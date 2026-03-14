Türkiye enerjide merkez üs: Saros FSRU Terminali'nde dev operasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya genelinde yaşanan derin enerji krizine karşı Türkiye, stratejik yatırımları ve aldığı erken önlemlerle enerji arz güvenliğini sağlama almaya devam ediyor. Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan BOTAŞ Saros FSRU Terminali'nde gerçekleştirilen gemiden gemiye gaz transferi operasyonu, Türkiye'nin bu alandaki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip olan bu tesis, tek başına Türkiye'nin toplam doğalgaz ihtiyacının yüzde 13'ünü karşılayarak ulusal enerji ağının en kritik kalelerinden biri haline geldi.

Türkiye'nin bağımsız enerji politikasında, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlattığı 'Milli Enerji ve Maden Politikası' ile ortaya koyduğu stratejik vizyon bir kez daha önemini gösterdi.

Bu kapsamda Türkiye, enerji krizine karşı stratejik adımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

A HABER SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ TESİSİNDE

Edirne'nin Keşan ilçesindeki BOTAŞ Saros FSRU Terminali'nde gerçekleştirilen gemiden gemiye gaz transferi operasyonu, ülkenin enerji arz güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

STRATEJİK NOKTADA KRİTİK OPERASYON: STS SİSTEMİ
Dünyanın farklı noktalarından gelen sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) sisteme dahil edildiği terminaldeki süreci yerinde inceleyen A Haber muhabiri Vedat Sezer, "Şu anda arkamızda gemiden gemiye gaz transferi yapılıyor; dünyanın farklı kaynaklarından elde edilen LNG, Saros gemisine aktarılarak gaz haline getiriliyor" sözleriyle terminaldeki operasyonel detayları aktardı.

STS (Ship-to-Ship) olarak adlandırılan bu sistemle, Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasında zaman ve maliyet avantajı sağlandığı vurgulandı.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN ARZ GÜVENLİĞİ VURGUSU
Orta Doğu'daki savaşın ve Rusya-Ukrayna geriliminin küresel enerji piyasalarını sarstığı bir dönemde Türkiye'nin pozisyonu büyük önem taşıyor. Paris'teki Nükleer Enerji Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde herhangi bir problem bulunmamaktadır" ifadelerini kullanarak, yıllar önce yapılan yatırımların bugün meyvesini verdiğini belirtti.

İSTANBUL'UN İHTİYACINI TEK BAŞINA KARŞILAYACAK GÜÇ
Saros FSRU Terminali'nin kapasitesi, sadece bölge için değil tüm Türkiye için hayati bir önem taşıyor. Tesisin verimliliğine dikkat çeken Vedat Sezer, "Buradaki günlük 28 milyon metreküp kapasite, hemen hemen İstanbul'un tümünün doğalgaz ihtiyacının buradan karşılanabileceği anlamına geliyor" diyerek tesisin devasa boyutuna dikkat çekti. 81 ile ve 982 yerleşim birimine doğalgaz ulaştıran Türkiye'nin toplam gazlaştırma kapasitesi ise 495 milyon metrekübe kadar yükselmiş durumda.

DEPOLAMADA REKOR SEVİYELER
Türkiye sadece iletim hatlarıyla değil, devasa depolama tesisleriyle de kış aylarına ve olası krizlere hazırlıklı giriyor. Ülkenin toplam gaz depolama kapasitesine dair güncel verileri paylaşan Sezer, "Türkiye'nin toplam gaz depolama kapasitesi 6,3 milyar metrekübe ulaştı; bunun 1,7 milyar metreküpü Tuz Gölü'nde, 4,6 milyar metreküpü ise Silivri tesislerinde bulunuyor" bilgisini paylaştı.

Bu tesisler, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı adımların en somut örnekleri olarak nitelendiriliyor.

