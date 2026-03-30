"Bize o tozu verecekler" Trump'ın İran'da "zorla el koyma" planı ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'daki yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek için askeri operasyon seçeneğini masaya yatırdığı ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın özel haberine göre, bu plan hayata geçirilirse Amerikan askerleri günlerce İran topraklarında kalabilir ve bölgedeki savaşın seyri tamamen değişebilir.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da kartları yeniden dağıtacak, tarihin en riskli askeri operasyonlarından biri için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Wall Street Journal'ın (WSJ) ele geçirdiği gizli dosyalara göre; Beyaz Saray, İran topraklarına girip nükleer maddeyi "zorla çekip alma" seçeneğini masaya yatırdı. Peki operasyonun detayları neler?

"1.000 POUND URANYUM HEDEFTE"

Wall Street Journal'ın aktardığına göre Trump yönetimi, İran'da bulunan yaklaşık 1.000 pound (yaklaşık 450 kilogram) yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumu doğrudan ele geçirmek için askeri bir operasyonu değerlendiriyor.

ABD'li yetkililer, bu operasyonun son derece karmaşık ve yüksek riskli olduğunu vurgularken, planın hayata geçirilmesi halinde Amerikan askerlerinin İran topraklarında günler hatta daha uzun süre kalabileceğine dikkat çekiyor.

TRUMP KARARSIZ AMA "SEÇENEĞE AÇIK"

Habere göre Trump henüz nihai kararını vermedi. En büyük çekincesi ise ABD askerlerinin karşı karşıya kalacağı risk.

Ancak Başkan'ın bu seçeneği tamamen dışlamadığı, aksine İran'ın nükleer silah elde etmesini kalıcı şekilde engellemek için güçlü bir alternatif olarak gördüğü belirtiliyor.

Trump'ın yakın çevresine net bir mesaj verdiği ifade ediliyor:

"İran bu materyali elinde tutamaz."

MASADA İKİ SEÇENEK: TESLİM ET YA DA ZORLA ALINIR

Trump'ın danışmanlarına, savaşın sona ermesi için İran'a uranyumu teslim etme şartı dayatılması talimatı verdiği belirtiliyor.

Ancak İran'ın bunu reddetmesi halinde Beyaz Saray'da konuşulan alternatif çok daha sert:

👉 Zorla el koyma operasyonu

Trump'ın, müzakere masasında sonuç alınamazsa askeri müdahaleye yeşil ışık yakabileceği ifade ediliyor.

ARABULUCULAR DEVREDE AMA DOĞRUDAN TEMAS YOK

ABD ile İran arasında gerilim sürerken, Türkiye, Pakistan ve Mısır'ın arabulucu rol üstlendiği bilgisi paylaşıldı.

Ancak dikkat çeken detay şu:

👉 Washington ile Tahran arasında henüz doğrudan müzakere başlamış değil.

TRUMP'TAN SERT SÖZLER: "ÜLKELERİ OLMAYACAK"

Trump, pazar gecesi yaptığı açıklamada İran'a açık tehditte bulundu:

"Ya dediklerimizi yaparlar ya da ülkeleri olmayacak."

İran'ın nükleer materyaline ilişkin ise çarpıcı bir ifade kullandı:

"O nükleer tozu bize verecekler."

İRAN'IN ELİNDE NE VAR? KRİTİK NÜKLEER STOK

Uluslararası değerlendirmelere göre İran'ın elinde:

  • Yüzde 60 saflıkta 400 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyum
  • Yüzde 20 seviyesinde yaklaşık 200 kilogram fisyonel madde

bulunuyor.

Uzmanlara göre bu materyal kısa sürede %90 seviyesine çıkarılarak nükleer silah üretiminde kullanılabilir.

URANYUM NEREDE SAKLANIYOR?

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre kritik materyalin büyük bölümü iki noktada:

  • İsfahan'daki yer altı nükleer tesis
  • Natanz'daki depolama alanı

Ayrıca İran'ın elinde:

  • Gelişmiş santrifüjler
  • Yeni yer altı tesisleri kurma kapasitesi

bulunduğu da vurgulanıyor.

OPERASYON SENARYOSU: "CEHENNEM GİBİ BİR GÖREV"

Uzmanlara göre planlanan operasyon, ABD'nin son yıllardaki en zorlu askeri görevlerinden biri olabilir.

Olası senaryo şöyle:

ABD birlikleri İran hava sahasına girerken hava savunma sistemleri ve İHA saldırılarıyla karşılaşabilir.
Bölgeye iniş sonrası çatışma birlikleri çevre güvenliğini sağlayacak, mühendis ekipleri mayın ve tuzak arayacak.

URANYUM NASIL TAŞINACAK?

En kritik aşama ise uranyumun çıkarılması:

Materyal, dalış tüplerine benzeyen 40-50 özel silindir içinde saklanıyor
Bu silindirler:

  • özel korumalı taşıma kaplarına yerleştirilecek
  • kamyonlarla taşınacak

Uzmanlara göre bu süreç bile tek başına büyük bir lojistik operasyon anlamına geliyor.

GEÇİCİ HAVAALANI BİLE KURULABİLİR

Operasyonun en çarpıcı detaylarından biri:

Eğer uygun pist yoksa ABD geçici havaalanı kurmak zorunda kalabilir.

Tüm operasyon süresi ise:

Günler hatta bir hafta

"BU HIZLI BİR OPERASYON DEĞİL"

Eski ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'in sözleri dikkat çekici:

"Bu gir-çık türü hızlı bir operasyon değil."

MİSİLLEME VE SAVAŞIN UZAMA RİSKİ

Uzmanlara göre bu hamlenin sonuçları ağır olabilir:

  • İran'dan sert askeri karşılık
  • Bölgesel savaşın büyümesi
  • Savaş süresinin 4-6 haftayı aşması

TRUMP SAVAŞI UZATMAK İSTEMİYOR

Haberde dikkat çeken bir diğer detay:

Trump'ın yakın çevresine uzun süreli bir savaş istemediğini söylediği belirtiliyor.

Beyaz Saray içindeki bazı isimler ise Trump'ın yaklaşan ara seçimlere odaklanmasını istiyor çünkü anketler Cumhuriyetçiler için riskli bir tabloya işaret ediyor.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM MASADA: "TESLİM EDİN, OPERASYON OLMASIN"

ABD'nin öncelikli tercihi hala diplomasi:

İran uranyumu gönüllü olarak teslim ederse askeri operasyona gerek kalmayacak

ABD daha önce benzer operasyonlar gerçekleştirmişti:

1994 Kazakistan (Project Sapphire)
1998 Gürcistan'dan İskoçya'ya transfer

PENTAGON HAZIRLIKTA: 10 BİN EK ASKER GÜNDEMDE

Pentagon'un:

  • bölgede gerekli askeri unsurları hazır tuttuğu
  • 10.000 ek kara askeri göndermeyi değerlendirdiği

bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca:

Deniz piyadeleri

Hava İndirme Tümeni

gibi hızlı müdahale birlikleri de hazır bekletiliyor.

ABD'DEN SON MESAJ: "SEÇENEKLERİMİZ VAR"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in sözleri dikkat çekti:

"İran'ın bu kapasiteden vazgeçmesini isteriz. Ama bunun ötesinde de seçeneklerimiz var."

Ve en kritik mesaj:

"Ne yapacağımızı söylemeyiz ama seçeneklerimiz kesinlikle var."

