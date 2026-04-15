Okul saldırıları sonrası TBMM harekete geçti: Komisyon toplanacak

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullara yönelik saldırıların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçti. Tüm partilerin uzlaşmasıyla salı günü bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Komisyon, olayların nedenlerini ve benzer vakaların önlenmesi için alınacak tedbirleri araştıracak. A Haber'e konuk olan TBMM Eğitim ve Gençlik Komisyonu Sözcüsü Nazım Maviş 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya girişine sınırlama geleceğini belirtirken sosyal medya platformlarının temsilcilerinin TBMM'ye çağrıldığını belirtti.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yürekleri dağlayan, eğitim camiasını yasa boğan dehşet verici hadisenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) en üst perdeden harekete geçti. OKULLARA SİLAHLI SALDIRI SONRASI TBMM HAREKETE GEÇİYOR: KOMİSYON HAZIRLIĞI TBMM HAREKETE GEÇİYOR TBMM Eğitim-Gençlik Komisyon Sözcüsü Dr. Nazım Maviş A Haber'e yaptığı açıklamada tüm siyasi partilerin ortak iradesiyle kurulacak olan araştırma komisyonunun detaylarını, sosyal medya mecralarına yönelik getirilecek 15 yaş neşterini ve dijital terörle mücadeledeki yeni yol haritasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

KARANLIK ODAKLARA KARŞI TOPYEKÜN SAVAŞ Devletin tüm birimlerinin seferber olduğu bu kritik süreçte, evlatlarımızın zihnini ve geleceğini hedef alan karanlık odaklara karşı topyekün bir savaş başlatılıyor. Sarsıcı olay sonrası ilk açıklamalarını büyük bir üzüntüyle dile getiren TBMM Eğitim-Gençlik Komisyon Sözcüsü Dr. Nazım Maviş, "Tabii öncelikle çok üzgün olduğumuzu ifade ederek başlamak istiyorum. Yavrularımıza, öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum; ailelere, milletimize sabır diliyorum. Ciddi ve üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Çok boyutlu düşünülmesi, tartışılması ve bundan sonrası için planlama yapılması gereken bir hadiseyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Eğitimin sadece dört duvar arasından ibaret olmadığını vurgulayan Maviş, "Eğitim tabii bir ekosistem; yani okul tek başına eğitimin en önemli parçası değil. Aile, çevre ve sosyal platformlar bir ekosistem oluşturuyor. Dolayısıyla bu ekosistemin ürettiği sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunların derinlemesine tartışılması gerekiyor. Bugün Meclisimizde de temel gündemimiz buydu" sözleriyle meselenin kökten çözülmesi gerektiğine işaret etti.