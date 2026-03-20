Enerji krizi büyüyor! 6 ülkeden Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için ortak bildiri
İran, ABD-İsrail'in başlattığı savaşın ardından Hürmüz Boğazı'nı kapatması dünya ticaretine ağır bir darbeye neden oldu. Küresel enerji akışının kilit noktası Hürmüz'ün kapatılması uluslararası düzeyde büyük bir ekonomik krizin kapıda olduğunu gösterirken 6 ülkeden dikkat çeken bir karar alındı. Almanya, Japonya, Fransa, İtalya, Hollanda ve İngiltere tarafından Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer geçişlerin güvenliğini sağlamak için hazır olduklarını bildirerek ortak bir bildiri yayınlandı. A Haber Londra muhabiri Alparslan Düven, Avrupa'daki son durumu ve ortak bildiriye ilişkin ayrıntıları aktardı.
6 ÜLKEDEN İRAN'A KINAMA
İngiltere'nin başını çektiği 6 ülkenin İran'a yönelik sert tutumunu aktaran Alparslan Düven, "Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere boğazdan güvenli geçişleri sağlamak için katkı sağlamaya hazır olduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, İran tarafından Körfez'de silahsız ticari araçlara yönelik son saldırıları, petrol ve doğalgaz tesisleri başta olmak üzere sivil altyapılara yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın İran silahlı kuvvetleri tarafından kapatılması şiddetle kınanıyor." ifadelerini kullandı.
MAYIN DÖŞEME OPERASYONLARI VE İHA SALDIRILARI
Bölgedeki çatışma atmosferinin sadece diplomatik bir kriz değil, doğrudan bir güvenlik tehdidi olduğu vurgulanıyor. Saldırıların teknik detaylarına ve İran'ın bölgedeki tehlikeli hamlelerine dikkat çeken Alparslan Düven, "Bölgedeki saldırılardaki tırmanıştan endişe duyulduğuna özellikle işaret ediliyor. İran'ı tehditlerini, mayın döşeme operasyonlarını, insansız hava aracı ve füze saldırılarını, ticari seyrüseferlere yönelik boğazı tıkayan tüm girişimlerini durdurmaya çağırıyoruz." sözleriyle sahadaki dehşet anlarını aktardı.
İRAN'A BM KARARINA UYMA ÇAĞRISI
Uluslararası toplumun İran'a yönelik baskısı Birleşmiş Milletler zeminine taşınmış durumda. Bölgedeki hukuksuzluğun altını çizen muhabirimiz Alparslan Düven, "Yapılan ortak açıklamada İran'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2817 nolu kararına uymaya davet edildiği bir çağrı da yer alıyor. Seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olduğu vurgulanırken, İran'ın eylemlerinin etkisinin dünyanın her yerinde hissedildiği savunuluyor." şeklinde konuştu.