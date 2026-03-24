Küresel petrol krizi derinleşiyor! Türkiye enerjide bağımsızlık politikasıyla şahlanışını yaşıyor

Küresel enerji dengeleri, İran-ABD-İsrail hattında tırmanan savaşla birlikte sarsılırken, dünya piyasaları derin bir petrol kriziyle karşı karşıya kaldı. Arz güvenliğinin tehlikeye girdiği bu kritik süreçte birçok ülke enerji darboğazına sürüklenirken, Türkiye'nin yıllar önce attığı stratejik adımların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından hayata geçirilen "Milli Enerji ve Maden Politikası", bugün Türkiye'nin en büyük güvencesi olarak tüm yönleriyle kendini gösteriyor. Yerli ve milli kaynaklara dayalı bu strateji sayesinde Türkiye, küresel krizlere karşı daha dirençli bir yapı kazanırken, enerji arzında dışa bağımlılığı azaltma hedefinde önemli mesafe kat etti. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, Türkiye'nin bağımsız enerji politikasında yürütttüğü adımları ele alarak, gerçekleşen devrim niteliğindeki hamlelerin öneminin Orta Doğu'da çıkan savaşla daha belirgin hale geldiğine dikkat çekti.

DEVLET AKLININ STRATEJİK ÖNGÖRÜSÜ: TERÖR KORİDORUNA KARŞI ENERJİ HAMLESİ

Sınır hatlarındaki hareketlilik ve enerji güvenliği arasındaki kopmaz bağı vurgulayan Altuğ Karataş, "Suriye'nin şu bölgesindeki terör örgütlerinin hepsi şu an o bölgede yok; onları bize karşı nasıl kullanacaklarına dair bir düşünelim. Demek ki Türk devlet aklı bir şeyleri planlamış" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin savunma ve enerji stratejisinin eş zamanlı yürüdüğüne dikkat çekti. Karataş, bu büyük dönüşümün başlangıç noktasına işaret ederek, "2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz darbesinden sonra neyi görmüş olabilirler de 'Milli Enerji ve Maden Politikası' diye bir şeyi inşa ettiler?" şeklinde konuştu.