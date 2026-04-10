İsrail durmuyor! Lübnan'da ülke tarihinin en kanlı katliamı
Terör devleti İsrail, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor. Savaş uçakları 10 dakikada 100'den fazla noktayı vururken, Beyrut ve çevresindeki yüzlerce ev enkaz yığınına dönüştü. Saldırılarda 254'den fazla vatandaşın katledilirken ülkede milli yas ilan edildi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, katil İsrail'in hedefindeki Lübnan'da yaşanan yıkımı görüntüledi.
ABD'nin İran ile sağladığı geçici ateşkesi yok sayan işgalci İsrail ordusu, namlularını ve savaş uçaklarını Lübnan'a çevirdi. Başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin dört bir yanını ateş çemberine alan Siyonist rejim, sivil gözetmeksizin gerçekleştirdiği bombardımanlarla Lübnan tarihinin en kanlı günlerinden birine imza attı. Sadece 10 dakika içinde 100'den fazla noktanın vurulduğu, 254'ten fazla vatandaşın öldürüldüğü bu vahşette hala çok sayıda kişi enkaz altında... A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak saldırıların hedefindeki Beyrut'tan özel görüntülerle yıkımın tüyler ürperten boyutunu tüm çıplaklığıyla dünya kamuoyuna taşıdı.
10 DAKİKADA 100'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI
Lübnan'da bir katliam operasyonu gerçekleştiren İsrail ordusu, 50 savaş uçağıyla eş zamanlı bir saldırı başlattı. Sahadaki son durumu aktaran Ata Gündüz Kurşun, "Ateşkese rağmen Lübnan'ı tarihinin en kanlı saldırısıyla hedef alan işgal ordusu, 10 dakika içerisinde 100'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Beyrut'un kalbinin ve birçok kentin hedef alındığını belirten Kurşun, gökyüzünün dumanlarla kaplandığını ve saldırıların dehşet verici boyuta ulaştığını vurguladı.
BEYRUT'UN KALBİNDE DEV KRATERLER OLUŞTU
Bombardımanın şiddetiyle 15 katlı binaların saniyeler içinde yerle bir olduğu Beyrut'ta, enkaz kaldırma çalışmaları dumanların gölgesinde sürüyor. Moloz yığınına dönen bir binanın yakınından yaşanan acı bilançoyu anlatan Ata Gündüz Kurşun, "Burası 15 katlı bir binaydı ama şimdi ortada sanki dev bir krater oluşmuş gibi. İsrail'in Hizbullah ile mücadele adı altında Lübnan'ı getirdiği hal bu; adeta bir deprem olmuş hissi veren görüntülerden bahsediyoruz" sözleriyle aktardı.
ŞARAPNEL PARÇALARI DUVARLARA OK GİBİ SAPLANDI
Saldırılarda kullanılan mühimmatın öldürücü gücü, binaların cephelerindeki hasardan açıkça görülüyor. Çevredeki binaların durumunu tasvir eden Ata Gündüz Kurşun, "Sadece hedef alınan bina değil, etraftaki binaların camları, kapıları her bir taraf inmiş durumda. Yangınlar çıkmış ve o mühimmatların şarapnel parçaları duvarları ok gibi yarmış, her tarafa saplanmış" şeklinde konuştu.