İran, ABD-İsrail'in başlattığı savaşın ardından Hürmüz Boğazı'nı kapatması dünya ticaretine ağır bir darbeye neden oldu. Küresel enerji akışının kilit noktası Hürmüz'ün kapatılması uluslararası düzeyde büyük bir ekonomik krizin kapıda olduğunu gösterirken 6 ülkeden dikkat çeken bir karar alındı. Almanya, Japonya, Fransa, İtalya, Hollanda ve İngiltere tarafından Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer geçişlerin güvenliğini sağlamak için hazır olduklarını bildirerek ortak bir bildiri yayınlandı. A Haber Londra muhabiri Alparslan Düven, Avrupa'daki son durumu ve ortak bildiriye ilişkin ayrıntıları aktardı.



6 ÜLKEDEN İRAN'A KINAMA

İngiltere'nin başını çektiği 6 ülkenin İran'a yönelik sert tutumunu aktaran Alparslan Düven, "Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere boğazdan güvenli geçişleri sağlamak için katkı sağlamaya hazır olduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, İran tarafından Körfez'de silahsız ticari araçlara yönelik son saldırıları, petrol ve doğalgaz tesisleri başta olmak üzere sivil altyapılara yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın İran silahlı kuvvetleri tarafından kapatılması şiddetle kınanıyor." ifadelerini kullandı.