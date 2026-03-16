Orta Doğu'da yeni harita planı! Lübnan-Gazze takası iddiası
İsrail’in Lübnan sınırına yaklaşık yarım milyon yedek askeri yığması ve bölgeye üç stratejik tümen sevk etmesi, Ortadoğu’da yeni bir kara harekatı beklentisini zirveye taşıdı. ABD'nin Hürmüz Boğazı’nı açık tutmak için NATO ve Çin’e yaptığı "sorumluluk alın" çağrıları, Washington’un bölgedeki diplomatik ve askeri sıkışmışlığını gözler önüne sererken; uzmanlar Lübnan’ın Hizbullah bahanesiyle işgal edilmesinin "yeni bir Gazze" trajedisine yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, A Haber ekranlarında süreci değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ve bölge ülkelerini devreye sokarak geri çekilme arzusunu değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, "Bu çağrı yeni bir çağrı değil. Donald Trump, NATO'yu ve Ortadoğu ülkelerini devreye sokmak, kendisi de kenara çekilmek istiyordu en başından beri" ifadelerini kullandı.
Trump'ın Çin'e yönelik "En çok petrolü siz alıyorsunuz, çaba gösterin" çıkışını da yorumlayan Tercan, "Amerika şu anda petrol paniğini yaşamıyor, savaşın gidişatı paniğini yaşıyor. NATO'dan tam destek gelmedi ve Amerika emeline ulaşamadı" sözleriyle Washington'un içindeki bulunduğu diplomatik krizi aktardı.
AVRUPA'DA ÜS KRİZİ: İSPANYA VE İTALYA'DAN ABD'YE VETO
Batı ittifakı içerisinde yaşanan çatlaklara dikkat çeken Dr. Canan Tercan, "İspanya, 'Bu savaşın tarafı olmayacağız' diyerek üslerini kullandırmadı. İspanya neresi, İran neresi demeyin; orası nakliye ve lojistik için kritik bir nokta. Ardından İtalya'dan da 'İran işgalinde yokuz' açıklaması geldi" dedi. Doğu Akdeniz'deki hareketliliğin arttığını belirten Tercan, "Almanya ve Hollanda gibi 15'e yakın NATO ülkesi donanmalarını bölgeye sevk etti. Cephenin Akdeniz'e kayma riski şu anda çok aktif ilerliyor" ifadelerini kullandı.
500 BİN ASKER SINIRDA
İsrail'in Lübnan sınırındaki askeri yığınağını ve olası kara operasyonunu analiz eden Tercan, "91., 145. ve 210 no'lu tümenler sınırda hazır bekliyor. Yarım milyona yakın asker buraya sevk ediliyor" dedi. Hizbullah'ın tasfiyesiyle İsrail'in bölgede rahat hareket etmek istediğini vurgulayan Tercan, "Hizbullah çıktığında bu bölgeye bir garanti veriliyor mu? Herhangi bir koruma paketi yok. Akıllara gelen soru şu: Yeni bir Gazze mi oluyor?" sözleriyle insani kriz uyarısında bulundu.