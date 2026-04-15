Okul saldırıları sonrası TBMM harekete geçti: Komisyon toplanacak

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullara yönelik saldırıların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçti. Tüm partilerin uzlaşmasıyla salı günü bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Komisyon, olayların nedenlerini ve benzer vakaların önlenmesi için alınacak tedbirleri araştıracak. A Haber'e konuk olan TBMM Eğitim ve Gençlik Komisyonu Sözcüsü Nazım Maviş 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya girişine sınırlama geleceğini belirtirken sosyal medya platformlarının temsilcilerinin TBMM'ye çağrıldığını belirtti.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yürekleri dağlayan, eğitim camiasını yasa boğan dehşet verici hadisenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) en üst perdeden harekete geçti.

OKULLARA SİLAHLI SALDIRI SONRASI TBMM HAREKETE GEÇİYOR: KOMİSYON HAZIRLIĞI

TBMM HAREKETE GEÇİYOR

TBMM Eğitim-Gençlik Komisyon Sözcüsü Dr. Nazım Maviş A Haber'e yaptığı açıklamada tüm siyasi partilerin ortak iradesiyle kurulacak olan araştırma komisyonunun detaylarını, sosyal medya mecralarına yönelik getirilecek 15 yaş neşterini ve dijital terörle mücadeledeki yeni yol haritasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

KARANLIK ODAKLARA KARŞI TOPYEKÜN SAVAŞ

Devletin tüm birimlerinin seferber olduğu bu kritik süreçte, evlatlarımızın zihnini ve geleceğini hedef alan karanlık odaklara karşı topyekün bir savaş başlatılıyor.

Sarsıcı olay sonrası ilk açıklamalarını büyük bir üzüntüyle dile getiren TBMM Eğitim-Gençlik Komisyon Sözcüsü Dr. Nazım Maviş, "Tabii öncelikle çok üzgün olduğumuzu ifade ederek başlamak istiyorum. Yavrularımıza, öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum; ailelere, milletimize sabır diliyorum. Ciddi ve üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Çok boyutlu düşünülmesi, tartışılması ve bundan sonrası için planlama yapılması gereken bir hadiseyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Eğitimin sadece dört duvar arasından ibaret olmadığını vurgulayan Maviş, "Eğitim tabii bir ekosistem; yani okul tek başına eğitimin en önemli parçası değil. Aile, çevre ve sosyal platformlar bir ekosistem oluşturuyor. Dolayısıyla bu ekosistemin ürettiği sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunların derinlemesine tartışılması gerekiyor. Bugün Meclisimizde de temel gündemimiz buydu" sözleriyle meselenin kökten çözülmesi gerektiğine işaret etti.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU SALI GÜNÜ KURULUYOR

Siyaset üstü bir duruş sergileyen TBMM, yaşanan facia sonrası tek yumruk oldu. Süreci anlatan Nazım Maviş, "Milletvekilleri olarak bütün siyasi partiler ortak bir mesele olunca bu konuda ortaklaşıyorlar. Bugün bütün partilerin ittifakıyla önümüzdeki hafta salı günü Meclis toplandığında bir araştırma komisyonu kurulması yönünde uzlaşma sağlandı" şeklinde konuştu.

Komisyonun görev tanımının altını çizen Maviş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu olayın sebeplerini ve benzer olayların tekrar etmemesi için alınabilecek önlemleri araştıracaktır. Sosyolojik nedenler de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla bir araştırma komisyonu kurulacak. Bu komisyon, kendisine verilen süre içerisinde çalışmalarını tamamlayarak hem parlamentoya hem de ilgili bakanlıklara politika önerileri sunacaktır" dedi.

