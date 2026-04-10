Terör devleti İsrail, İran-ABD arasındaki ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırılarını sürdürürken, Tel Aviv'e ateşlenen füzeler ile büyük bir panik yaşıyor. Demir Kubbe ve erken uyarı sistemleri tamamen etkisiz hale gelirken, İsrail kabinesi dün acil olarak toplandı. Lübnan'daki son durumun görüşüldüğü kabinede Siyonist Bakan Smortich, İsrail'in saldırıları genişletmesi gerektiğini belirterek sinsi planlarını itiraf etti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich (AA) "SALDIRILAR LİTANİ NEHRİ'NDEN SURİYE'YE KADAR GENİŞLEMELİ" İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, güvenlik kabinesinde İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da işgalin devam etmesi gerektiğini belirterek itiraflarda bulundu. Smotrich, Gazze'de başlattıkları soykırımı Suriye'ye kadar genişletilmesi gerektiğini belirterek "Sınırlarımızı Gazze'de, Lübnan'da Litani boyunca ve Suriye'de Şeyh Cemal'e kadar genişletmemiz gerekiyor." dedi. SİYONİSTLERDEN İŞGALİ GENİŞLETME İTİRAFI A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Tel Aviv'den güvenlik kabinesinde yapılan konuşmaları ve Smotrich'in skandal itiraflarının ayrıntılarını aktardı. "LÜBNAN ÖDEME YAPMALI" Askeri hezimetin ardından toplanan İsrail güvenlik kabinesinde bakanların Lübnan devletini tamamen hedef alan açıklamalarını aktaran Emine Kavasoğlu, Bakan Eli Cohen'in, "Altyapıya ödeme yapması lazım Lübnan hükümetinin, bir devlet sorumluluk almalı" dediğini belirtti. Radikal çıkışlarıyla bilinen Ben-Gvir ise çıtayı daha da yükselterek, "Hizbullah eylemleri için Lübnan mutlaka bize ödeme yapmalı. Altyapısını yok etmeliyiz, elektriği kesmeliyiz" sözleriyle aktardı.