İki okul saldırısında korkunç benzerlik | Saldırganlar PUBG bağımlısı

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda, 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda bilanço ağırlaştı. Olayda 8 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti. Kan donduran saldırıya ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Saldırganın, katliamı babasına ait silahlarla gerçekleştirdiği ve oyun bağımlısı olduğu öğrenildi. Hem Şanlıurfa’da hem de Kahramanmaraş’ta saldırı düzenleyen öğrencilerin, gençler arasında popüler olan PUBG adlı oyuna bağımlı oldukları ortaya çıktı. Olayın detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

Kahramanmaraş'tan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bir okulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İKİ OKUL SALDIRISINDA PUBG DETAYI 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Olay yerindeki son durumu aktaran İçişleri Bakanı Çiftçi, "Can kaybı sayısı maalesef 9'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 8'i öğrenci, biri ise öğretmenimiz. Yaralı 13 vatandaşımızın tedavisi sürüyor ancak 6'sının hayati tehlikesi oldukça kritik" ifadelerini kullandı. KATLİAMIN ARDINDAKİ KORKUNÇ BENZERLİK: OYUN BAĞIMLILIĞI Saldırıyı gerçekleştiren failin aynı okulda eğitim gören 14 yaşındaki bir çocuk olması infial yarattı. Olay yerinden detayları paylaşan A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, "Saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisinin, daha önce Siverek'te yaşanan benzer bir saldırıdaki gibi, gençler arasında yaygın olan PUBG oyununun bağımlısı olduğu bilgisine ulaşıldı" sözleriyle acı bir benzerliğe dikkat çekti.

BABASININ SİLAHLARINI KULLANDI Babasına ait silahları alarak okula gelen saldırganın, dehşet saçtıktan sonra kendi yaşamına da son verdiği bildirildi. SORUŞTURMA GENİŞLİYOR: SALDIRGANIN BABASI GÖZALTINDA Yaşanan facianın ardından adli süreç vakit kaybetmeksizin başlatıldı. Olayın terörle bir bağlantısının olup olmadığı yönündeki sorulara yanıt veren Bakan Çiftçi, "Olay tamamen bireysel bir saldırı, bir terör hadisesi değil" açıklamasında bulundu. Soruşturma kapsamında, silahların sahibi olan saldırganın babası polis ekiplerince gözaltına alındı. Müfettişlerin okul içerisinde ve çevresinde incelemeleri sürerken, babanın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.