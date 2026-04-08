İsrail’den Lübnan'da tarihin en kanlı saldırısı | Canlı yayında Siyonistlerin HERON'ları

A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Lübnan sokaklarında İsrail’in yoğun bombardımanı sonrası oluşan büyük yıkımı adım adım görüntüledi. Harabeye dönen bölgelerdeki son durumu aktaran Kurşun, saldırıların izlerini yerinden aktarırken dikkat çeken anlar da kaydetti. Canlı yayın sırasında İsrail’e ait HERON insansız hava araçlarını da görüntüleyen Kurşun, bölgedeki hareketliliği izleyicilere anbean aktardı. A Haber’e konuşan bölgede yaşayan bir Türk vatandaşı ise “Dışarı çıktığımızda üstümüzden geçtiğini hissettik, bizi vuracak sandım” diyerek o anları anlattı.

Lübnan'da İsrail'in yoğun bombardımanı sonrası yaşanan büyük yıkım, bölgede adeta kıyamet sahnelerini andırdı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, başkent Beyrut başta olmak üzere birçok noktada enkaza dönen alanları ve yaşanan dehşeti anbean görüntülerken, gökyüzünde dolaşan HERON insansız hava araçları yeni saldırıların sinyali olarak değerlendirildi.

LÜBNAN'DA FELAKET GÜNÜ: BEYRUT YERLE BİR OLDU | GÖKYÜZÜNDE HERON TEHDİDİ

ATEŞ HATTI SAYDA'DAN BEYRUT'A UZANDI

Sıcak bölgeden konuşan Ata Gündüz Kurşun, sabah saatlerinden itibaren saldırıların şiddetlendiğini belirterek Sayda kentinde bulundukları sırada ilk dehşet anlarına tanıklık ettiklerini aktarırken, "Sabah saatlerinde Sayda'daydık. Bir kafeteryanın önündeki araç hedef alındı, 8 kişi hayatını kaybetti. İsrail en kanlı saldırılarından birini gerçekleştiriyordu" ifadelerini kullandı. Kurşun, bu saldırının aslında çok daha büyük bir yıkımın habercisi olduğuna dikkat çekti.

HERON'LAR GÖKYÜZÜNDE

Canlı yayında dikkat çeken görüntülere imza atan Kurşun, İsrail'e ait HERON insansız hava araçlarını anbean ekranlara taşıdı. Bölgedeki gerilimi aktaran Kurşun, "Heronlar şu anda tekrar görüş alanımıza girdi. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak ile zoom yapıyoruz. Bu araçlar gece boyunca, sabahın ilk ışıklarına kadar kulakları ve adeta beyni tırmalarcasına uçtu" sözleriyle o anları anlattı. Kurşun, bu uçuşların saldırının habercisi olduğunu vurgulayarak, "Sabaha kadar süren bu uçuşların ardından en kanlı saldırılardan biri gerçekleşti" dedi.

BEYRUT'TA KIYAMET: 100'DEN FAZLA HEDEF VURULDU

Saldırıların sadece belirli noktalarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Kurşun, başkent Beyrut'ta çok geniş bir alanın hedef alındığını belirterek, "Bir anda patlama haberleri geldi. Dumanlar yükselmeye başladı. İsrail ordusu da açıklama yaptı ve 10 dakika içerisinde 100'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu" ifadelerini kullandı. Kurşun, saldırıların Beyrut'un yanı sıra Sur, Nebatiye ve Bekaa Vadisi gibi birçok noktayı kapsadığını belirtti.

ENKAZ ALTINDA CAN PAZARI: YÜZLERCE ÖLÜ, BİNE YAKIN YARALI

Bölgede yaşanan yıkımın boyutunu aktaran Kurşun, enkaz çalışmalarının hâlâ sürdüğünü ifade ederek, "Birçok noktada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biz de enkaz altından çıkarılan cansız bedenlere tanıklık ettik" dedi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine dikkat çeken Kurşun, "Can kaybı yüzlerle ifade ediliyor, yaralı sayısı bine yaklaşmış durumda" sözleriyle felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Bakanlığın halka yaptığı çağrıyı da aktaran Kurşun, "Tüm vatandaşlardan hastanelere kan vermeleri istendi, ambulanslara ve itfaiye araçlarına yol verilmesi çağrısı yapıldı" şeklinde konuştu.

TÜRK VATANDAŞLARI A HABER'E KONUŞTU: BİZİ VURACAK ZANNETTİK

Sahada bulunan Türk vatandaşları da yaşadıkları dehşeti anlattı. Bölge sakinlerinden Yusuf Baysal, "Evde oturuyordum, önce füze seslerini duyduk. Dışarı çıktığımızda üstümüzden geçtiğini hissettik, bizi vuracak sandım. Ardından dumanları gördük ve akrabalarımızın yanına koştuk. İki füze atıldı" sözleriyle o anları anlattı.

Bir diğer tanık Zeydan Aydın ise, "Dükkandaydık, iki roket geldi ve vurdu. Çok büyük bir patlama oldu" ifadelerini kullandı.

HERON'LAR YENİ SALDIRININ HABERCİSİ Mİ?

Yayının ilerleyen anlarında yeniden gökyüzüne dikkat çeken Kurşun, HERON'ların tekrar ortaya çıktığını belirterek, "Şu anda tekrar uçuyorlar. Bu, yeni bir saldırının hazırlığı anlamına geliyor" dedi. İsrail'in yeni tehditlerine de dikkat çeken Kurşun, "48 saat içinde yeniden vuracaklarını söylediler. Üstelik bu kez önceden uyarı yapılmadan saldırı gerçekleştirileceği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN KRİTİK HAMLE: HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

Bölgede gerilimi tırmandıran bir diğer gelişme ise İran cephesinden geldi. Kurşun, "İran, bu saldırının ardından Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı. Ateşkes sonrası açılmıştı ancak bu katliam sonrası tekrar kapatıldı" sözleriyle bölgedeki krizin küresel boyuta taşındığını ifade etti.

"BU BİR SALDIRI DEĞİL, KATLİAM"

Yaşananları net bir şekilde tanımlayan Kurşun, "Bu bir saldırı değil, açıkça bir katliam. Üstelik İsrail bunu daha önceden planladığını da açıkladı" diyerek tepki gösterdi. Lübnan genelinde yıkımın sürdüğünü belirten Kurşun, "Şu an ülkenin dört bir yanında benzer görüntüler var. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ve can kaybı her geçen dakika artıyor" dedi.

SICAK BÖLGEDE TARİHİ TANIKLIK

A Haber ekibi, kameraman Hüseyin Koçak'ın görüntüleriyle Türk televizyonlarında ilk kez yayınlanan kareleri ekranlara taşırken, savaşın en sıcak anlarını izleyiciye ulaştırdı. Kurşun, "Bu görüntüler, Lübnan'ın belki de tarihindeki en kanlı günlerden birine ait. Ateş hattındayız ve her an yeni bir saldırı ihtimali var" sözleriyle bölgedeki tehlikenin sürdüğünü vurguladı.

