ANALİZ | Dünya enerji savaşının eşiğinde: Petrol-gaz ve küresel ekonomi için tarihi tehdit
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası küresel dengeler yeniden sarsılırken, dünyanın enerji kalbi Hürmüz Boğazı'nda tansiyon zirveye çıktı. Günlük petrol ticaretinin üçte birinin geçtiği bu kritik geçidin kapanması ihtimali, sadece enerji piyasalarını değil, küresel ekonomiyi de derinden sarsabilecek bir "büyük kriz" senaryosunu gündeme taşıdı. Uzman isimler, yaşanabilecek bir kesintinin 1973 petrol şokundan bile daha yıkıcı olabileceği uyarısında bulunurken, tüm bu gelişmeler detaylı şekilde analiz edildi.
Dünya yeni bir enerji krizinin eşiğinde. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından gözler, küresel enerji akışının kilit noktası olan Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Basra Körfezi'nin çıkışında yer alan bu dar su yolu; Suudi Arabistan'dan Irak'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Katar'a kadar dev üreticilerin dünya pazarlarına açılan tek kapısı konumunda.
ENERJİNİN KALBİ HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR
Her gün yaklaşık 21 milyon varil petrolün geçtiği bu stratejik boğaz, aynı zamanda sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) da üçte birine yakınını taşıyor. Bu nedenle Hürmüz'de yaşanacak en küçük bir aksama bile küresel enerji piyasalarında "şok dalgası" etkisi yaratabilecek güçte.
"MESELE İRAN DEĞİL, TÜM BÖLGE"
Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, krizin boyutuna dikkat çekerek, "İran'ın ürettiği petrol 2 milyon varil, dünyada günlük 104 milyon varil ihtiyaç var. Mesele İran'ın petrolü değil. Körfez bölgesinde üretilen 20-22 milyon varil petrol ve dünya LNG ihtiyacının %30-35'i bu hat üzerinden geçiyor. Bunu kıstığınız zaman dünyanın birçok noktasında ekonomik tetikleme yapmış oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.
HÜRMÜZ: ENERJİ GİRDABININ MERKEZİ
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, boğazın kritik rolünü vurgulayarak, "Hürmüz, dünyada enerjinin %20'sinin, %25'inin, %30'unun geçtiği bir coğrafya. Günde yaklaşık 21 milyon varil petrol buradan geçiyor" şeklinde konuştu.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise küresel etkileri işaret ederek, "Hürmüz Boğazı dünya petrol sevkiyatının %20'sini, LNG taşımacılığının ise üçte birini taşıyor. Burada yaşanacak bir kapatma hadisesi dünyayı doğrudan enerji krizine sokar, özellikle Asya ve Çin'i vurur" sözleriyle riskin büyüklüğünü ortaya koydu.