Netanyahu'dan kirli plan! Orduya "İran ile savaşa hazır olun" emri
ABD ve İran'ın Pakistan'daki müzakerelerde uzlaşı sağlayamamasının ardından terör devleti İsrail, Tahran'a yönelik saldırı hazırlıklarını hızlandırdı. Katil orduya "İran ile savaşa girebiliriz" emri verilirken Tel Aviv'deki son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
ABD ve İran'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'taki müzakerede anlaşma sağlanamamasının ardından masa dağılırken dünyayı yeniden savaş korkusu sardı. Terör devleti İsrail, Washington-Tahran hattında iplerin kopmasıyla İran'a saldırı hazırlığını hızlandırma kararı aldı. Siyonist orduda alarm en üst seviyeye çıkarılırken "Her an İran ile savaşa girebiliriz" emri verildi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, başkent Tel Aviv'den Netanyahu hükümetinin kirli planlarını ve bölgedeki son durumu aktardı.
SESSİZLİĞİN ARDINDAKİ TELEFON TRAFİĞİ
İsrail hükümetinin sessizliğe büründüğü saatlerde arka planda yürütülen telefon trafiği, kirli bir planın ayak seslerini verdi. Emine Kavasoğlu, "Dün gün boyunca Netanyahu da kabinesi de derin bir sessizlik içindeydi. Sanki İsrail bu olayların içinde hiç yokmuş, Amerika ve İran arasındaki ateşkes görüşmelerini bir seyirci gibi izliyormuş havası estirildi. Ancak gerçek bambaşkaydı; Netanyahu dün akşam saatlerine kadar, görüşmelerin çatlamaya başladığı haberleri yayılana dek art arda telefon görüşmeleri gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI DEĞİL, ZAFER MASALI
Netanyahu'nun köşeye sıkıştığı anlarda başvurduğu manipülasyon yöntemleri, düzenlenen toplantının içeriğiyle bir kez daha kanıtlandı. Emine Kavasoğlu, "Görüşmelerin çatırdayacağı belli olunca Netanyahu hemen bir basın toplantısı düzenledi. Ancak bu soru-cevap şeklinde gerçek bir basın toplantısı değildi. Netanyahu, ilk ateşkes ilan edildiğinde yaptığı gibi yine sözde muhteşem başarılarından bahsetti. Oysa İsrail'de 7'den 70'e herkes tarafından hedef tahtasına konulmuş durumda. Masada olmamak ve tarihin en büyük siyasi başarısızlığına imza atmakla suçlanıyor" sözleriyle Netanyahu'nun halk nezdindeki itibar kaybını aktardı.
MOSSAD VE TRUMP'IN ÇÖKEN SENARYOSU
Ateş hattındaki gerilim, Netanyahu'nun İran'a yönelik sert açıklamalarıyla yeni bir boyuta evrildi. Emine Kavasoğlu, "Netanyahu, başarısızlıkla suçlandıkça gösterişli başarı hikayeleri sunmaya çalışıyor. İran'a karşı büyük zaferler kazandıklarını iddia ederek, 'Evet hala nükleerleri var ama sıkıntı değil; ya savaş yoluyla ya da başka yollarla o uranyumu onlardan çıkaracağız' gibi büyük laflar etti. Ancak gerçekte Amerika ile aralarındaki görüşmeler Netanyahu'nun istediği gibi gitmiyor" şeklinde konuştu.
İsrail istihbaratı ve siyasi kanadının bölgeye dair kurduğu kanlı planların nasıl suya düştüğü, teknik detaylarla aktaran Emine Kavasoğlu, "Zaten çok kırılgan bir ateşkes süreci vardı ve İsrail kanadı bu sürecin tuz buz olması için elinden geleni yapıyor. Başından beri karşıydılar çünkü planladıkları hiçbir şey istedikleri gibi gitmedi. Mossad, Trump ve Netanyahu; havadan bir saldırı olacağına, ortalığın yıkılacağına, halkın sokağa dökülüp rejimin düşeceğine inanmıştı. Ancak bu senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.
NETANYAHU'NUN MAHKEME KORKUSU VE SAVAŞ BAHANESİ
Netanyahu'nun koltuğunu korumak için ülkeyi sürekli bir savaş halinde tuttuğu gerçeği, yargılandığı yolsuzluk dosyalarıyla ilişkilendirildiği belirten Emine Kavasoğlu, "Netanyahu geri adım atamıyor çünkü atarsa siyasi olarak çok zorlanacak ve bir seçim süreci yaklaşacak. Görevi kötüye kullanma, rüşvet ve yolsuzluk gibi üç ayrı dosyadan yargılanan Netanyahu, dün ifadeye çağrılmasına rağmen Ortadoğu'daki savaşı bahane ederek 15 günlük süre istedi. Ancak mahkeme bu izni vermedi; Perşembe gününe kadar gerekçelerini sunmasını bekliyorlar. Şimdi Netanyahu nefesini tutmuş Perşembe gününü bekliyor" sözleriyle hukuki kıskacı anlattı.