DEVLETİN KALBİ MARAŞ'TA ATIYOR: 5 BAKAN SICAK BÖLGEDE

Yaşanan hadisenin ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Maviş, "Okullarımız, eğitim atmosferimiz, öğretmen-öğrenci ve yönetici-veli ilişkileri de önümüzdeki günlerde konuşulacak konular arasında yer alacak. Milletvekilleri olarak konuyu her açıdan ele alırken güvenlik boyutları da ilgili birimler tarafından araştırılacaktır. Şu anda Milli Eğitim, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Adalet Bakanlarımız Maraş'ta" bilgisini paylaştı. Acının tazeliğini koruduğunu belirten Maviş, "Acıyı dindirmek kolay değil; ancak bundan sonra doğabilecek müessif olaylara dair tedbirlerin birlikte düşünülmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

KRİMİNAL DOSYA AÇILDI: PLATFORM BAĞLANTISI VAR MI?

Olayın arka planındaki karanlık noktalara dair sorulan soruya yanıt veren Nazım Maviş, "Açıkçası somut bilgi ve bulgulara dayalı yorum yapacak pozisyonda değiliz. Bunun kriminal tarafının güvenlik birimleri tarafından araştırılması gerekiyor. Bir bağlantı olup olmadığı, bireysel mi yoksa bir platformdan etkilenip etkilenmedikleri incelenmelidir. Bölgemizde yaşanan gelişmeler de akıllara çeşitli ihtimaller getirebilir; ancak bu konuyu güvenlik birimlerine bırakıyoruz. Somut bilgi olmadan değerlendirme yapmak doğru değildir" ifadeleriyle titiz bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Batı dünyasındaki benzer dehşet anlarına atıfta bulunan Maviş, "Son dönemlerde Batı'da da benzer olaylar yaşanmış ve kontrolsüz dijital mecraların çocukları manipüle edebildiği tartışılmıştır. Bu nedenle sosyolojik etkilerin dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Yargısal ve idari süreçler devam etmektedir. Umuyoruz ki toplumumuzu tedirgin edecek bir arka plan bulunmamaktadır" dedi.

SOSYAL MEDYADA YAŞ SINIRI GELİYOR

Milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren yasal düzenlemenin detaylarını açıklayan Dr. Nazım Maviş, "Kanun görüşmeleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edeceğiz. Düzenlemeye göre 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına girişine sınırlama getirilmektedir. Teknik düzenlemeler BTK ve platformlar aracılığıyla yapılacaktır. Ayrıca 18 yaş altındaki çocuklar için ebeveyn onayı ve nezareti şartı getirilmektedir" diyerek dijital dünyaya getirilen yeni kısıtlamaları duyurdu.

Bu hamlenin stratejik önemini belirten Maviş, "Bu düzenlemenin amacı çocuklarımızın zihnini ve duygularını korumaktır. Dünya genelinde de benzer tartışmalar yürütülmektedir. Meclis'in önümüzdeki hafta kanun teklifini kabul etmesi beklenmektedir. Oyun platformlarıyla ilgili bir madde yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilmiştir. Amaç, çocukları koruyacak ve dijital platformları regüle edecek bir düzenleme yapmaktır" sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

DİJİTAL DEVLER MECLİS'E ÇAĞRILDI: TIKTOK, INSTAGRAM VE X MASADA

Denetim mekanizmalarının nasıl işleyeceğine dair detayları aktaran Nazım Maviş, "Dijital Mecralar Komisyonu ile iş birliği yapılıyor. Bu platformların Türkiye temsilcileri Meclis'e çağrılmıştır. Ulaştırma Bakanlığı ve BTK ile koordineli çalışmalar yürütülmektedir. Facebook, X, TikTok ve Instagram gibi platformlara yönelik düzenlemeler uygulanmaktadır. Yeni düzenleme ile yaş sınırı da getirilmektedir. Avrupa ve diğer ülkelerdeki örnekler incelenmiştir" ifadelerini kullandı. Uygulama aşamasına dair ise "Meclis yasama faaliyetini yürütür; uygulama ve denetim Ulaştırma Bakanlığı ve BTK tarafından gerçekleştirilir" şeklinde konuştu.

