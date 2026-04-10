Lübnan'da kıyamet günü: 24 saatte yüzlerce sivil katledildi

ABD'nin İran ile sağladığı geçici ateşkesi yok sayan işgalci İsrail ordusu, namlularını ve savaş uçaklarını Lübnan’a çevirdi. Başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin dört bir yanını ateş çemberine alan Siyonist rejim, sivil gözetmeksizin gerçekleştirdiği bombardımanlarla Lübnan tarihinin en kanlı günlerinden birine imza attı. Sadece 10 dakika içinde 100’den fazla noktanın vurulduğu, 254 vatandaşın öldürüldüğü bu vahşette hala çok sayıda kişi enkaz altında... A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak saldırıların hedefindeki Beyrut’tan en sıcak görüntüleri ve yıkımın tüyler ürperten boyutunu tüm çıplaklığıyla dünya kamuoyuna taşıdı.