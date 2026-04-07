Lübnan'da sivil katliam! Şehir enkaz yığını: İsrail evleri havaya uçurdu

İsrail'in 1 ayı aşkın süredir Lübnan'da devam ettirdiği saldırılar, ülkenin birçok noktasını enkaz alanına çevirdi. Katil ordu Lübnan'ı Gazze'ye çevirirken ülkenin güneyindeki evleri patlayıcılarla havaya uçurarak, birçok iş yerini ateşe verdi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinden bölgedeki son durumu anbean aktarırken, kameraman Hüseyin Koçak ise yıkık binaları görüntüledi.

Lübnan'ın güneyindeki kadim şehir Sur, İsrail'in bitmek bilmeyen bombardımanı ve sivil katliamlarıyla hayalet şehre dönüştü. 2 Mart'tan bu yana ateş hattında kalan kentte, binlerce yıllık tarihi mirasın yerini yıkık binalar, toz bulutları ve derin bir hüzün aldı. Terör devleti İsrail, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki evleri patlayıcılarla havaya uçururken, bölgedeki çok sayıda iş yerini ise ateşe verdi.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, İsrail'in Hizbullah'ın bahane ederek yerle bir ettiği kenti ve yıkılan evleri görüntüledi.

TARİHİ KENT ENKAZ YIĞINI

Lübnan'ın güneyinde, Akdeniz'in kıyısında bir zamanlar turizmin kalbi olan Sur kenti, şimdilerde İsrail'in ağır bombardımanı altında. Bölgedeki trajediyi yerinde takip eden Ata Gündüz Kurşun, "Lübnan'ın güneyindeki Sur kentindeyiz. Aslında Sur denilince akla tarih kenti, turizm kenti gelir ama hep söylüyoruz; son günlerde ve özellikle 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırısı, bombardımanı ve katliamı altında olan bir şehirden bahsediyoruz artık" ifadelerini kullandı. Kentin her köşesinde yıkım izlerinin hakim olduğunu belirten Kurşun, tek bir noktanın hedef alınmasına rağmen koca bir mahallenin, onlarca evin ve ikametin bu saldırılardan geri dönülemez şekilde zarar gördüğünü aktardı.

HİZBULLAH ÜYELERİNDEN SIKI DENETİM: "İSRAİL TEKRAR VURABİLİR"

Sıcak bölgede çekim yapmanın zorluklarına ve Hizbullah'ın bölgedeki sıkı güvenlik önlemlerine değinen Ata Gündüz Kurşun, "Caddeler ve sokakların çok da fazla çekilmesini istemiyor Hizbullah üyeleri. Özellikle boş binaların görüntülenmesine karşılar. Bunun nedeni ise İsrail'in bu görüntüleri izleyip vurduğu yeri tekrar vurması veya yakınına yeni bir saldırı düzenlemesi riski" sözleriyle sahadaki gerilimi paylaştı. İsrail'in bazen aynı noktayı iki, üç, hatta Beyrut'ta görüldüğü üzere dört kez üst üste hedef alabildiğini hatırlatan Kurşun, güvenlik gerekçesiyle Hizbullah'ın çekimlere müdahale ettiğini belirtti.

BİNALARIN ALTINDA ARAÇ MEZARLIĞI: DEHŞETİN BOYUTU

Saldırıların şiddetini somut örneklerle betimleyen Ata Gündüz Kurşun, yıkılan çok katlı bir binanın altındaki manzarayı, "Bakın bir araç lastiği var, o binanın altında araç kalmış. Adeta bir araç mezarlığı gibi her bir taraf. Çok katlı bir binadan bahsediyoruz ama etkisi çok büyük" sözleriyle aktardı. Caddenin karşı tarafındaki evlerde de çok ciddi bir tahribatın gözlemlendiğini belirten Kurşun, patlamaların yarattığı şok dalgasının çevre binaları da yaşanmaz hale getirdiğini vurguladı.

SİVİL KATLİAMININ KANITI: ENKAZ ALTINDAKİ OYUNCAKLAR

İsrail'in "Hizbullah'la mücadele ediyoruz" savunmasını sert bir dille eleştiren Ata Gündüz Kurşun, enkazlar arasından çıkan bir çocuk oyuncağını göstererek, "İsrail diyor ya biz Hizbullah'la mücadele ediyoruz, Hizbullah'ı vuruyoruz diye; bu oyuncaklarla herhalde Hizbullah üyeleri oynamıyordu. İşte bu hedef alınan binalarda bebekler de var, çocuklar da var" ifadelerini kullandı. Sivil yerleşim yerlerinin kasten hedef alındığını belirten Kurşun, bu görüntülerin İsrail'in dezenformasyonunu çürüten en büyük delil olduğunu ifade etti.

LÜBNAN'DA SİVİLLER KATLEDİLİYOR

Bölgedeki sivil kayıpların ulaştığı korkunç rakamları hatırlatan Ata Gündüz Kurşun, "Geçtiğimiz günlerde Sayda kentinde hatırlanacağı gibi 3 aylık bir yavrumuz annesiyle birlikte katledilmişti. Hemen yanı başındaki binada ise birisi 7, diğeri 10 yaşında olan iki yavrumuz yine İsrail tarafından katledildi" sözleriyle yürek yakan gerçekleri dile getirdi. Lübnan genelinde can kaybı sayısının 1.500'e yaklaştığını belirten Kurşun, A Haber ekibi olarak bu vahşeti kayda almanın bir namus borcu olduğunu vurgulayarak, "İsrail Hizbullah üyelerini etkisiz hale getiriyoruz diyor ama işte bu görüntüleri kayda almak bizim boynumuzun borcu" diyerek Lübnan'da yaşanan vahşeti gözler önüne serdi.

İsrail Lübnanda 2 akaryakıt istasyonunu vurduİsrail Lübnanda 2 akaryakıt istasyonunu vurduİSRAİL LÜBNAN'DA 2 AKARYAKIT İSTASYONUNU VURDU
Katil İsrail’in Lübnan’daki kanlı yıkımıKatil İsrail’in Lübnan’daki kanlı yıkımıKATİL İSRAİL'İN LÜBNAN'DAKİ KANLI YIKIMI

