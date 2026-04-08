İsrail’den Lübnan'da tarihin en kanlı saldırısı | Canlı yayında Siyonistlerin HERON'ları
A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Lübnan sokaklarında İsrail’in yoğun bombardımanı sonrası oluşan büyük yıkımı adım adım görüntüledi. Harabeye dönen bölgelerdeki son durumu aktaran Kurşun, saldırıların izlerini yerinden aktarırken dikkat çeken anlar da kaydetti. Canlı yayın sırasında İsrail’e ait HERON insansız hava araçlarını da görüntüleyen Kurşun, bölgedeki hareketliliği izleyicilere anbean aktardı. A Haber’e konuşan bölgede yaşayan bir Türk vatandaşı ise “Dışarı çıktığımızda üstümüzden geçtiğini hissettik, bizi vuracak sandım” diyerek o anları anlattı.
Lübnan'da İsrail'in yoğun bombardımanı sonrası yaşanan büyük yıkım, bölgede adeta kıyamet sahnelerini andırdı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, başkent Beyrut başta olmak üzere birçok noktada enkaza dönen alanları ve yaşanan dehşeti anbean görüntülerken, gökyüzünde dolaşan HERON insansız hava araçları yeni saldırıların sinyali olarak değerlendirildi.
ATEŞ HATTI SAYDA'DAN BEYRUT'A UZANDI
Sıcak bölgeden konuşan Ata Gündüz Kurşun, sabah saatlerinden itibaren saldırıların şiddetlendiğini belirterek Sayda kentinde bulundukları sırada ilk dehşet anlarına tanıklık ettiklerini aktarırken, "Sabah saatlerinde Sayda'daydık. Bir kafeteryanın önündeki araç hedef alındı, 8 kişi hayatını kaybetti. İsrail en kanlı saldırılarından birini gerçekleştiriyordu" ifadelerini kullandı. Kurşun, bu saldırının aslında çok daha büyük bir yıkımın habercisi olduğuna dikkat çekti.
HERON'LAR GÖKYÜZÜNDE
Canlı yayında dikkat çeken görüntülere imza atan Kurşun, İsrail'e ait HERON insansız hava araçlarını anbean ekranlara taşıdı. Bölgedeki gerilimi aktaran Kurşun, "Heronlar şu anda tekrar görüş alanımıza girdi. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak ile zoom yapıyoruz. Bu araçlar gece boyunca, sabahın ilk ışıklarına kadar kulakları ve adeta beyni tırmalarcasına uçtu" sözleriyle o anları anlattı. Kurşun, bu uçuşların saldırının habercisi olduğunu vurgulayarak, "Sabaha kadar süren bu uçuşların ardından en kanlı saldırılardan biri gerçekleşti" dedi.
BEYRUT'TA KIYAMET: 100'DEN FAZLA HEDEF VURULDU
Saldırıların sadece belirli noktalarla sınırlı kalmadığını vurgulayan Kurşun, başkent Beyrut'ta çok geniş bir alanın hedef alındığını belirterek, "Bir anda patlama haberleri geldi. Dumanlar yükselmeye başladı. İsrail ordusu da açıklama yaptı ve 10 dakika içerisinde 100'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu" ifadelerini kullandı. Kurşun, saldırıların Beyrut'un yanı sıra Sur, Nebatiye ve Bekaa Vadisi gibi birçok noktayı kapsadığını belirtti.