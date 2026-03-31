Dünya ekonomisi yoğun bakımda! Enerji krizinde "entübe" alarmı

Enerji piyasalarında dengeler sarsılıyor, küresel ekonomi büyük bir “enerji kıtlığı” riskiyle karşı karşıya. Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, A Haber’de yaptığı değerlendirmede, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla başlayan sürecin virüs gibi yayıldığını belirtti. Karataş, ikinci ayda etkilerin artacağını, üçüncü ve dördüncü aylarda ise dünyanın adeta “entübe” edilerek nefessiz kalabileceğini ifade etti.

Enerji piyasalarında küresel kriz endişesi giderek büyüyor. Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, A Haber'de yaptığı değerlendirmede, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir kapanmanın dünya ekonomisini derinden sarsacak zincirleme bir süreci tetikleyebileceğini belirtti.

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı enerji altyapısı saldırılarının krizi daha da derinleştirdiğini vurgulayan Karataş, önümüzdeki aylarda petrol arzında ciddi daralma, ekonomik yavaşlama ve akaryakıt temininde küresel ölçekte sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA EN KÖTÜ SENARYO NE?

KÜRESEL ENERJİ TRAFİĞİNDE KIRMIZI ALARM

Dünya üzerindeki enerji akışının harita üzerindeki rotasını değerlendiren Altuğ Karataş, "Aslında şunu gösteriyor: Dünya üzerindeki enerji transferinin nereden başlayıp nereye gittiğini renklendiren bir tablo var önümüzde. Kırmızı renkte gördükleriniz Basra, evet; Hürmüz'den, Basra Körfezi'nden çıkıp gelen hatlar. Gördüğünüz gibi Uzak Doğu'ya giden, hatta Amerika'ya kadar ulaşan hatlar var; çünkü orada Amerika'nın müttefikleri bulunuyor" ifadelerini kullandı. Karataş, enerji hattındaki her bir izi takip ederek küresel müttefiklik ve sevkiyat ağının nasıl kilitlendiğini işaret etti.

A Haber ekranlarına konuk olan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla başlayan süreci değerlendirdi (Foto: ahaber.com.tr-ekran görüntüsü)

SON GEMİNİN İZİNDE: LOJİSTİK AKIŞ TAMAMEN KESİLDİ

Boğazın kapanmasının ardından denizlerdeki son hareketliliğe dikkat çeken Karataş, "Orada bir iz var; o geminin bıraktığı iz hala görülüyor. Çin tarafında, Hindistan tarafında ve Singapur tarafında bu izleri takip edebiliyoruz. Burada en önemli konu şu: Boğaz kapalı. Son gemi kapandıktan sonra buradan çıktı; biz de bunu işaretleyebiliriz. O gemi Uzak Doğu'ya doğru ilerledi ve bu rotayı izleyerek Japonya'ya, yani en uzak noktaya ulaştı. O gemi, kapanmadan önce çıkan son gemi olarak bugün petrolünü ya da LNG'sini boşalttı" bilgisini paylaştı.

ENERJİ KRİZİNDE VİRÜS METAFORU: ATEŞ YÜKSELMEYE BAŞLADI

Krizin ekonomik etkilerini tıbbi bir benzetmeyle anlatan Altuğ Karataş, "Şimdi bu hatta gemilerin arkasından sürekli bir akış olurdu; ancak artık bu hatta bir akış yok. Bugün Hürmüz Boğazı yeniden açılsa bile, bir geminin oraya ulaşması 30 gün sürecek. Bu ne demektir biliyor musunuz? Esas hastalığı hissedeceğimiz ikincil evreye girmiş durumdayız. Enerji kıtlığının başlayacağı bir döneme girdik. Boğazın kapandığı anda vücuda bir virüs girmişti. İlk anda hasta olduğumuzu hissetmeyiz; bir süre sonra virüs çoğalmaya başlar, yayılır ve ardından ateş yükselir. Şu an ikinci haftadayız; fiyatlarda ani sıçramalar oldu, Trump bunu düşürerek süreci yatıştırdı, adeta bir hap alındı ve vücut biraz rahatladı. Ancak virüs gelişmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

GÜNEY KORE'DE POMPA KOKLAMA DEVRİ VE 6 NİSAN KRİTİĞİ

Dünyanın dört bir yanından gelen panik görüntülerini yorumlayan Karataş, "Şu anda bağışıklık aşamasından bir önceki evredeyiz; ateşimiz çıktı ve hafif bir halsizlik oluşmaya başladı. Dünya olarak 'Acaba hasta mı olacağız?' sorusunu soruyoruz. Güney Kore'den görüntüler geliyor; insanlar artık benzin pompasını kokluyor. Bu tür tartışmalar orada pek yapılmazdı, ancak birinci ayın sonunda bunu hissetmeye başladılar. 6 Nisan tarihi kritik; çünkü piyasaya bırakılan yaklaşık 400 milyon varillik rezervin 30-40 gün dayanacağı öngörülüyor ve bu süre 6 Nisan'a işaret ediyor" sözleriyle aktardı.

