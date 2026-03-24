Lübnan’ın güneyini Gazze’ye çevirme planı! İsrail’den kara harekâtı sinyali
Ortadoğu’da savaşın yeni cephesi Lübnan! İsrail’in yoğun saldırılarıyla ülkenin güneyi adeta ateş hattına dönerken, can kaybı 1072’ye yükseldi, 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Beyrut’tan canlı aktarılan görüntüler ise saldırıların boyutunu gözler önüne serdi. İsrail’in kara harekâtı sinyali ve “Lübnan’ın güneyini Gazze’ye çevirme” planı bölgedeki tansiyonu kritik eşiğe taşıdı. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kuşun ve kameraman Hüseyin Koçak, bölgede yaşananlara ilişkin İsrail’in vurduğu nokları görüntüleyerek son gelişmeleri aktardı.
Lübnan hattında gün boyunca tansiyon bir an olsun düşmedi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, sahadaki son durumu aktarırken, İsrail'in saldırılarının artık yalnızca hava operasyonlarıyla sınırlı kalmadığını ve sahaya doğrudan yansıdığını belirtti. Kurşun, "Bu sahaya da yansıyor artık. 1978 yılından bu yana farklı zaman dilimlerinde İsrail; Lübnan'ı, başkent Beyrut'u ve güney kesimleri işgal etmişti ancak bu işgallerin neredeyse tamamı geri çekilmeyle sonuçlanmıştı" ifadelerini kullandı.
Geçmişte de benzer girişimlerin olduğunu hatırlatan Kurşun, "2024 yılının Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında da yine bir işgal girişiminde bulunulmuştu ancak Hizbullah tarafından geri püskürtülmüştü" sözleriyle sürecin arka planını aktardı.
"FIRSAT BU FIRSAT" DİYEREK HAREKETE GEÇTİLER
Bölgede dengeleri değiştiren gelişmenin İran bağlantılı gerilim sonrası yaşandığını belirten Kurşun, "İran lideri Hamaney'in öldürülmesinin ardından Hizbullah bir misilleme yaptı. Atılan roket sonrası İsrail önce karşılık verdi, ardından 'kara harekâtı başlayacak' açıklaması geldi" dedi.
Bu açıklamaların kısa sürede daha geniş kapsamlı bir plana dönüştüğünü vurgulayan Kurşun, "Bir hafta sonra 'hassas ve geniş çaplı kara harekâtı' denildi. Ardından 15 kilometrelik tampon bölge oluşturma planı açıklandı" ifadelerini kullandı.
NETANYAHU: LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ GAZZE'YE ÇEVİRECEĞİZ
İsrail yönetiminin söylemlerinin giderek sertleştiğini belirten Kurşun, "Başta Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz olmak üzere İsrailli yetkililer artık açık açık 'Lübnan'ın güneyini Gazze'ye çevireceğiz' diyor" şeklinde konuştu.
Kurşun, bu stratejinin sahada uygulanmaya başlandığını belirterek, "Refah'ta, Beyt Hanun'da ne yaptıysak aynısını Lübnan'ın güneyinde de yapacağız dediler ve uygulamaya başladılar" ifadelerini kullandı.
KÖYLER YERLE BİR EDİLİYOR, KUTSAL MEKANLAR HEDEFTE
Saldırıların boyutuna dikkat çeken Kurşun, "İlk etapta sınırdaki bütün köyler yerle bir ediliyor. Geride bıraktığımız gün içerisinde bir cami bile hedef alındı" dedi.
İsrail'in saldırılarında sivil hassasiyet gözetilmediğini vurgulayan Kurşun, "Kutsalları hiçe sayan bir ordudan bahsediyoruz" ifadeleriyle durumu özetledi.
ALTYAPI ÇÖKERTİLİYOR
Saldırıların yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmadığını belirten Kurşun, "Köprüler, akaryakıt istasyonları ve altyapılar hedef alınıyor. Amaç Lübnan'ın güneyini Beyrut ve diğer bölgelerden izole etmek" dedi.
Bu stratejinin sahada ciddi bir yıkıma yol açtığını belirten Kurşun, "Yeni ve eski Kasımiye Köprüsü, Kakaiye Köprüsü, Herdalı, Şerine ve Delaf köprüleri de hedef alındı" şeklinde konuştu.
AĞIR BİLANÇO: 1072 CAN KAYBI, 1 MİLYONDAN FAZLA GÖÇ
Saldırıların bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Kurşun, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 1072'ye ulaştı. Yaklaşık 3000 yaralı var ve 1 milyon 160 bin kişi yerinden edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.