CANLI YAYIN

Netanyahu'dan kirli plan! Orduya "İran ile savaşa hazır olun" emri

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
ABD ve İran'ın Pakistan'daki müzakerelerde uzlaşı sağlayamamasının ardından terör devleti İsrail, Tahran'a yönelik saldırı hazırlıklarını hızlandırdı. Katil orduya "İran ile savaşa girebiliriz" emri verilirken Tel Aviv'deki son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.

ABD ve İran'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'taki müzakerede anlaşma sağlanamamasının ardından masa dağılırken dünyayı yeniden savaş korkusu sardı. Terör devleti İsrail, Washington-Tahran hattında iplerin kopmasıyla İran'a saldırı hazırlığını hızlandırma kararı aldı. Siyonist orduda alarm en üst seviyeye çıkarılırken "Her an İran ile savaşa girebiliriz" emri verildi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, başkent Tel Aviv'den Netanyahu hükümetinin kirli planlarını ve bölgedeki son durumu aktardı.

KATİL NETANYAHU'DAN ORDUYA "İRAN İLE SAVAŞA HAZIR OLUN" EMRİ

SESSİZLİĞİN ARDINDAKİ TELEFON TRAFİĞİ

İsrail hükümetinin sessizliğe büründüğü saatlerde arka planda yürütülen telefon trafiği, kirli bir planın ayak seslerini verdi. Emine Kavasoğlu, "Dün gün boyunca Netanyahu da kabinesi de derin bir sessizlik içindeydi. Sanki İsrail bu olayların içinde hiç yokmuş, Amerika ve İran arasındaki ateşkes görüşmelerini bir seyirci gibi izliyormuş havası estirildi. Ancak gerçek bambaşkaydı; Netanyahu dün akşam saatlerine kadar, görüşmelerin çatlamaya başladığı haberleri yayılana dek art arda telefon görüşmeleri gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI DEĞİL, ZAFER MASALI

Netanyahu'nun köşeye sıkıştığı anlarda başvurduğu manipülasyon yöntemleri, düzenlenen toplantının içeriğiyle bir kez daha kanıtlandı. Emine Kavasoğlu, "Görüşmelerin çatırdayacağı belli olunca Netanyahu hemen bir basın toplantısı düzenledi. Ancak bu soru-cevap şeklinde gerçek bir basın toplantısı değildi. Netanyahu, ilk ateşkes ilan edildiğinde yaptığı gibi yine sözde muhteşem başarılarından bahsetti. Oysa İsrail'de 7'den 70'e herkes tarafından hedef tahtasına konulmuş durumda. Masada olmamak ve tarihin en büyük siyasi başarısızlığına imza atmakla suçlanıyor" sözleriyle Netanyahu'nun halk nezdindeki itibar kaybını aktardı.

Foto: AAFoto: AA

MOSSAD VE TRUMP'IN ÇÖKEN SENARYOSU

Ateş hattındaki gerilim, Netanyahu'nun İran'a yönelik sert açıklamalarıyla yeni bir boyuta evrildi. Emine Kavasoğlu, "Netanyahu, başarısızlıkla suçlandıkça gösterişli başarı hikayeleri sunmaya çalışıyor. İran'a karşı büyük zaferler kazandıklarını iddia ederek, 'Evet hala nükleerleri var ama sıkıntı değil; ya savaş yoluyla ya da başka yollarla o uranyumu onlardan çıkaracağız' gibi büyük laflar etti. Ancak gerçekte Amerika ile aralarındaki görüşmeler Netanyahu'nun istediği gibi gitmiyor" şeklinde konuştu.

İsrail istihbaratı ve siyasi kanadının bölgeye dair kurduğu kanlı planların nasıl suya düştüğü, teknik detaylarla aktaran Emine Kavasoğlu, "Zaten çok kırılgan bir ateşkes süreci vardı ve İsrail kanadı bu sürecin tuz buz olması için elinden geleni yapıyor. Başından beri karşıydılar çünkü planladıkları hiçbir şey istedikleri gibi gitmedi. Mossad, Trump ve Netanyahu; havadan bir saldırı olacağına, ortalığın yıkılacağına, halkın sokağa dökülüp rejimin düşeceğine inanmıştı. Ancak bu senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