DÜNYAYI YATAĞA DÜŞÜRECEK SÜREÇ: 60 GÜN EŞİĞİ

Krizin uzaması durumunda yaşanacak felaket aşamalarını sıralayan Altuğ Karataş, "O zamana kadar süreç kontrol altına alınabilirse alınır; alınamazsa esas büyük kırılma başlar. Ateş yükselir, organlarda halsizlik oluşur. Bazı ülkelerde karneli uygulamalar başladı, istasyonlarda kalabalıklar oluştu. Bundan sonrası Tayland örneğinde olduğu gibi daha büyük sıkıntılara yol açar. Birinci ayı geride bıraktık; ikinci aya ilerlerken halsizlik artacak ve sistem zorlanacak. Eğer bu süreç 60 günü aşarsa, dünya adeta yatağa düşer" uyarısında bulundu.

DÜNYANIN ENTÜBE OLACAĞI O KORKUNÇ AŞAMA

Ekonomik çöküşün yoğun bakım evresini tasvir eden Karataş, "Bu sürecin bir ileri aşaması daha var. Üçüncü ve dördüncü ayda, eğer kriz devam ederse, tıpkı COVID-19'da olduğu gibi hastalar yoğun bakıma alınır ve nefes alamaz hâle gelir. Dünya için bu durum 'entübe edilme' anlamına gelir. " ifadelerini kullandı.

BABÜL MENDEP KISKACI VE SUUDİ ARABİSTAN'IN NEFES BORUSU

Alternatif rotalardaki tehlikeyi de dile getiren Karataş, "Buraya baktık ama bir de Babül Mendep hattı var. Suudi Arabistan'ın yatay bir hattı bulunuyor ve buradan günlük 5,5-6 milyon varil petrol geçiyor. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin sınırlı bir bypass hattı var. Ancak burada da riskler söz konusu. Birleşik Arap Emirlikleri petrolünün Avrupa'ya doğrudan gittiği düşünülüyor ama aslında bu hatlar yine aynı rotaya bağlı. Eğer Babül Mendep'te bir sorun yaşanırsa, dünyaya nefes aldıran bu 5-6 milyon varillik akış da kesilir ve kriz yeni bir evreye geçer" uyarısını yaptı.

KÖRFEZ'DE JEOPOLİTİK HESAPLAR VE ADA TARTIŞMASI

Bölge ülkelerinin krize bakış açısını değerlendiren Altuğ Karataş, "Körfez ülkelerinin tavrı da değişebilir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşın derinleşmesini istediğine dair işaretler var. 'Kaybedilen adaları geri alırız' gibi hesaplar yapılıyor" diyerek bölgedeki gizli ajandaları işaret etti.

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ 'ENERJİ SAVAŞLARI'

Sıcak çatışmanın enerji tesislerine sıçramasını felaket senaryosu olarak niteleyen Karataş, "ABD veya İsrail, İran'daki bazı enerji santrallerini ve elektrik altyapılarını hedef aldı. Eğer İran da karşılık vererek su ve enerji tesislerini hedef alırsa, bu çatışma yeni bir boyuta taşınır. Nitekim ilk örnek görüldü; İsrail'de Hayfa'daki büyük rafineri ve bir kimya tesisi vuruldu" şeklinde konuştu.

DÖNÜŞÜ OLMAYAN NOKTA: ENERJİ TESİSLERİNİN TAMAMEN YOK EDİLMESİ

Karataş, saldırıların genişlemesi durumunda boğazların önemini yitireceğini belirterek, "İran, 'Sen benim enerji altyapımı hedef almaya devam edersen ben de bölgedeki tüm enerji tesislerini vururum' diyebilir. Böyle bir senaryoda Hürmüz Boğazı'nın açık ya da kapalı olmasının hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü bu tesislerin ne kadar süre devre dışı kalacağı bilinmez. İşte o noktada dünya tam anlamıyla COVID-19'daki gibi entübe edilme sürecine girer" sözleriyle en karanlık senaryoyu aktardı.

