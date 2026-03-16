Orta Doğu'da yeni harita planı! Lübnan-Gazze takası iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ve bölge ülkelerini devreye sokarak geri çekilme arzusunu değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, "Bu çağrı yeni bir çağrı değil. Donald Trump, NATO'yu ve Ortadoğu ülkelerini devreye sokmak, kendisi de kenara çekilmek istiyordu en başından beri" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Çin'e yönelik "En çok petrolü siz alıyorsunuz, çaba gösterin" çıkışını da yorumlayan Tercan, "Amerika şu anda petrol paniğini yaşamıyor, savaşın gidişatı paniğini yaşıyor. NATO'dan tam destek gelmedi ve Amerika emeline ulaşamadı" sözleriyle Washington'un içindeki bulunduğu diplomatik krizi aktardı.