Türkiye enerjide merkez üs: Saros FSRU Terminali'nde dev operasyon

İSTANBUL'UN İHTİYACINI TEK BAŞINA KARŞILAYACAK GÜÇ

Saros FSRU Terminali'nin kapasitesi, sadece bölge için değil tüm Türkiye için hayati bir önem taşıyor. Tesisin verimliliğine dikkat çeken Vedat Sezer, "Buradaki günlük 28 milyon metreküp kapasite, hemen hemen İstanbul'un tümünün doğalgaz ihtiyacının buradan karşılanabileceği anlamına geliyor" diyerek tesisin devasa boyutuna dikkat çekti. 81 ile ve 982 yerleşim birimine doğalgaz ulaştıran Türkiye'nin toplam gazlaştırma kapasitesi ise 495 milyon metrekübe kadar yükselmiş durumda.