NETANYAHU'NUN MAHKEME KORKUSU VE SAVAŞ BAHANESİ

Netanyahu'nun koltuğunu korumak için ülkeyi sürekli bir savaş halinde tuttuğu gerçeği, yargılandığı yolsuzluk dosyalarıyla ilişkilendirildiği belirten Emine Kavasoğlu, "Netanyahu geri adım atamıyor çünkü atarsa siyasi olarak çok zorlanacak ve bir seçim süreci yaklaşacak. Görevi kötüye kullanma, rüşvet ve yolsuzluk gibi üç ayrı dosyadan yargılanan Netanyahu, dün ifadeye çağrılmasına rağmen Ortadoğu'daki savaşı bahane ederek 15 günlük süre istedi. Ancak mahkeme bu izni vermedi; Perşembe gününe kadar gerekçelerini sunmasını bekliyorlar. Şimdi Netanyahu nefesini tutmuş Perşembe gününü bekliyor" sözleriyle hukuki kıskacı anlattı.

Foto: AAFoto: AA

İSRAİLLİLER İSYANDA! NETANYAHU'YA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İsrail'in kuzeyinde yaşayan halkın hükümete olan öfkesi, destek oranlarındaki devasa düşüşle tescillendi. Emine Kavasoğlu, "Kuzey bölgesinde Netanyahu'ya olan destek yüzde 70 oranında azalmış durumda. Oradaki insanlar 'Biz ikinci sınıf vatandaş mıyız, kaderimiz Washington'a mı bağlı?' diye sorarak büyük tepki gösteriyorlar. Lübnan ve İsrail arasında bir ateşkes beklenirken, Netanyahu'nun 'barış' kelimesi sadece cümlelerinde kalıyor; çünkü Lübnan'a saldırılar tüm hızıyla devam ediyor. Son 24 saatte 15'ten fazla kişi hayatını kaybetti" şeklinde konuştu.

Halkın savaş yorgunluğu ve sokağa dökülme anları, Tel Aviv'in değişen atmosferiyle yansıtıldı. Emine Kavasoğlu, "Tel Aviv'de dün 43-44 gün sonra ilk kez insanlar kendilerini sokağa attı. Şabat gününde bile her yer açık kalırken, insanlar yeniden sığınaklara girmek istemediklerini haykırdı. Halkta bir ateşkes havası var ancak siyasi kademenin yeniden savaş kapısını aralamasına çok büyük tepki gösteriyorlar. Uygulamalarda İran saldırısı riski görünmese de halkın sinir uçları çok gergin" ifadelerini kullandı.

Foto: AAFoto: AA

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK: ORDUYA "HAZIR OL" EMRİ

Bölgedeki geçici sessizliğin aslında büyük bir fırtınanın habercisi olduğu ve İsrail ordusunun her an saldırıya geçebileceği belirten Emine Kavasoğlu, "Şu an Tel Aviv için bir siren sesi yok ama İsrail ordusu en üst seviyede alarmda. 'Her an İran'la savaşa girebiliriz' emri verildi. Altyapı, füze rampaları ve vurulması gereken hedeflerden oluşan bir hedef bankası çıkarıldı. Netanyahu füze tehdidini ortadan kaldırdıklarını iddia etse de, ateşkes olana kadar o füzeler Tel Aviv'in kalbine kadar geliyordu. Netanyahu sadece kuyruğu dik tutmaya çalışıyor" sözleriyle ordu içindeki hareketliliği aktardı.

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

KATLİAM KABİNESİNİN SON ÇIRPINIŞLARI

İsrail'de hükümetin kendi kişisel çıkarları için ülkeyi felakete sürüklediğin konuşulduğunu ve halk tarafından Netanyahu'ya desteğin büyük oranda düştüğünü vurgulayan Emine Kavasoğlu, "Savaş başladığında yüzde 90 olan destek, şimdi yüzde 55-60'lara düşmüş durumda. İslamabad'daki görüşmelerde İsrail masada bile yoktu. Çoğu insan 'Netanyahu kendi yargılanma sürecini ertelemek için bizi savaşa sokuyor' diye düşünüyor. Koca bir ülkeyi kendi istikbali için savaş sevdalısı, eli kanlı insanlar olarak dünyaya lanse etmeye hakkı yok. İsrail'de 'Katliam Kabinesi'ne yönelik tepkiler her geçen gün çığ gibi büyüyor" dedi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın