22 Nisan planı A Haber’de deşifre oldu! Pentagon’dan İran’a sinsi pusu: İlk ateşi sen at

ABD'nin Basra Körfezi'ndeki askeri hareketliliğini ve bölgeyi abluka altına alma stratejisini değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Dr. Hüseyin Fazla, Washington'ın "ateşkes" maskesi altında aslında sinsi bir savaş hazırlığı içerisinde olduğunu açıkladı. Pentagon'un 22 Nisan tarihine odaklandığını ve amfibi çıkarma harekatı için uçak gemilerini saldırı menziline yaklaştırdığını belirten Fazla, bölgedeki devasa yığınaklanmanın tüm teknik detaylarını deşifre etti. İşte bölgeyi ateş çemberine alacak o kirli planın tüm teknik detayları!

CENTCOM VE TRUMP ARASINDAKİ DERİN ÇATLAK

Bölgedeki askeri hareketliliği ve ABD'nin stratejik adımlarını değerlendiren Emekli İstihbarat Albay Dr. Hüseyin Fazla, "Trump'ın açıklamalarıyla CENTCOM'un açıklamaları çelişiyor. Hatta nereyi abluka altına aldıklarına dair ifadeler de farklı. Şimdi CENTCOM limanlardan bahsediyor ama bahsettiği tüm limanlar Basra Körfezi'nin içinde yer alıyor" ifadelerini kullandı. CENTCOM'un "tüm limanları abluka altına aldım, buradan kuş uçurtmam" iddialarının sahadaki gerçeklerle örtüşmediğine dikkat çeken Fazla, "Bu realitede yok, çünkü Basra Körfezi'nin içindeki İran gemilerini veya oradan çıkanları durduracak bir mekanizma mevcut değil. Abluka dediğiniz zaman hem girişi hem çıkışı tamamen kesmeniz gerekir" sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koydu.