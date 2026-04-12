Netanyahu'dan kirli plan! Orduya "İran ile savaşa hazır olun" emri

ABD ve İran'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'taki müzakerede anlaşma sağlanamamasının ardından masa dağılırken dünyayı yeniden savaş korkusu sardı. Terör devleti İsrail, Washington-Tahran hattında iplerin kopmasıyla İran'a saldırı hazırlığını hızlandırma kararı aldı. Siyonist orduda alarm en üst seviyeye çıkarılırken "Her an İran ile savaşa girebiliriz" emri verildi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, başkent Tel Aviv'den Netanyahu hükümetinin kirli planlarını ve bölgedeki son durumu aktardı.

SESSİZLİĞİN ARDINDAKİ TELEFON TRAFİĞİ

İsrail hükümetinin sessizliğe büründüğü saatlerde arka planda yürütülen telefon trafiği, kirli bir planın ayak seslerini verdi. Emine Kavasoğlu, "Dün gün boyunca Netanyahu da kabinesi de derin bir sessizlik içindeydi. Sanki İsrail bu olayların içinde hiç yokmuş, Amerika ve İran arasındaki ateşkes görüşmelerini bir seyirci gibi izliyormuş havası estirildi. Ancak gerçek bambaşkaydı; Netanyahu dün akşam saatlerine kadar, görüşmelerin çatlamaya başladığı haberleri yayılana dek art arda telefon görüşmeleri gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI DEĞİL, ZAFER MASALI

Netanyahu'nun köşeye sıkıştığı anlarda başvurduğu manipülasyon yöntemleri, düzenlenen toplantının içeriğiyle bir kez daha kanıtlandı. Emine Kavasoğlu, "Görüşmelerin çatırdayacağı belli olunca Netanyahu hemen bir basın toplantısı düzenledi. Ancak bu soru-cevap şeklinde gerçek bir basın toplantısı değildi. Netanyahu, ilk ateşkes ilan edildiğinde yaptığı gibi yine sözde muhteşem başarılarından bahsetti. Oysa İsrail'de 7'den 70'e herkes tarafından hedef tahtasına konulmuş durumda. Masada olmamak ve tarihin en büyük siyasi başarısızlığına imza atmakla suçlanıyor" sözleriyle Netanyahu'nun halk nezdindeki itibar kaybını aktardı.