Türkiye enerjide merkez üs: Saros FSRU Terminali'nde dev operasyon
Dünya genelinde yaşanan derin enerji krizine karşı Türkiye, stratejik yatırımları ve aldığı erken önlemlerle enerji arz güvenliğini sağlama almaya devam ediyor. Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan BOTAŞ Saros FSRU Terminali'nde gerçekleştirilen gemiden gemiye gaz transferi operasyonu, Türkiye'nin bu alandaki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip olan bu tesis, tek başına Türkiye'nin toplam doğalgaz ihtiyacının yüzde 13'ünü karşılayarak ulusal enerji ağının en kritik kalelerinden biri haline geldi.
Türkiye'nin bağımsız enerji politikasında, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlattığı 'Milli Enerji ve Maden Politikası' ile ortaya koyduğu stratejik vizyon bir kez daha önemini gösterdi.
Bu kapsamda Türkiye, enerji krizine karşı stratejik adımlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Edirne'nin Keşan ilçesindeki BOTAŞ Saros FSRU Terminali'nde gerçekleştirilen gemiden gemiye gaz transferi operasyonu, ülkenin enerji arz güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.
STRATEJİK NOKTADA KRİTİK OPERASYON: STS SİSTEMİ
Dünyanın farklı noktalarından gelen sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) sisteme dahil edildiği terminaldeki süreci yerinde inceleyen A Haber muhabiri Vedat Sezer, "Şu anda arkamızda gemiden gemiye gaz transferi yapılıyor; dünyanın farklı kaynaklarından elde edilen LNG, Saros gemisine aktarılarak gaz haline getiriliyor" sözleriyle terminaldeki operasyonel detayları aktardı.
STS (Ship-to-Ship) olarak adlandırılan bu sistemle, Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasında zaman ve maliyet avantajı sağlandığı vurgulandı.
BAKAN BAYRAKTAR'DAN ARZ GÜVENLİĞİ VURGUSU
Orta Doğu'daki savaşın ve Rusya-Ukrayna geriliminin küresel enerji piyasalarını sarstığı bir dönemde Türkiye'nin pozisyonu büyük önem taşıyor. Paris'teki Nükleer Enerji Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde herhangi bir problem bulunmamaktadır" ifadelerini kullanarak, yıllar önce yapılan yatırımların bugün meyvesini verdiğini belirtti.