzakerelerde anlaşma sağlayamaması ve taraflardan gelen sert açıklamalar 2 haftalık ateşkesi kırılgan hale getirdi. Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacaklarını açıklaması "Büyük savaş Hürmüz Boğazı'nda mı başlayacak?" sorularını gündeme getirdi. Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaşta birçok senaryo ortaya çıkarken olası planlar ve sahadaki gerçeklik A Haber'de ele alındı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD'nin doğrudan denizden harekatında çok büyük zayiat vereceğini vurgularken, Akademisyen Yeliz Albayrak ise İngiltere'nin Körfez ülkelerine ziyaret gerçekleştireceğini belirterek savaşın Hürmüz Boğazı dışında daha tehlikeli hesapların planlanabileceğini ifade etti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta Cumartesi günü düzenlenen ve 21 saat süren ABD-İran barış müzakerelerinden sonuç çıkmaması savaşın büyük çaplı ilerleyeceğini yorumlarına neden oldu. Washington-Tahran hattından yapılan sert açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması gerilimi her geçen dakika tırmandırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma talimatının ardından CENTCOM, sürecin TSİ saat 17.00'da başlayacağını duyurdu.

BÜYÜK SAVAŞ HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA MI?

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, kırılgan olan ateşkesin yerini yeniden saldırılara bırakma tehlikesiyle karşı karşıya "Büyük savaş Hürmüz Boğazı'nda mı?" sorusunu gündeme getirdi. Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına katılan Akademisyen Yeliz Albayrak ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar sahadaki olası senaryoları değerlendirerek son durumu ele aldı.

"ABD TARİHİNİN EN YALNIZ DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

ABD'nin küresel hegemonyasının nasıl sarsıldığı ve müttefik desteğinden yoksun kaldığı gerçeği, bölgedeki askeri yığınaklara rağmen Hürmüz'ün açılamamasıyla tescillendi. Yeliz Albayrak, "ABD hükümeti hiçbir zaman bu kadar yalnız olmamıştı. Trump hükümeti kadar tek başına, meşruiyeti belli olmayan, sebebi, çıktısı ve kime hizmet ettiği belirsiz bir savaşın içerisinde hiç bu kadar bulunmamıştı. Geçmişteki Vietnam, Afganistan ve Irak krizlerinde bir şekilde küresel kamuoyunu ikna etmişlerdi ama bugün durum tamamen farklı" ifadelerini kullandı. Albayrak, müttefiklerin birer birer geri çekildiğini belirterek, "Reddedenler oldu, yanında olanlar oldu ama şu an ABD'nin askeri gücü burada barınmasına rağmen bir şekilde Hürmüz'ü açamadığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

"ASIL MESELE İSRAİL'İN YAYILMASI İLE ALAKALI PAZARLIK"

İran'la yaşanan gerilimin arkasında İsrail'in topraklarını genişletme ve bölgedeki hakimiyetini artırma hedefine dikkat çeken Yeliz Albayrak, "Asıl mesele İran meselesi değil, İsrail'in yayılması ile alakalı başka bir pazarlık. Hatta NATO'nun bile başka bir format değiştirmesi. Bu savaş elbet bitecek. İster yıpratma ister uzatma şeklinde olabilir. İsrail durması bir kere garanti değil. Sürekli bütün yapılan hesapları, barış masalarını dağıtmaya aday tek bir ülke var o da İsrail. İsrail bu kaos ortamından sürekli nemalanmak istiyor ve yıllardır beklediği fırsatı eline geçirdi" ifadelerini kullandı.

"ABD GERİ ÇEKİLSE BİLE İSRAİL DEVAM EDEBİLİR"

Trump ve İsrail arasındaki ilişkinin boyutu, bölgedeki saldırıların ABD geri çekilse bile durmayacağına işaret ediyor. Yeliz Albayrak, "Trump bugün 'İsrail bizim küçük kardeşimiz, biz abiyiz' dedi. Bu, bütçeden desteğin akmaya devam edeceği anlamına geliyor. Trump'ın oyları düşse de, ABD bölgeden çekilse de İsrail bu saldırılara devam edebilir; çünkü Trump hükümeti İsrail'e istediklerini yaptırıyor" şeklinde konuştu.

STRATEJİK HEDEFLER VE ÖZEL KUVVETLER SENARYOSU

Hürmüz Boğazı'na yönelik olası bir askeri harekatın yaratacağı büyük zayiatları değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar "Böyle gemileri arka arkaya dizerek Hürmüz Boğazı'nı geçmek hiç kolay değil. Çanakkale Savaşları'nı hatırlayın; Churchill'in mimarı olduğu o büyük çöküşü hatırlayın. Türk ordusunun direniş seviyesini ölçemediler ve gemilerinin büyük bir kısmı batırıldı. Nusret Mayın Gemisi'nin o tarihi hamlesini unutmamak lazım. Eğer ABD burada benzer bir harekat yaparsa, 100 yıl sonra aynı şey Amerikalıların başına gelecektir. " sözleriyle tarihi bir uyarıda bulundu.

Hürmüz'deki askeri kilidin nasıl açılacağına dair teknik detaylar ve riskleri paylaşan Doç. Dr. Kemal Olçar "ABD, doğrudan denizden girerlerse çok büyük zayiat verirler. Bunun yerine ağır bombardıman, kıyı başı harekatı ve belli adaların özel kuvvetlerle tutabilirler. Gemileri emniyetle geçirmek zaman alır ve ciddi hazırlık gerektirir; bu yüzden bu harekat sanıldığı kadar kolay değil" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DEN KÖRFEZ ÜLKELERİNE ZİYARET HAZIRLIĞI

NATO içindeki bölünmeler ve İngiltere'nin Körfez ülkelerine yönelik hamleleri, yeni bir dünya düzeninin ipuçlarını veriyor. Yeliz Albayrak, "NATO içindeki ülkeler, Avrupa ülkeleri ve Körfez ülkeleri şu an için reel bir adım atmış değil. Öte yandan İngiltere, Körfez ülkelerini dolaşmaya hazırlanıyor. ABD ve İngiltere arasında Süveyş meselesinden kalan o eski hesaplaşmanın yansımalarını, NATO üzerindeki kırılmalardan görebiliriz. Körfez ülkeleri artık kendilerine yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak isteyebilir" diyerek dehşet senaryolarının küresel dengeleri nasıl sarstığını aktardı.

TRUMP'IN YALANLARI VE BELİRSİZLİK

ABD Başkanı Trump'ın tutarsız açıklamaları, bölgedeki çözüm umutlarını gölgelediğini belirten Yeliz Albayrak, "Trump sürekli kendisini yalanlayan bir başkan. Hem kendisi hem ekibi güvenilir bir şey söylemiyor. Tek doğru şey, askeri yığınağın devam ediyor olması. 'İran'ı her an vurabiliriz' diyorlar ama ortada hiçbir kazanım yok. Hürmüz meselesi dışında bölgeye başka çatışmalar miras bırakılmak isteniyorsa, işte orası bizi bekleyen en tehlikeli senaryodur" şeklinde konuştu.

