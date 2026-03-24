Küresel petrol krizi derinleşiyor! Türkiye enerjide bağımsızlık politikasıyla şahlanışını yaşıyor

Küresel petrol krizi derinleşiyor! Türkiye enerjide bağımsızlık politikasıyla şahlanışını yaşıyor

ABD-İsrail-İran savaşıyla dünya piyasaları derin bir petrol kriziyle karşı karşıya kalırken, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık doğrultusunda attığı adımların önemi bir kez daha gözler önüne seriliyor. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından temelleri atılan Milli Enerji ve Maden Politikası, Türkiye’nin en büyük güvencesi olarak öne çıkıyor. Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, küresel enerji savaşlarından Türkiye'nin nasıl güvenli liman haline geldiğini vurgulayarak gelinen süreci değerlendirdi.

Küresel enerji dengeleri, İran-ABD-İsrail hattında tırmanan savaşla birlikte sarsılırken, dünya piyasaları derin bir petrol kriziyle karşı karşıya kaldı. Arz güvenliğinin tehlikeye girdiği bu kritik süreçte birçok ülke enerji darboğazına sürüklenirken, Türkiye'nin yıllar önce attığı stratejik adımların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde enerjide tam bağımsızlık vizyonu hayata geçti. (Foto: AA) Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde enerjide tam bağımsızlık vizyonu hayata geçti. (Foto: AA)

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından hayata geçirilen "Milli Enerji ve Maden Politikası", bugün Türkiye'nin en büyük güvencesi olarak tüm yönleriyle kendini gösteriyor. Yerli ve milli kaynaklara dayalı bu strateji sayesinde Türkiye, küresel krizlere karşı daha dirençli bir yapı kazanırken, enerji arzında dışa bağımlılığı azaltma hedefinde önemli mesafe kat etti. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, Türkiye'nin bağımsız enerji politikasında yürütttüğü adımları ele alarak, gerçekleşen devrim niteliğindeki hamlelerin öneminin Orta Doğu'da çıkan savaşla daha belirgin hale geldiğine dikkat çekti.

SAVAŞLA GELEN GERÇEK: MİLLİ ENERJİ HAMLESİ TÜRKİYE'Yİ HAKLI ÇIKARDI

DEVLET AKLININ STRATEJİK ÖNGÖRÜSÜ: TERÖR KORİDORUNA KARŞI ENERJİ HAMLESİ

Sınır hatlarındaki hareketlilik ve enerji güvenliği arasındaki kopmaz bağı vurgulayan Altuğ Karataş, "Suriye'nin şu bölgesindeki terör örgütlerinin hepsi şu an o bölgede yok; onları bize karşı nasıl kullanacaklarına dair bir düşünelim. Demek ki Türk devlet aklı bir şeyleri planlamış" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin savunma ve enerji stratejisinin eş zamanlı yürüdüğüne dikkat çekti. Karataş, bu büyük dönüşümün başlangıç noktasına işaret ederek, "2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz darbesinden sonra neyi görmüş olabilirler de 'Milli Enerji ve Maden Politikası' diye bir şeyi inşa ettiler?" şeklinde konuştu.

MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI: YEŞİL VE KIRMIZI DEFTERLERİN HAYATA GEÇİŞİ

Türkiye'nin kendi kaderini tayin etme noktasında enerjiyi en büyük koz olarak masaya koyduğunu belirten Karataş, "Bu yeşil defteri, kırmızı defter gibi hayata geçirdiler ve dediler ki: Biz kendi petrolümüzü arayacağız, dünyanın en büyük altıncı filosuna sahip olacağız; ki şimdi dördüncü oldu" sözleriyle Türkiye'nin denizlerdeki sondaj filosunun dünyada elde ettiği üstünlüğü vurguladı. Bu stratejik hazırlığın önemini örneklerle açıklayan Karataş, "2016'ya göre baktığımızda şunu görüyorum; 2022'deki Ukrayna-Rusya savaşını görmüşler. Avrupa'nın tir tir titrediği, donduğu zaman Türkiye enerjisiz kalmadı" diyerek devlet aklının yıllar öncesinden bugünün krizlerini öngördüğünü ifade etti.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI VE TÜRKİYE'NİN ENERJİ KALKANI

Bölgedeki sıcak çatışma risklerine karşı Türkiye'nin hazırlıklı olduğunu belirten Altuğ Karataş, "2026'daki bence İsrail-İran savaşını da görmüşler. Türkiye şu anda kendi gazını çıkartıyor" ifadelerini kullandı. Bağımlılık oranlarındaki çarpıcı düşüşü teknik verilerle aktaran Karataş, "Yüzde 99 bağımlılıktan yüzde 91'e indik; sene sonunda yüzde 87'ye ineceğiz" sözleriyle Türkiye'nin enerjideki prangalarından bir bir kurtulduğunun müjdesini verdi.

2028'DE TOPLAM PETROL ÜRETİMİN YARISI YERLİ OLACAK

Petrol üretiminde Gabar'ın bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Karataş, "Gabar'da da yüzde 4 petrolümüzü çıkarıyorduk; şu anda yüzde 85'ler seviyesine indik ama ne diyor Enerji Bakanımız? Sene sonunda 200 bin varil, 2028'in sonunda 500 bin varil... Yani 2028 sonunda Türkiye toplamın yüzde 50'sini üretecek" şeklinde konuştu. Bu başarının bir tesadüf olmadığını hatırlatan Karataş, "Bunu şöyle mi zannediyorlar? Parmağımızı şıklattığımız anda mı gerçekleşecek?" diyerek arkadaki devasa emeğe işaret etti.

DÜNYA REKORUYLA GELEN DOĞALGAZ: 170 KİLOMETRELİK DERİN DENİZ HATTI

Türkiye'nin doğalgaz keşiflerini sahaya yansıtma hızının dünyada eşi benzeri olmadığını belirten Karataş, "Dünyanın en hızlı doğalgaz platformu ve denizaltı kanalını Türkiye çekti; 2,5 yılda dünyada böyle bir rekor yok. 170 kilometreden gazı çıkarttık" sözleriyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki mühendislik başarısını aktardı. Keşiflere yönelik eleştirilere de sert cevap veren Karataş, "Dediniz ki orada gaz yok; şimdi Türkiye o gazı üretiyor ve Türkiye'nin toplam gaz tüketiminin yüzde 8'ine sahip" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA GAZ BULAMIYORKEN TÜRKİYE KENDİ GAZINI YAKACAK"

Gelecek projeksiyonlarını paylaşan Altuğ Karataş, Türkiye'nin enerji krizlerine karşı sarsılmaz bir kale haline geldiğini belirterek, "2028 sonunda Türkiye evlerinde yüzde 25 ila yüzde 30 gazının toplamını Sakarya Gaz Sahası'ndan elde edecek. Peki, bir savaş çıktığında Avrupa gaz bulamıyorken Türkiye ne yapacak? Bunu bulacak" sözleriyle tarihi tanıklığını ve Türkiye'nin enerji vizyonuna olan güvenini dile getirdi.

Küresel petrol krizi derinleşiyor! Türkiye enerjide bağımsızlık politikasıyla şahlanışını yaşıyor - 6

