"Bize o tozu verecekler" Trump'ın İran'da "zorla el koyma" planı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 09:59 ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'daki yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek için askeri operasyon seçeneğini masaya yatırdığı ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın özel haberine göre, bu plan hayata geçirilirse Amerikan askerleri günlerce İran topraklarında kalabilir ve bölgedeki savaşın seyri tamamen değişebilir.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da kartları yeniden dağıtacak, tarihin en riskli askeri operasyonlarından biri için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Wall Street Journal'ın (WSJ) ele geçirdiği gizli dosyalara göre; Beyaz Saray, İran topraklarına girip nükleer maddeyi "zorla çekip alma" seçeneğini masaya yatırdı. Peki operasyonun detayları neler?

"1.000 POUND URANYUM HEDEFTE" Wall Street Journal'ın aktardığına göre Trump yönetimi, İran'da bulunan yaklaşık 1.000 pound (yaklaşık 450 kilogram) yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumu doğrudan ele geçirmek için askeri bir operasyonu değerlendiriyor. ABD'li yetkililer, bu operasyonun son derece karmaşık ve yüksek riskli olduğunu vurgularken, planın hayata geçirilmesi halinde Amerikan askerlerinin İran topraklarında günler hatta daha uzun süre kalabileceğine dikkat çekiyor.

TRUMP KARARSIZ AMA "SEÇENEĞE AÇIK" Habere göre Trump henüz nihai kararını vermedi. En büyük çekincesi ise ABD askerlerinin karşı karşıya kalacağı risk. Ancak Başkan'ın bu seçeneği tamamen dışlamadığı, aksine İran'ın nükleer silah elde etmesini kalıcı şekilde engellemek için güçlü bir alternatif olarak gördüğü belirtiliyor. Trump'ın yakın çevresine net bir mesaj verdiği ifade ediliyor: "İran bu materyali elinde tutamaz."

MASADA İKİ SEÇENEK: TESLİM ET YA DA ZORLA ALINIR Trump'ın danışmanlarına, savaşın sona ermesi için İran'a uranyumu teslim etme şartı dayatılması talimatı verdiği belirtiliyor. Ancak İran'ın bunu reddetmesi halinde Beyaz Saray'da konuşulan alternatif çok daha sert: 👉 Zorla el koyma operasyonu Trump'ın, müzakere masasında sonuç alınamazsa askeri müdahaleye yeşil ışık yakabileceği ifade ediliyor.