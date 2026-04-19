İslamabad müzakerelerinde kritik süreç! İran'da barışın kilidi için 2 kritik madde

A Haber - Ekran Görüntüsü BARIŞIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL: NETANYAHU Netanyahu hükümetinin barış süreçlerini baltalayan tavrına vurgu yapan Oktay, "Netanyahu'nun bu sabotajları yapması ve ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra yine bunu Gazze örneğinde olduğu gibi bozmasının önüne geçmenin tek yolu Netanyahu hükümetinin devre dışı bırakılmasıdır" dedi. Hasan Oktay, Netanyahu'nun sadece bölge için değil, ABD siyaseti için de bir sorun olduğunu belirterek, "Zaten Trump üzerinde büyük bir kambur olduğunu ifade ediyor" dedi.

A Haber - Ekran Görüntüsü TAHRAN'DA ANAYASAL DÜĞÜM: KİM İMZA ATACAK? İran tarafındaki hukuki ve siyasi karmaşaya parmak basan Prof. Dr. Hasan Oktay, "İranlı'nın Amerika ile imza atma konusunda henüz kafası net değil. Çünkü Mücteba Hamaney'in Amerika ile bir barış anlaşması imzalama hakkı ve yetkisi yok, çünkü İran anayasası buna müsaade etmiyor" bilgisini paylaştı. Masadaki imza yetkisi krizini deşifre eden Oktay, "İran'da Devrim Muhafızları Mücteba Hamaney üzerindeki baskısını bir kere bırakması lazım. Mücteba Hamaney de bir müçtehitse, sözü ağzından çıkan kanunsa bu süreçte bir içtihat yapması lazım" ifadelerini kullandı.