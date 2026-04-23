Berlin'de, İran'ın devrik Şah'ının oğlu Pehlevi'ye kırmızı sıvı atıldı

Berlin'de, İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye kırmızı sıvı atıldı.

İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, Almanya'nın başkenti Berlin'de Federal Basın Evi'nde basın toplantısı düzenledi.



Binanın önündeki bir kişi, toplantının ardından korumalarıyla aracına giden Pehlevi'nin üzerine kırmızı sıvı attı. Sıvı, Pehlevi'nin sırtına ve ensesine geldi.



Şüpheli, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı. Pehlevi, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.