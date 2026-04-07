Lübnan'da sivil katliam! Şehir enkaz yığını: İsrail evleri havaya uçurdu
İsrail'in 1 ayı aşkın süredir Lübnan'da devam ettirdiği saldırılar, ülkenin birçok noktasını enkaz alanına çevirdi. Katil ordu Lübnan'ı Gazze'ye çevirirken ülkenin güneyindeki evleri patlayıcılarla havaya uçurarak, birçok iş yerini ateşe verdi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinden bölgedeki son durumu anbean aktarırken, kameraman Hüseyin Koçak ise yıkık binaları görüntüledi.
Lübnan'ın güneyindeki kadim şehir Sur, İsrail'in bitmek bilmeyen bombardımanı ve sivil katliamlarıyla hayalet şehre dönüştü. 2 Mart'tan bu yana ateş hattında kalan kentte, binlerce yıllık tarihi mirasın yerini yıkık binalar, toz bulutları ve derin bir hüzün aldı. Terör devleti İsrail, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki evleri patlayıcılarla havaya uçururken, bölgedeki çok sayıda iş yerini ise ateşe verdi.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, İsrail'in Hizbullah'ın bahane ederek yerle bir ettiği kenti ve yıkılan evleri görüntüledi.
TARİHİ KENT ENKAZ YIĞINI
Lübnan'ın güneyinde, Akdeniz'in kıyısında bir zamanlar turizmin kalbi olan Sur kenti, şimdilerde İsrail'in ağır bombardımanı altında. Bölgedeki trajediyi yerinde takip eden Ata Gündüz Kurşun, "Lübnan'ın güneyindeki Sur kentindeyiz. Aslında Sur denilince akla tarih kenti, turizm kenti gelir ama hep söylüyoruz; son günlerde ve özellikle 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırısı, bombardımanı ve katliamı altında olan bir şehirden bahsediyoruz artık" ifadelerini kullandı. Kentin her köşesinde yıkım izlerinin hakim olduğunu belirten Kurşun, tek bir noktanın hedef alınmasına rağmen koca bir mahallenin, onlarca evin ve ikametin bu saldırılardan geri dönülemez şekilde zarar gördüğünü aktardı.
HİZBULLAH ÜYELERİNDEN SIKI DENETİM: "İSRAİL TEKRAR VURABİLİR"
Sıcak bölgede çekim yapmanın zorluklarına ve Hizbullah'ın bölgedeki sıkı güvenlik önlemlerine değinen Ata Gündüz Kurşun, "Caddeler ve sokakların çok da fazla çekilmesini istemiyor Hizbullah üyeleri. Özellikle boş binaların görüntülenmesine karşılar. Bunun nedeni ise İsrail'in bu görüntüleri izleyip vurduğu yeri tekrar vurması veya yakınına yeni bir saldırı düzenlemesi riski" sözleriyle sahadaki gerilimi paylaştı. İsrail'in bazen aynı noktayı iki, üç, hatta Beyrut'ta görüldüğü üzere dört kez üst üste hedef alabildiğini hatırlatan Kurşun, güvenlik gerekçesiyle Hizbullah'ın çekimlere müdahale ettiğini belirtti.