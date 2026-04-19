İslamabad müzakerelerinde kritik süreç! İran'da barışın kilidi için 2 kritik madde
ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması krize dönüşürken diğer yandan 22 Nisan'da süresi olacak olan ateşkes ile gözler yeniden savaşın başlayacağı ihtimaline çevrildi. Beyaz Saray'da gerçekleşen "İran" toplantısı ve Orta Doğu'da savaş uçaklarının hareketliliği gerilimi tırmandırırken, Pakistan'da pazartesi günü tarafların müzakere için görüşeceği iddia edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından A Haber'de boğazın kapatılması ve ateşkes görüşmeleri masaya yatırılırken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Oktay, İran'ın 2 madde üzerinden ABD'ye şart koşması gerektiğini vurguladı. Oktay, Tahran siyasetinde de problemlerin olduğunu ve anayasal sorunların çözülmesi durumunda barışın geleceğini belirtti.
ABD'nin 2 hafta geçici ateşkes süreci ilan etmesinin ardından İran, Hürmüz Boğazı'nı 19 saat süreyle açarak yeniden kapatması Orta Doğu'daki krizi yeniden hareketlendirdi. Donald Trump Tahran rejimine tehditlerini sürdürürken "Bize şantaj yapamazlar" çıkışı ve Beyaz Saray'da üst düzey toplantının gerçekleşmesi kırılgan ateşkesin yerini yeniden saldırıya dönüştüreceği ihtimalini artırdı. Öte yandan Pakistan basınında müzakerelerin pazartesi ya da salı günü gerçekleşeceği iddiaları gündeme gelirken savaşın son durumu ve ateşkes süreci A Haber Gece programında ele alındı.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Oktay, İran'ın İslamabad'ta kurulan müzakere masasında 2 kritik maddeyi masaya getirmesi gerektiğini vurgularken, Tahran içerisinde ordu ve siyaset arasındaki krize dikkat çekerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İRAN'IN MÜZAKERE MASASINDA DURMASI GEREKEN 2 KRİTİK MADDE
İsrail'in bölgedeki gerilimi tırmandırma çabalarına dikkat çekerek sözlerine başlayan Hasan Oktay, "İsrail'in provokasyon yapma ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir fakat bu arada Pakistan'da kurulan masanın İran tarafından ileri sürülen 10 madde üzerinden değil, İran'ın iki tane madde üzerinde durması lazım" ifadelerini kullandı.
Oktay, İran'ın barış için masaya koyduğu öncelikli şartları, "Birincisi Trump'a her türlü şartta barış anlaşması imzalamaya hazırız ama Netanyahu hükümetinin kesinlikle İsrail'den devre dışı kalmasını şart koşması lazım" sözleriyle aktardı.
"NÜKLEER MÜKTESEBAT PAKİSTAN'A EMANET EDİLİRSE SÜREÇ NORMALLEŞİR"
Trump'ın nükleer konusundaki sert tutumuna karşı, İran'ın bir formül sunarak barışa giden yolda alternatif oluşturacağını vurgulayan Hasan Oktay, "Trump nükleer müzakerelerle ilgili 'İran'ın nükleer müktesebatını alıp Washington'a götüreceğim' ifadesini şu şekilde yumuşatmakta fayda var; bu görüşmeler Pakistan'da gerçekleşiyor. Pakistan bir İslam ülkesi ve atom bombası olduğu artık resmen kabul edilen bir ülke. İran elindeki nükleer müktesebatın Pakistan'a geçici olarak emanet verilerek bu süreç normalleşebilir" şeklinde konuşarak 2 kritik maddeye dikkat çekti.