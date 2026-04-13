Hürmüz Boğazı'nda savaş tedirginliği! İngiltere'den Körfez hamlesi: ABD ile hesaplaşma mı?
ABD-İran'ın müzakerelerde anlaşma sağlayamaması ve taraflardan gelen sert açıklamalar 2 haftalık ateşkesi kırılgan hale getirdi. Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacaklarını açıklaması "Büyük savaş Hürmüz Boğazı'nda mı başlayacak?" sorularını gündeme getirdi. Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaşta birçok senaryo ortaya çıkarken olası planlar ve sahadaki gerçeklik A Haber'de ele alındı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD'nin doğrudan denizden harekatında çok büyük zayiat vereceğini vurgularken, Akademisyen Yeliz Albayrak ise İngiltere'nin Körfez ülkelerine ziyaret gerçekleştireceğini belirterek savaşın Hürmüz Boğazı dışında daha tehlikeli hesapların planlanabileceğini ifade etti.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta Cumartesi günü düzenlenen ve 21 saat süren ABD-İran barış müzakerelerinden sonuç çıkmaması savaşın büyük çaplı ilerleyeceğini yorumlarına neden oldu. Washington-Tahran hattından yapılan sert açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması gerilimi her geçen dakika tırmandırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma talimatının ardından CENTCOM, sürecin TSİ saat 17.00'da başlayacağını duyurdu.
Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, kırılgan olan ateşkesin yerini yeniden saldırılara bırakma tehlikesiyle karşı karşıya "Büyük savaş Hürmüz Boğazı'nda mı?" sorusunu gündeme getirdi. Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına katılan Akademisyen Yeliz Albayrak ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar sahadaki olası senaryoları değerlendirerek son durumu ele aldı.
"ABD TARİHİNİN EN YALNIZ DÖNEMİNİ YAŞIYOR"
ABD'nin küresel hegemonyasının nasıl sarsıldığı ve müttefik desteğinden yoksun kaldığı gerçeği, bölgedeki askeri yığınaklara rağmen Hürmüz'ün açılamamasıyla tescillendi. Yeliz Albayrak, "ABD hükümeti hiçbir zaman bu kadar yalnız olmamıştı. Trump hükümeti kadar tek başına, meşruiyeti belli olmayan, sebebi, çıktısı ve kime hizmet ettiği belirsiz bir savaşın içerisinde hiç bu kadar bulunmamıştı. Geçmişteki Vietnam, Afganistan ve Irak krizlerinde bir şekilde küresel kamuoyunu ikna etmişlerdi ama bugün durum tamamen farklı" ifadelerini kullandı. Albayrak, müttefiklerin birer birer geri çekildiğini belirterek, "Reddedenler oldu, yanında olanlar oldu ama şu an ABD'nin askeri gücü burada barınmasına rağmen bir şekilde Hürmüz'ü açamadığını görüyoruz" şeklinde konuştu.
"ASIL MESELE İSRAİL'İN YAYILMASI İLE ALAKALI PAZARLIK"
İran'la yaşanan gerilimin arkasında İsrail'in topraklarını genişletme ve bölgedeki hakimiyetini artırma hedefine dikkat çeken Yeliz Albayrak, "Asıl mesele İran meselesi değil, İsrail'in yayılması ile alakalı başka bir pazarlık. Hatta NATO'nun bile başka bir format değiştirmesi. Bu savaş elbet bitecek. İster yıpratma ister uzatma şeklinde olabilir. İsrail durması bir kere garanti değil. Sürekli bütün yapılan hesapları, barış masalarını dağıtmaya aday tek bir ülke var o da İsrail. İsrail bu kaos ortamından sürekli nemalanmak istiyor ve yıllardır beklediği fırsatı eline geçirdi" ifadelerini kullandı.