İsrail Lübnan'ın güneyindeki Rahal Köprüsü'nü vurdu! A Haber ekibi bölgeden aktardı
Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ülkenin geri kalanından koparmak ve sivil halkı göçe zorlamak için sivil altyapıyı, yolları ve köprüleri hedef almaya devam ediyor. A Haber ekibi, İsrail savaş uçakları tarafından vurulan Litani Nehri üzerindeki Rahal Köprüsü'ne giderek bölgedeki ağır yıkımı ve yaşanan göç dalgasını yerinden görüntüledi. İsrail'in hedefinin sadece işgal değil, ilhak olduğunu belirten A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Kameraman Hüseyin Koçak ile birlikte bölgedeki son durumu ve kan donduran yıkımı sıcağı sıcağına aktardı.
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail işgal ordususnun vurduğu Lübnan;'ın güneyinde bulunan Rahal Köprüsü'nden canlı yayına bağlandı. Katil İsrail ordusunun güneye inen tüm bağlantı yollarını kestiğini belirten A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "İsrail'in amacı Lübnan'ın güneyini diğer bölgelerden soyutlamak, izole etmek. Sayda kentinden yola çıktık, güneye, Sur ve Nebatiye'ye doğru yol alıyoruz. İsrail'in hedefinde olan köprülerden bir tanesi burası: Rahal Köprüsü. İki ayrı hava saldırısı düzenlendi ve köprü ile yol üzerinde çok büyük bir tahribat var." ifadelerini kullandı.
İSRAİL GEÇİŞLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR
Bölgedeki ulaşımın tamamen felç olduğunu vurgulayan Kurşun, "Başkent Beyrut'tan çıkıp Lübnan'ın güneyine gitmek isteyenler mecburen bu yolu kullanmak zorunda. İsrail de tam olarak bu köprüleri yıkarak geçişleri engellemek istiyor. Kasımhiye, Hardali, Kakaiye, Dellaf ve Azray gibi güneye giden ne kadar köprü varsa katil İsrail ordusu vuruyor ve vurmaya da devam ediyor." sözleriyle durumu özetledi.
İŞGALCİ İSRAİL SINIRI GENİŞLETMEK İSTİYOR
Siyonist rejimin stratejisinin sınırları genişletmek olduğuna dikkat çeken Kurşun, "Eylül ayında başlayan süreçte İsrail yetkilileri, 15 kilometrelik bir tampon bölge oluşturmak ve Hizbullah'ı roket menzilinden çıkarmak istediklerini söylüyordu. Ancak geldiğimiz süreç itibarıyla artık İsrail'in tamamen işgal ve ilhak politikasına başladığını söyleyebiliriz. Sınırın Litani Nehri'ne kadar uzanması isteniyor. Bu da yaklaşık 30 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Fırsat bu fırsat deyip Lübnan'ın güneyini işgale giriştiler." şeklinde konuştu. Otoyolun savaş uçakları tarafından yerle bir edildiğini gösteren Kurşun, "Tahrip gücü oldukça yüksek, parça tesirli mühimmatlar kullanılmış. Koca bir otoyol neredeyse yerle bir edilmiş durumda. Yol boyunca her yerde roket parçaları ve şarapnel izleri görmek mümkün." ifadelerini aktardı.
HİZBULLAH'IN DİRENİŞİ VE MİSİLLEMELER
Bölgedeki çatışmaların şiddetlendiğini ve direnişin sürdüğünü belirten Kurşun, "İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini işgale girişmiş durumda ancak Hizbullah'ın da direnişinin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Hizbullah halen İsrail'in kuzeyine yönelik roket saldırılarını sürdürüyor, dün 30 ayrı roket atıldı. İsrail askeri kapasitenin yüzde 80'inin yok edildiğini iddia etse de çatışmalar bitmiş değil." dedi. Diplomatik çözüm çabalarına da değinen Kurşun, "Gözler Amerika, İsrail ve İran arasında yapılacak ateşkes görüşmelerine çevrildi ancak Hizbullah silah bırakmayı reddediyor ve 'Lübnan'ın topraklarını biz koruyoruz' diyerek saldırılar altındayken siyasi bir çözüme yanaşmıyor." sözleriyle sahadaki tıkanıklığı ifade etti.
GÜNEYDE GÖÇ DALGASI
İnsani krizin ulaştığı korkunç boyutları ve sivil yerleşimlerin hedef alınmasını anlatan Kurşun, "Güneyde inanılmaz bir göç dalgası var. Yüz binlerce Lübnanlı yerini yurdunu bırakmış durumda. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Gazze'de ne yapıyorsak Lübnan'a da aynısını yapacağız' demişti. Gerçekten de köyler, kasabalar ve hatta camiler bile kutsal sayılmadan acımasızca vuruluyor. Gidecek yeri olmayanlar çadırlarda insanlık dramı yaşıyor." ifadelerini kullandı. Yerinden edilenlerin sayısının korkunç boyutlara ulaştığını belirten Kurşun, "Lübnan makamlarının açıklamasına göre yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 162 bin kişiye ulaştı. Nüfusun beşte biri yer değiştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre hayatını kaybedenlerin sayısı 1072'ye ulaştı, yaralı sayısı ise 3 bine yaklaştı. Havalar ısındığında salgın hastalık uyarısı da yapılıyor, insanları çok zor günler bekliyor." sözleriyle bölgedeki acı tabloyu gözler önüne serdi.