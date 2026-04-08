Lübnan’da tansiyon düşmek bilmiyor. Katil İsrail ordusu, İran ile varılan ateşkes mutabakatına rağmen Lübnan’ı savaş alanına çevirdi. 2 Mart’tan bu yana düzenlenen en kapsamlı saldırıda başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin dört bir yanı füzelerle vuruldu. Bölgedeki tek Türk televizyon ekibi olan A Haber, Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak’ın objektifinden o dehşet anlarını ve enkaz altındaki can pazarını anbean dünyaya aktardı.

10 DAKİKADA 100’DEN FAZLA HEDEF VURULDU

İsrail ordusu, Lübnan üzerindeki vahşetini yeni bir boyuta taşıyarak sadece 10 dakika içerisinde 100’den fazla noktanın vurulduğunu sosyal medya hesaplarından bir "marifetmiş" gibi duyurdu. Sayda kentinden Beyrut’a doğru yola çıkan A Haber ekibi, başkentin dört bir yanından yükselen dumanlara tanıklık etti. Yaşananları olay yerinden aktaran Ata Gündüz Kurşun, "İsrail ordusu, 2 Mart’tan bu yana en kapsamlı saldırıyı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Saatler 14:30’u gösterdiğinde ardı ardına patlama sesleri gelmeye başladı. Sadece Beyrut değil, ülkenin güneyi ve Bekaa Vadisi de hedef alındı" sözleriyle saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

SİVİL YERLEŞİMLER YERLE BİR OLDU

Saldırıların hedefinde sadece askeri noktalar değil, sivillerin yaşadığı mahalleler ve yüksek katlı binalar da vardı. Beyrut’un göbeğinde 15 katlı bir binanın füzelerle yerle bir edildiği alana ulaşan A Haber ekibi, enkaz altından çıkarılan cansız bedenleri ve yaralıları görüntüledi. Ata Gündüz Kurşun, "Tamamen sivillerin yaşadığı bölgelerden bahsediyoruz. Can kaybı çok, yaralı çok. 14-15 katlı bir bina yerle bir olmuş durumda. İtfaiye ekipleri ve kurtarma görevlileri hala dumanların yükseldiği enkazda çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES BİZİ BAĞLAMAZ" KİBRİ

İsrail’in bu son saldırıları, uluslararası arenada konuşulan ateşkes umutlarını da yerle bir etti. Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet yetkililerinin daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatan Ata Gündüz Kurşun, "İsrail zaten bunun açıklamasını sürekli yapıyordu. İran ile yapılan ateşkes bizi bağlamaz deniliyordu. Lübnan’ı kapsamayacağını, katliamlarına devam edeceklerini açıkça söylemişlerdi. İşte bu saldırılar, o sözlerin kanlı birer uygulamasıdır" diyerek İsrail’in hukuk tanımaz tavrına dikkat çekti.

BEYRUT SOKAKLARINDA PANİK VE KAOS HAKİM

Saldırıların ardından Lübnan’ın başkentinde büyük bir kargaşa yaşandığını belirten Kurşun, insanların can havliyle araçlarına, motosikletlerine atlayarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığını bildirdi. Bir başka saldırı noktasında gördüklerini anlatan Ata Gündüz Kurşun, "Buraya gelmeden önce başka bir noktadaydık, oradan çoluk çocuk, kadın demeden cansız bedenlerin ve yaralıların çıkarıldığını gördük. İnsanlar büyük bir korku ve panik içerisinde sağa sola kaçışıyor. Lübnan’ın caddeleri, sokakları adeta bir keşmekeşe dönmüş durumda" sözleriyle bölgedeki atmosferi aktardı.

KATLİAMIN EN SOMUT GÖSTERGESİ

Beyrut’un dört bir yanından dumanların yükselmeye devam ettiğini belirten A Haber ekibi, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin yetersiz kaldığı anları kaydetti. Hurda yığınına dönmüş araçların ve çökmüş binaların arasından yayına devam eden Ata Gündüz Kurşun, "İşte İsrail vahşetinin, İsrail katliamının en somut göstergesi budur. Başkentin her yerinden dumanlar yükseliyor. Yangınlar söndürüldükten sonra enkaz altından muhtemelen daha fazla cansız beden çıkarılacak" ifadeleriyle durumun vahametini vurguladı.