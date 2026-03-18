ANALİZ | Dünya enerji savaşının eşiğinde: Petrol-gaz ve küresel ekonomi için tarihi tehdit

Enerji krizleri dünya için yeni değil. İlk büyük petrol şoku 6 Ekim 1973'te Arap-İsrail savaşıyla yaşandı. ABD'nin İsrail'e desteğine tepki olarak Arap ülkeleri petrol ambargosu uyguladı ve petrol fiyatları kısa sürede katlandı.

1979'da İran Devrimi ile ikinci petrol krizi yaşandı. Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, "İran'dan petrol sevkiyatı durdu, Batı'da enflasyon arttı, büyüme düştü ve petrol fiyatları üç katına çıktı" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Can Okanar, o dönemin Türkiye'ye etkisini anlatarak, "1973-74 döneminde Türkiye çok ağır darbe aldı. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ABD ambargo uyguladı. Yedek parça bulunamadı, petrol fiyatları yükseldi ve enflasyon üç hanelere çıktı" sözleriyle tarihi tabloyu aktardı.

KÖRFEZ SAVAŞI VE PETROLÜN GÖLGESİNDEKİ JEOPOLİTİK

1990-91 Körfez Savaşı da enerji jeopolitiğinin bir diğer kırılma noktası oldu. Prof. Dr. Volkan Ediger, "Körfez Savaşı petrol savaşıydı. ABD'nin Ortadoğu'daki varlığını artırmasına neden oldu" dedi.

Prof. Dr. Şenay Yalçın ise, "Bu savaş petrol kaynaklarını kontrol etme savaşıydı. Satışlar aksadı ve fiyatlar hızla yükseldi" sözleriyle süreci değerlendirdi.