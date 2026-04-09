Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını “kesin bir dille” kınadı. Guterres, artan sivil kayıpların bölgedeki ateşkes çabalarını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan genelinde gerçekleştirdiği saldırılara sert tepki gösterdi. Guterres, 8 Nisan’da düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını, sivil altyapının ise ağır hasar gördüğünü belirtti.

BM lideri, artan sivil kayıplardan “derin endişe” duyduğunu ifade ederek, yaşanan can kayıplarını güçlü şekilde kınadı.

“ATEŞKES CİDDİ RİSK ALTINDA”

Guterres, İran ile ABD arasında ilan edilen ateşkese dikkat çekerek, Lübnan’daki askeri faaliyetlerin bu süreci tehlikeye attığını vurguladı.

Açıklamada, “İran ile ABD arasında ateşkes ilan edilmişken, Lübnan’daki devam eden askeri hareketlilik bu ateşkesi ve bölgede kalıcı ve kapsamlı barış çabalarını ciddi şekilde riske atmaktadır” ifadelerine yer verildi.

BM Genel Sekreteri, tüm taraflara derhal çatışmaları durdurma çağrısını yineledi.

ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Guterres, uluslararası hukuk ve özellikle uluslararası insancıl hukuka uyulmasının zorunlu olduğunu belirterek, sivillerin ve sivil altyapının her koşulda korunması gerektiğinin altını çizdi. Sivilleri hedef alan saldırıların ise “kabul edilemez” olduğunu ifade etti.

Ayrıca çatışmanın askeri bir çözümü olmadığını vurgulayan Guterres, taraflara diplomatik yolları tercih etmeleri ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasına yeniden bağlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

İRAN-ABD ATEŞKESİ VE KRİTİK SÜREÇ

İran ile ABD, Salı günü savaşın sona erdirilmesine yönelik nihai bir anlaşmanın önünü açmak amacıyla iki haftalık bir ateşkes ilan etmişti. 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşta çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

Ateşkes açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması ve anlaşmayı kabul etmesi için defalarca uzattığı sürenin dolmasına iki saatten az bir süre kala gelmişti. Trump, aksi halde “bir medeniyetin tamamen yok edilmesi” tehdidinde bulunmuştu.