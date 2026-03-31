Dünya ekonomisi yoğun bakımda! Enerji krizinde "entübe" alarmı

Enerji piyasalarında dengeler sarsılıyor, küresel ekonomi büyük bir “enerji kıtlığı” riskiyle karşı karşıya. Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, A Haber’de yaptığı değerlendirmede, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla başlayan sürecin virüs gibi yayıldığını belirtti. Karataş, ikinci ayda etkilerin artacağını, üçüncü ve dördüncü aylarda ise dünyanın adeta “entübe” edilerek nefessiz kalabileceğini ifade etti.

Enerji piyasalarında küresel kriz endişesi giderek büyüyor. Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, A Haber'de yaptığı değerlendirmede, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir kapanmanın dünya ekonomisini derinden sarsacak zincirleme bir süreci tetikleyebileceğini belirtti. İsrail ile İran arasındaki karşılıklı enerji altyapısı saldırılarının krizi daha da derinleştirdiğini vurgulayan Karataş, önümüzdeki aylarda petrol arzında ciddi daralma, ekonomik yavaşlama ve akaryakıt temininde küresel ölçekte sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulundu. HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA EN KÖTÜ SENARYO NE? KÜRESEL ENERJİ TRAFİĞİNDE KIRMIZI ALARM Dünya üzerindeki enerji akışının harita üzerindeki rotasını değerlendiren Altuğ Karataş, "Aslında şunu gösteriyor: Dünya üzerindeki enerji transferinin nereden başlayıp nereye gittiğini renklendiren bir tablo var önümüzde. Kırmızı renkte gördükleriniz Basra, evet; Hürmüz'den, Basra Körfezi'nden çıkıp gelen hatlar. Gördüğünüz gibi Uzak Doğu'ya giden, hatta Amerika'ya kadar ulaşan hatlar var; çünkü orada Amerika'nın müttefikleri bulunuyor" ifadelerini kullandı. Karataş, enerji hattındaki her bir izi takip ederek küresel müttefiklik ve sevkiyat ağının nasıl kilitlendiğini işaret etti.

A Haber ekranlarına konuk olan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla başlayan süreci değerlendirdi (Foto: ahaber.com.tr-ekran görüntüsü) SON GEMİNİN İZİNDE: LOJİSTİK AKIŞ TAMAMEN KESİLDİ Boğazın kapanmasının ardından denizlerdeki son hareketliliğe dikkat çeken Karataş, "Orada bir iz var; o geminin bıraktığı iz hala görülüyor. Çin tarafında, Hindistan tarafında ve Singapur tarafında bu izleri takip edebiliyoruz. Burada en önemli konu şu: Boğaz kapalı. Son gemi kapandıktan sonra buradan çıktı; biz de bunu işaretleyebiliriz. O gemi Uzak Doğu'ya doğru ilerledi ve bu rotayı izleyerek Japonya'ya, yani en uzak noktaya ulaştı. O gemi, kapanmadan önce çıkan son gemi olarak bugün petrolünü ya da LNG'sini boşalttı" bilgisini paylaştı.