ABD'nin İran ile sağladığı geçici ateşkesi yok sayan işgalci İsrail ordusu, namlularını ve savaş uçaklarını Lübnan'a çevirdi. Başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin dört bir yanını ateş çemberine alan Siyonist rejim, sivil gözetmeksizin gerçekleştirdiği bombardımanlarla Lübnan tarihinin en kanlı günlerinden birine imza attı. Sadece 10 dakika içinde 100'den fazla noktanın vurulduğu, 254'ten fazla vatandaşın öldürüldüğü bu vahşette hala çok sayıda kişi enkaz altında... A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak saldırıların hedefindeki Beyrut'tan özel görüntülerle yıkımın tüyler ürperten boyutunu tüm çıplaklığıyla dünya kamuoyuna taşıdı.

10 DAKİKADA 100'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI

Lübnan'da bir katliam operasyonu gerçekleştiren İsrail ordusu, 50 savaş uçağıyla eş zamanlı bir saldırı başlattı. Sahadaki son durumu aktaran Ata Gündüz Kurşun, "Ateşkese rağmen Lübnan'ı tarihinin en kanlı saldırısıyla hedef alan işgal ordusu, 10 dakika içerisinde 100'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Beyrut'un kalbinin ve birçok kentin hedef alındığını belirten Kurşun, gökyüzünün dumanlarla kaplandığını ve saldırıların dehşet verici boyuta ulaştığını vurguladı.