Berat Albayrak’ın hamlesi tam bağımsızlığın anahtarı oldu! Krizin ilacı: Yerli ve milli enerji

Türkiye, enerjide tam bağımsızlık doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam ederken; hem karada hem de denizde sondaj çalışmaları sürüyor. Karadeniz ve Akdeniz'in yanı sıra yurt dışında da Somali'de enerji arayan Türkiye; ayrıca Türkiye'nin birçok yerinde de petrol arıyor. Bu aramaların sonucunda Şırnak'ta günlük rezerv 85 bine varile ulaşırken, Diyarbakır'da da günlük petrol 40 bin varile yaklaştı.

Diyarbakır Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikası, sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda küresel krizlere karşı bir milli güvenlik kalkanı olduğunu belirterek, "Özellikle 2026 yılı itibarıyla Orta Doğu'da tırmanan İran-ABD-İsrail gerilimi, bu politikanın neden bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu acı bir şekilde göstermektedir. Türkiye'nin stratejisi 2017'de başladı ve 2026 vizyonuyla taçlandı. Dışa bağımlılığı azaltmak ve arz güvenliğini sağlamak üzerine kurulu. Türkiye, enerji ihtiyacının büyük kısmını ithal eden bir ülke olarak küresel fiyat dalgalanmalarına (petrolün 150 doları aşması gibi) karşı çok hassastır. Milli Enerji Politikası; Karadeniz gazından nükleer enerjiye kadar her adımıyla, bu tür bölgesel yangınlardan Türkiye'yi en az hasarla çıkarmayı amaçlayan stratejik bir 'enerji kalesi' inşa etmektedir" dedi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, "Savaş nedeniyle Hürmüz boğazı kapanınca sayın Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde hayata geçirdiği milli enerji politikasının ne denli hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha gördük. Kaynaklarımıza ulaştıkça hem ekonomimiz güçleniyor hem de dışa bağımlılığımız azalacaktır. Şu an Şırnak Gabar Dağı'nda 150 kuyudan petrol üretimi yapılarak depolanıyor. Bana göre Gabar milli enerji hamlesinin en önemli ayağıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu

ENERJİ GÜVENLİĞİ SADECE EKONOMİK BİR MESELE DEĞİL

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, enerji kaynaklarının bu tür kriz dönemlerinde hem savaşın seyrini etkileyen hem de dünya ekonomisini şekillendiren temel unsurlar arasında yer aldığını ifade ederek, şunları anlattı:

"Milli Enerji ve Maden Politikası'nın ne kadar stratejik ve ileri görüşlü bir adım olduğu bugün çok daha net bir şekilde görülmektedir. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervleri, Gabar'da artan petrol üretimi, yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve enerji altyapımıza yaptığımız büyük yatırımlar aslında bu politikanın somut sonuçlarıdır. Enerji güvenliği artık sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda milli güvenliğin de önemli bir parçasıdır. Türkiye hem kendi enerji kapasitesini artırmaya hem de bölgesinde barış ve istikrarın güçlenmesine katkı sunmaya devam edecektir."