Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta Cumartesi günü düzenlenen ve 21 saat süren ABD-İran barış müzakerelerinden sonuç çıkmaması savaşın büyük çaplı ilerleyeceğini yorumlarına neden oldu. Washington-Tahran hattından yapılan sert açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması gerilimi her geçen dakika tırmandırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma talimatının ardından CENTCOM, sürecin TSİ saat 17.00'da başlayacağını duyurdu.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, kırılgan olan ateşkesin yerini yeniden saldırılara bırakma tehlikesiyle karşı karşıya "Büyük savaş Hürmüz Boğazı'nda mı?" sorusunu gündeme getirdi. Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına katılan Akademisyen Yeliz Albayrak ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar sahadaki olası senaryoları değerlendirerek son durumu ele aldı.