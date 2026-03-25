İsrail Lübnan'ın güneyindeki Rahal Köprüsü'nü vurdu! A Haber ekibi bölgeden aktardı

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail işgal ordususnun vurduğu Lübnan;'ın güneyinde bulunan Rahal Köprüsü'nden canlı yayına bağlandı. Katil İsrail ordusunun güneye inen tüm bağlantı yollarını kestiğini belirten A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "İsrail'in amacı Lübnan'ın güneyini diğer bölgelerden soyutlamak, izole etmek. Sayda kentinden yola çıktık, güneye, Sur ve Nebatiye'ye doğru yol alıyoruz. İsrail'in hedefinde olan köprülerden bir tanesi burası: Rahal Köprüsü. İki ayrı hava saldırısı düzenlendi ve köprü ile yol üzerinde çok büyük bir tahribat var." ifadelerini kullandı.

İSRAİL GEÇİŞLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Bölgedeki ulaşımın tamamen felç olduğunu vurgulayan Kurşun, "Başkent Beyrut'tan çıkıp Lübnan'ın güneyine gitmek isteyenler mecburen bu yolu kullanmak zorunda. İsrail de tam olarak bu köprüleri yıkarak geçişleri engellemek istiyor. Kasımhiye, Hardali, Kakaiye, Dellaf ve Azray gibi güneye giden ne kadar köprü varsa katil İsrail ordusu vuruyor ve vurmaya da devam ediyor." sözleriyle durumu özetledi.