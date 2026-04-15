Mersin'deki lisede bir öğrenci tabanca ile yakalandı | Saldırı hazırlığı mı?
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir lise son sınıf öğrencisi okulda tabanca ile yakalandı. Okul yönetimi ve polis durumu fark ederek silahı alırken öğrenci gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
12. SINIF ÖĞRENCİSİ SİLAHLA YAKALANDI
Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Tarsus Fatih Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi M.M.A.'nın okula silahla geldiği tespit edildi. Bunun üzerine okul yönetimi ve okul polisi tehlikeli bir durum oluşmadan öğrencideki silahı aldı.
EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ
Silaha el konulurken öğrenci ise gözetim altına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öğrencinin okula ne amaçla silahı getirdiğinin henüz bilinmediği ve Mersin'de ikamet ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.