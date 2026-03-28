ABD-İsrail vahşetinde siviller hedefte! Tahran'da üç katlı bina mezar oldu

İran’da birinci ayını doldurmak üzere olan savaşın acı bilançosu her geçen saniye ağırlaşıyor. ABD-İsrail vahşetinin hedefinde bu kez savunmasız siviller vardı. Başkent Tahran’ın güneyinde, sivil yerleşimin en yoğun olduğu noktada üç katlı bir bina füzelerin hedefi oldu. A Haber ekipleri, saldırının hemen ardından ateş hattına girerek dehşet anlarını saniye saniye görüntüledi.

İran'da savaşın birinci ayı geride kalırken, sivillerin ağır kayıpları devam ediyor. Başkent Tahran'ın güneyinde, yoğun yerleşim alanındaki üç katlı bir bina füzelerin hedefi oldu. Saldırı sonrası A Haber muhabiri Ekber Karabağ, enkaz altından çıkarılan cansız bedenleri ve sokaktaki hurdaya dönmüş araçları görüntüledi. Sözde "askeri hedef" iddialarına rağmen, dramatik sahneler saldırının tamamen sivil katliamı olduğunu ortaya koydu. A HABER İSRAİL VE ABD'NİN HEDEF ALDIĞI BİNAYI GÖRÜNTÜLEDİ SICAK BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER: SİVİL YERLEŞİM YERLE BİR Savaşın gölgesindeki Tahran'da tansiyon düşmek bilmezken, A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, saldırının gerçekleştiği o sıcak noktadan en taze bilgileri aktardı. Karabağ, "Evet, şu an başkent Tahran'ın güneyinde bir noktadayız. Sabah saatlerine karşı bu noktaya bir saldırı oldu. Görgü tanıklarından aldığımız bilgilere göre, bu hemen arkada vurulan binanın sivil bir bina olduğu ifade edildi" sözleriyle bölgedeki ilk tespitleri paylaştı. ENKAZ ALTINDA CANSIZ BEDENLERE ULAŞILIYOR Bölgede zamana karşı yarışan arama kurtarma ekiplerinin hummalı çalışması devam ederken, Karabağ acı tabloyu, "Siz de anitibarıyla gördüğünüz üzere buradaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ve şu anda da cansız bir insanın bedenini buradaki Kızılay ekipleri enkazın altından çıkarmaya çalışıyor" ifadeleriyle aktardı. Binanın yıkılan molozları arasında sürdürülen bu can pazarı, saldırının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü) MAHALLELİDEN "ASKERİ NOKTA YOK" İSYANI Saldırıya uğrayan bölgenin herhangi bir askeri nitelik taşımadığını vurgulayan muhabir Karabağ, "Dikkat ederseniz burası insan nüfusunun çok yoğun olduğu bir bölge; ki bu şekilde de görebiliyorsunuz mahalleyi. Biz buradaki bazı mahallelilerle de konuşma imkanımız oldu. Onlar bu mahallenin tamamıyla sivil bir mahalle olduğunu, işte herhangi bir askeri noktanın da burada olmadığını söylediler ki şu anda görüyorsunuz; yine oradaki itfaiye ekipleri ve aynı zamanda Kızılay ekipleri enkazın altından cansız bir bedene ulaşmaya çalışıyor" şeklinde konuştu. MÜZAKERE SÖYLEMLERİ VAR ANCAK SALDIRILAR DURMUYOR Diplomatik kanallarda müzakere iddiaları dolaşırken sahada yaşanan gerçekliğin çok farklı olduğunu belirten Karabağ, "Ne kadar İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında işte müzakere süreci gündemde olsa da yine görüyoruz ki hala saldırılar tüm hızıyla devam ediyor" sözleriyle Washington ve Tahran arasındaki çelişkili süreci eleştirdi.