Enerji krizi büyüyor! 6 ülkeden Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için ortak bildiri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nda devam eden ticaret krizine ilişkin seyrüsefer güvenliğini amacıyla ortak bir bildiri yayınladı. Yapılan açıklamada İran’ın Körfez’de silahsız ticari gemiler ile sivil altyapıya yönelik saldırılarını kınanırken, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip boğazda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için ortak çabalara katkı sunmaya hazır olunduğu vurgulandı. Avrupa'da yaşanan gelişmeleri ve bildiriye ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Alparslan Düven aktardı.

İran, ABD-İsrail'in başlattığı savaşın ardından Hürmüz Boğazı'nı kapatması dünya ticaretine ağır bir darbeye neden oldu. Küresel enerji akışının kilit noktası Hürmüz'ün kapatılması uluslararası düzeyde büyük bir ekonomik krizin kapıda olduğunu gösterirken 6 ülkeden dikkat çeken bir karar alındı. Almanya, Japonya, Fransa, İtalya, Hollanda ve İngiltere tarafından Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer geçişlerin güvenliğini sağlamak için hazır olduklarını bildirerek ortak bir bildiri yayınlandı. A Haber Londra muhabiri Alparslan Düven, Avrupa'daki son durumu ve ortak bildiriye ilişkin ayrıntıları aktardı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GÜVENLİK KALKANI! 6 ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİ


6 ÜLKEDEN İRAN'A KINAMA

İngiltere'nin başını çektiği 6 ülkenin İran'a yönelik sert tutumunu aktaran Alparslan Düven, "Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere boğazdan güvenli geçişleri sağlamak için katkı sağlamaya hazır olduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, İran tarafından Körfez'de silahsız ticari araçlara yönelik son saldırıları, petrol ve doğalgaz tesisleri başta olmak üzere sivil altyapılara yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın İran silahlı kuvvetleri tarafından kapatılması şiddetle kınanıyor." ifadelerini kullandı.

MAYIN DÖŞEME OPERASYONLARI VE İHA SALDIRILARI

Bölgedeki çatışma atmosferinin sadece diplomatik bir kriz değil, doğrudan bir güvenlik tehdidi olduğu vurgulanıyor. Saldırıların teknik detaylarına ve İran'ın bölgedeki tehlikeli hamlelerine dikkat çeken Alparslan Düven, "Bölgedeki saldırılardaki tırmanıştan endişe duyulduğuna özellikle işaret ediliyor. İran'ı tehditlerini, mayın döşeme operasyonlarını, insansız hava aracı ve füze saldırılarını, ticari seyrüseferlere yönelik boğazı tıkayan tüm girişimlerini durdurmaya çağırıyoruz." sözleriyle sahadaki dehşet anlarını aktardı.

İRAN'A BM KARARINA UYMA ÇAĞRISI

Uluslararası toplumun İran'a yönelik baskısı Birleşmiş Milletler zeminine taşınmış durumda. Bölgedeki hukuksuzluğun altını çizen muhabirimiz Alparslan Düven, "Yapılan ortak açıklamada İran'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2817 nolu kararına uymaya davet edildiği bir çağrı da yer alıyor. Seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olduğu vurgulanırken, İran'ın eylemlerinin etkisinin dünyanın her yerinde hissedildiği savunuluyor." şeklinde konuştu.

"ENERJİ TEDARİK ZİNCİRİNİN AKSATILMASI TEHDİT OLUŞTURUYOR"

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısının sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı bir karanlığa sürükleyebileceği uyarısı yapıldı. Küresel ekonominin kilitlendiği bu sıcak noktadaki tehlikeyi özetleyen Alparslan Düven, "Küresel denizcilik taşımacılığına yönelik bu tür dış müdahalelerin ve enerji tedarik zincirlerinin aksatılmasının dünya barışı ve güvenliği için tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Bölgedeki petrol ve doğalgaz tesisleri dahil sivil altyapılara yönelik saldırılara derhal ara verilmesi istendi." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın en vurucu noktası ise 6 ülkenin bölgedeki askeri hareketliliğe yönelik taahhütleri oldu. Güvenlik koridoru için planlamaların başladığını belirten Alparslan Düven, "Açıklamada boğazda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazır olunduğu belirtiliyor. Hazırlık planlamasına katkı sağlayan ülkelerin taahhütlerinin memnuniyetle karşılandığı da ifade edilmiş durumda." diyerek sıcak temas ihtimaline işaret etti.

"KOORDİNELİ ŞEKİLDE PETROL REZERVLERİNİN KULLANIMINA İZİN VERİLECEK"

Enerji pazarındaki paniği dindirmek için stratejik rezervlerin devreye sokulacağı haberi piyasalarda bomba etkisi yarattı. Küresel enerji devlerinin aldığı önlemleri Alparslan Düven, "Uluslararası Enerji Ajansı'nın koordineli bir şekilde petrol rezervlerinin kullanımına izin vermesinin memnuniyetle karşılandığı aktarıldı. Enerji pazarının istikrara kavuşması için üretici ülkelerle birlikte çalışılarak üretimin arttırılması dahil farklı tedbirler alınacak. Bu ülkelerden uluslararası hukuka uyması kesin bir dille istendi." sözleriyle aktardı.

Hürmüz Boğazı neden dünyanın en kritik noktalarından biri?

Hürmüz Boğazı, Körfez ülkelerinden çıkan petrol ve doğalgazın dünya pazarlarına ulaştığı ana geçittir. Küresel enerji akışının büyük bölümü bu dar hat üzerinden sağlandığı için boğazda yaşanacak en küçük aksama bile tüm dünyayı etkiler.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ne anlama geliyor?

Boğazın kapanması, küresel enerji sevkiyatının durma noktasına gelmesi demektir. Bu durum petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert artışlara yol açarken, küresel ticaret zincirinde kırılmalara ve ekonomik dalgalanmalara neden olabilir.

İran neden Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunuyor?

İran, ABD ve İsrail'in başlattığı saldırının ardından Hürmüz Boğazı'nı stratejik bir baskı unsuru olarak görüyor. Bölgedeki askeri gerilimlere karşılık vermek, uluslararası baskılara yanıt oluşturmak ve rakiplerine mesaj vermek için bu kartı zaman zaman gündeme taşıyor.

İran Hürmüz Boğazı tamamen kapatabilir mi?

Fiziksel olarak tamamen kapatmak zor olsa da İran; deniz mayınları, füze sistemleri ve insansız hava araçlarıyla geçişleri ciddi şekilde riske atabilir. Bu da fiilen boğazın kullanılamaz hale gelmesine yol açabilir.

Hürmüz Boğazı neden sürekli gerilimlerin merkezinde?

Boğaz, bir yanda İran'ın coğrafi kontrol avantajı, diğer yanda ise ABD ve Batılı ülkelerin enerji güvenliği çıkarları nedeniyle sürekli bir çekişme alanı haline geliyor. Bu nedenle bölge, küresel krizlerin en hızlı tırmandığı noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

