Dünya ekonomisi yoğun bakımda! Enerji krizinde "entübe" alarmı
Enerji piyasalarında dengeler sarsılıyor, küresel ekonomi büyük bir “enerji kıtlığı” riskiyle karşı karşıya. Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, A Haber’de yaptığı değerlendirmede, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla başlayan sürecin virüs gibi yayıldığını belirtti. Karataş, ikinci ayda etkilerin artacağını, üçüncü ve dördüncü aylarda ise dünyanın adeta “entübe” edilerek nefessiz kalabileceğini ifade etti.
Enerji piyasalarında küresel kriz endişesi giderek büyüyor. Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, A Haber'de yaptığı değerlendirmede, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir kapanmanın dünya ekonomisini derinden sarsacak zincirleme bir süreci tetikleyebileceğini belirtti.
İsrail ile İran arasındaki karşılıklı enerji altyapısı saldırılarının krizi daha da derinleştirdiğini vurgulayan Karataş, önümüzdeki aylarda petrol arzında ciddi daralma, ekonomik yavaşlama ve akaryakıt temininde küresel ölçekte sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
KÜRESEL ENERJİ TRAFİĞİNDE KIRMIZI ALARM
Dünya üzerindeki enerji akışının harita üzerindeki rotasını değerlendiren Altuğ Karataş, "Aslında şunu gösteriyor: Dünya üzerindeki enerji transferinin nereden başlayıp nereye gittiğini renklendiren bir tablo var önümüzde. Kırmızı renkte gördükleriniz Basra, evet; Hürmüz'den, Basra Körfezi'nden çıkıp gelen hatlar. Gördüğünüz gibi Uzak Doğu'ya giden, hatta Amerika'ya kadar ulaşan hatlar var; çünkü orada Amerika'nın müttefikleri bulunuyor" ifadelerini kullandı. Karataş, enerji hattındaki her bir izi takip ederek küresel müttefiklik ve sevkiyat ağının nasıl kilitlendiğini işaret etti.
SON GEMİNİN İZİNDE: LOJİSTİK AKIŞ TAMAMEN KESİLDİ
Boğazın kapanmasının ardından denizlerdeki son hareketliliğe dikkat çeken Karataş, "Orada bir iz var; o geminin bıraktığı iz hala görülüyor. Çin tarafında, Hindistan tarafında ve Singapur tarafında bu izleri takip edebiliyoruz. Burada en önemli konu şu: Boğaz kapalı. Son gemi kapandıktan sonra buradan çıktı; biz de bunu işaretleyebiliriz. O gemi Uzak Doğu'ya doğru ilerledi ve bu rotayı izleyerek Japonya'ya, yani en uzak noktaya ulaştı. O gemi, kapanmadan önce çıkan son gemi olarak bugün petrolünü ya da LNG'sini boşalttı" bilgisini paylaştı.
ENERJİ KRİZİNDE VİRÜS METAFORU: ATEŞ YÜKSELMEYE BAŞLADI
Krizin ekonomik etkilerini tıbbi bir benzetmeyle anlatan Altuğ Karataş, "Şimdi bu hatta gemilerin arkasından sürekli bir akış olurdu; ancak artık bu hatta bir akış yok. Bugün Hürmüz Boğazı yeniden açılsa bile, bir geminin oraya ulaşması 30 gün sürecek. Bu ne demektir biliyor musunuz? Esas hastalığı hissedeceğimiz ikincil evreye girmiş durumdayız. Enerji kıtlığının başlayacağı bir döneme girdik. Boğazın kapandığı anda vücuda bir virüs girmişti. İlk anda hasta olduğumuzu hissetmeyiz; bir süre sonra virüs çoğalmaya başlar, yayılır ve ardından ateş yükselir. Şu an ikinci haftadayız; fiyatlarda ani sıçramalar oldu, Trump bunu düşürerek süreci yatıştırdı, adeta bir hap alındı ve vücut biraz rahatladı. Ancak virüs gelişmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.