22 Nisan planı A Haber’de deşifre oldu! Pentagon’dan İran’a sinsi pusu: İlk ateşi sen at
Orta Doğu’da tansiyon düşmek bilmezken, Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgedeki askeri hareketliliği ve "abluka" adı altındaki sinsi stratejisi gün yüzüne çıkıyor. Emekli İstihbarat Albay Dr. Hüseyin Fazla, A Haber ekranlarında bölgedeki sıcak gelişmeleri, ABD’nin çelişkili açıklamalarını ve 22 Nisan için hazırlanan amfibi çıkarma planının perde arkasını tek tek deşifre etti. Fazla, Basra Körfezi’nden Hürmüz Boğazı’na, Çin ile yapılan gizli pazarlıklardan İran’ın dağ altı sığınaklarını açmasına kadar uzanan bu tehlikeli süreçte, Tahran’a "ilk atışı sen at” tuzağının yapıldığına dikkat çekti.
ABD'nin Basra Körfezi'ndeki askeri hareketliliğini ve bölgeyi abluka altına alma stratejisini değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Dr. Hüseyin Fazla, Washington'ın "ateşkes" maskesi altında aslında sinsi bir savaş hazırlığı içerisinde olduğunu açıkladı. Pentagon'un 22 Nisan tarihine odaklandığını ve amfibi çıkarma harekatı için uçak gemilerini saldırı menziline yaklaştırdığını belirten Fazla, bölgedeki devasa yığınaklanmanın tüm teknik detaylarını deşifre etti. İşte bölgeyi ateş çemberine alacak o kirli planın tüm teknik detayları!
CENTCOM VE TRUMP ARASINDAKİ DERİN ÇATLAK
Bölgedeki askeri hareketliliği ve ABD'nin stratejik adımlarını değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Dr. Hüseyin Fazla, "Trump'ın açıklamalarıyla CENTCOM'un açıklamaları çelişiyor. Hatta nereyi abluka altına aldıklarına dair ifadeler de farklı. Şimdi CENTCOM limanlardan bahsediyor ama bahsettiği tüm limanlar Basra Körfezi'nin içinde yer alıyor" ifadelerini kullandı. CENTCOM'un "tüm limanları abluka altına aldım, buradan kuş uçurtmam" iddialarının sahadaki gerçeklerle örtüşmediğine dikkat çeken Fazla, "Bu realitede yok, çünkü Basra Körfezi'nin içindeki İran gemilerini veya oradan çıkanları durduracak bir mekanizma mevcut değil. Abluka dediğiniz zaman hem girişi hem çıkışı tamamen kesmeniz gerekir" sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koydu.
ULUSLARARASI SULARDA HUKUKSUZ DURDURMA OPERASYONLARI
ABD gemilerinin stratejik olarak konumlandığı noktaların "focal point" yani odak noktası olduğunu belirten Dr. Hüseyin Fazla, "Şu bölge olsa olsa yakın abluka bölgesi olur ancak ABD gemileri oraya girmiyor. Niye girmiyor? Çünkü güvenli değil" dedi. ABD'nin fırkateynlerini ve uçak gemilerini, İran'dan gelebilecek hızlı hücum botu saldırılarını engelleyecek şekilde uzakta konumlandırdığını belirten Fazla, "Tankerleri açık alanda durduruyorlar. Açık alanda durdurduğunuz zaman bu işlem uluslararası sularda gerçekleşmiş oluyor. İran'ın kara suları içinde bir tankeri durdurmak ile uluslararası sularda durdurmak arasında büyük fark var. Uluslararası hukuk açısından ABD'nin bu gemileri durdurmaya yetkisi yok" şeklinde konuştu.
ÇİN'E AYRICALIK, DÜNYAYA BLOKAJ: BAYRAK AYRIMI SİYASETİ
ABD'nin bölgedeki deniz trafiğinde ciddi bir çifte standart uyguladığını vurgulayan Dr. Hüseyin Fazla, "Uluslararası hukukta yetkisi olmadığı için muhtemelen arada bazı gemilere 'geç' diyor. Burada bir bayrak ayrımı yapıyorlar" dedi. Rusya'nın bölgede çok etkin olmadığını ancak Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'nın hayati öneme sahip olduğunu belirten Fazla, "Japonya ve Güney Kore şu an beklemede, Hindistan alternatif yollar arıyor ancak Çin gemilerinin buradan geçtiğini biliyoruz. ABD, Çin gemilerini durdurmuyor. Orada çok ince bir nüans var" ifadelerini kullandı.