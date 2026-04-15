Mersin'deki lisede bir öğrenci tabanca ile yakalandı | Saldırı hazırlığı mı?

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 17:14 Son Güncelleme: 15 Nisan 2026 17:23 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir lise son sınıf öğrencisi okulda tabanca ile yakalandı. Okul yönetimi ve polis durumu fark ederek silahı alırken öğrenci gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.