Lübnan’ın güneyini Gazze’ye çevirme planı! İsrail’den kara harekâtı sinyali

Lübnan hattında gün boyunca tansiyon bir an olsun düşmedi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, sahadaki son durumu aktarırken, İsrail'in saldırılarının artık yalnızca hava operasyonlarıyla sınırlı kalmadığını ve sahaya doğrudan yansıdığını belirtti. Kurşun, "Bu sahaya da yansıyor artık. 1978 yılından bu yana farklı zaman dilimlerinde İsrail; Lübnan'ı, başkent Beyrut'u ve güney kesimleri işgal etmişti ancak bu işgallerin neredeyse tamamı geri çekilmeyle sonuçlanmıştı" ifadelerini kullandı.

Geçmişte de benzer girişimlerin olduğunu hatırlatan Kurşun, "2024 yılının Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında da yine bir işgal girişiminde bulunulmuştu ancak Hizbullah tarafından geri püskürtülmüştü" sözleriyle sürecin arka planını aktardı.

"FIRSAT BU FIRSAT" DİYEREK HAREKETE GEÇTİLER

Bölgede dengeleri değiştiren gelişmenin İran bağlantılı gerilim sonrası yaşandığını belirten Kurşun, "İran lideri Hamaney'in öldürülmesinin ardından Hizbullah bir misilleme yaptı. Atılan roket sonrası İsrail önce karşılık verdi, ardından 'kara harekâtı başlayacak' açıklaması geldi" dedi.

Bu açıklamaların kısa sürede daha geniş kapsamlı bir plana dönüştüğünü vurgulayan Kurşun, "Bir hafta sonra 'hassas ve geniş çaplı kara harekâtı' denildi. Ardından 15 kilometrelik tampon bölge oluşturma planı açıklandı" ifadelerini kullandı.