İsrail’den Lübnan'da tarihin en kanlı saldırısı | Canlı yayında Siyonistlerin HERON'ları

Lübnan'da İsrail'in yoğun bombardımanı sonrası yaşanan büyük yıkım, bölgede adeta kıyamet sahnelerini andırdı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, başkent Beyrut başta olmak üzere birçok noktada enkaza dönen alanları ve yaşanan dehşeti anbean görüntülerken, gökyüzünde dolaşan HERON insansız hava araçları yeni saldırıların sinyali olarak değerlendirildi.

ATEŞ HATTI SAYDA'DAN BEYRUT'A UZANDI

Sıcak bölgeden konuşan Ata Gündüz Kurşun, sabah saatlerinden itibaren saldırıların şiddetlendiğini belirterek Sayda kentinde bulundukları sırada ilk dehşet anlarına tanıklık ettiklerini aktarırken, "Sabah saatlerinde Sayda'daydık. Bir kafeteryanın önündeki araç hedef alındı, 8 kişi hayatını kaybetti. İsrail en kanlı saldırılarından birini gerçekleştiriyordu" ifadelerini kullandı. Kurşun, bu saldırının aslında çok daha büyük bir yıkımın habercisi olduğuna dikkat çekti.