YİK'ten İran ateşkesi vurgusu: Uzaması için temaslar sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), toplantısı sonrası yazılı açıklamada geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran yazılı açıklamada toplantıda İran ateşkesinin de ele alındığını vurgulayarak "Toplantıda İran'a yönelik hukuksuz saldırı ile başlayan süreçte ateşkesin sağlanmasının önemli olduğu, sükûnetin korunması ve ateşkesin uzatılması için tüm taraflarla temasların sürdüğü ifade edildi." dedi.

Toplantıya; kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuzun gündeminde, bölgemizde yaşanan çatışmalar, dünyadaki son gelişmeler ve "Terörsüz Türkiye" süreci ele alındı.

İRAN ATEŞKESİNİNİN UZAMASI İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Toplantıda İran'a yönelik hukuksuz saldırı ile başlayan süreçte ateşkesin sağlanmasının önemli olduğu, sükûnetin korunması ve ateşkesin uzatılması için tüm taraflarla temasların sürdüğü ifade edildi.

Toplantımızda bölgemizdeki olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'yi, savunma sanayiinden iletişim ve bilişim teknolojilerine, ulaştırmadan enerjiye, şehir planlamasından turizme kadar her alanda daha ileriye taşımak için atılan ve atılabilecek adımlar değerlendirildi.

İç cephenin güçlendirilmesinin öneminin etraflıca ele alındığı toplantıda, millî bünyenin sağlam olmasının ülkemize yönelik her türlü tehdidin bertaraf edilmesini sağlayacağı belirtildi. "Terörsüz Türkiye" süreci gibi birlik ve beraberliğimizi tahkim eden güçlü adımların kararlı bir şekilde atılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

OKUL SALDIRILARIN AYRINTILI YOL HARİTALARI

Toplantımızda ayrıca son günlerde okullarımızda yaşanan şiddet eylemleri başta olmak üzere şiddetin her türlüsüyle mücadele konusunda kapsamlı adli, idari, sosyolojik ve kültürel tedbirlerle, ayrıntılı yol haritaları değerlendirildi."