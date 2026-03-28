ABD-İsrail vahşetinde siviller hedefte! Tahran'da üç katlı bina mezar oldu
İran’da birinci ayını doldurmak üzere olan savaşın acı bilançosu her geçen saniye ağırlaşıyor. ABD-İsrail vahşetinin hedefinde bu kez savunmasız siviller vardı. Başkent Tahran’ın güneyinde, sivil yerleşimin en yoğun olduğu noktada üç katlı bir bina füzelerin hedefi oldu. A Haber ekipleri, saldırının hemen ardından ateş hattına girerek dehşet anlarını saniye saniye görüntüledi.
İran'da savaşın birinci ayı geride kalırken, sivillerin ağır kayıpları devam ediyor. Başkent Tahran'ın güneyinde, yoğun yerleşim alanındaki üç katlı bir bina füzelerin hedefi oldu. Saldırı sonrası A Haber muhabiri Ekber Karabağ, enkaz altından çıkarılan cansız bedenleri ve sokaktaki hurdaya dönmüş araçları görüntüledi. Sözde "askeri hedef" iddialarına rağmen, dramatik sahneler saldırının tamamen sivil katliamı olduğunu ortaya koydu.
SICAK BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER: SİVİL YERLEŞİM YERLE BİR
Savaşın gölgesindeki Tahran'da tansiyon düşmek bilmezken, A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, saldırının gerçekleştiği o sıcak noktadan en taze bilgileri aktardı. Karabağ, "Evet, şu an başkent Tahran'ın güneyinde bir noktadayız. Sabah saatlerine karşı bu noktaya bir saldırı oldu. Görgü tanıklarından aldığımız bilgilere göre, bu hemen arkada vurulan binanın sivil bir bina olduğu ifade edildi" sözleriyle bölgedeki ilk tespitleri paylaştı.
ENKAZ ALTINDA CANSIZ BEDENLERE ULAŞILIYOR
Bölgede zamana karşı yarışan arama kurtarma ekiplerinin hummalı çalışması devam ederken, Karabağ acı tabloyu, "Siz de anitibarıyla gördüğünüz üzere buradaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ve şu anda da cansız bir insanın bedenini buradaki Kızılay ekipleri enkazın altından çıkarmaya çalışıyor" ifadeleriyle aktardı. Binanın yıkılan molozları arasında sürdürülen bu can pazarı, saldırının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
MAHALLELİDEN "ASKERİ NOKTA YOK" İSYANI
Saldırıya uğrayan bölgenin herhangi bir askeri nitelik taşımadığını vurgulayan muhabir Karabağ, "Dikkat ederseniz burası insan nüfusunun çok yoğun olduğu bir bölge; ki bu şekilde de görebiliyorsunuz mahalleyi. Biz buradaki bazı mahallelilerle de konuşma imkanımız oldu. Onlar bu mahallenin tamamıyla sivil bir mahalle olduğunu, işte herhangi bir askeri noktanın da burada olmadığını söylediler ki şu anda görüyorsunuz; yine oradaki itfaiye ekipleri ve aynı zamanda Kızılay ekipleri enkazın altından cansız bir bedene ulaşmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.
MÜZAKERE SÖYLEMLERİ VAR ANCAK SALDIRILAR DURMUYOR
Diplomatik kanallarda müzakere iddiaları dolaşırken sahada yaşanan gerçekliğin çok farklı olduğunu belirten Karabağ, "Ne kadar İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında işte müzakere süreci gündemde olsa da yine görüyoruz ki hala saldırılar tüm hızıyla devam ediyor" sözleriyle Washington ve Tahran arasındaki çelişkili süreci eleştirdi.
SANİYE SANİYE DEHŞET: VİNÇLER DEV MOLOZLARI KALDIRIYOR
FERYATLAR GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ
Saldırı sonrası bölge sakinlerinin yaşadığı psikolojik yıkımı ve duyulan feryatları dile getiren Ekber Karabağ, "İşte görüyorsunuz, burada bir sinir krizi geçiren bir insanı görmekteyiz. İşte burada mahallede yaşayan bir sivil ve sinir krizi geçiren bir insanı da görmekteyiz. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim tekrar bu mahalleyi gösterirse; dikkat ederseniz vinçlerle, iki vinç buradadır. Birisi moloz kaldırıyor, bir diğeri de burada beklemektedir. İşte hala biz o hanımefendinin sesini duymaktayız; orada sinir krizi geçiriyor" sözleriyle mahalledeki o dehşet anlarını ve insanlık dramını anlattı.
"SİVİLLER HEDEF DEĞİL" İDDİASI ÇÖKTÜ
Saldırıların sivillere yönelik olmadığı yönündeki açıklamaların sahadaki gerçekle örtüşmediğini vurgulayan Karabağ, "Dediğim üzere, hala insanların cansız bedenleri bu noktadan çıkarılıyor. Savaş ne kadar yani iddia edilse de 'İşte insanlara, sivil insanlara yönelik değil' denilse de bu şekilde sivil insanlar en çok mağdur olanlar olduğunu kolay bir şekilde en azından bu örnekte de görmüş oluyoruz" ifadelerini kullanarak, Batı merkezli iddiaların Tahran sokaklarında nasıl çürüdüğünü tarihi bir tanıklıkla noktaladı.