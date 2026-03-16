Orta Doğu'da yeni harita planı! Lübnan-Gazze takası iddiası

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İsrail’in Lübnan sınırına yaklaşık yarım milyon yedek askeri yığması ve bölgeye üç stratejik tümen sevk etmesi, Ortadoğu’da yeni bir kara harekatı beklentisini zirveye taşıdı. ABD'nin Hürmüz Boğazı’nı açık tutmak için NATO ve Çin’e yaptığı "sorumluluk alın" çağrıları, Washington’un bölgedeki diplomatik ve askeri sıkışmışlığını gözler önüne sererken; uzmanlar Lübnan’ın Hizbullah bahanesiyle işgal edilmesinin "yeni bir Gazze" trajedisine yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, A Haber ekranlarında süreci değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ve bölge ülkelerini devreye sokarak geri çekilme arzusunu değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, "Bu çağrı yeni bir çağrı değil. Donald Trump, NATO'yu ve Ortadoğu ülkelerini devreye sokmak, kendisi de kenara çekilmek istiyordu en başından beri" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Çin'e yönelik "En çok petrolü siz alıyorsunuz, çaba gösterin" çıkışını da yorumlayan Tercan, "Amerika şu anda petrol paniğini yaşamıyor, savaşın gidişatı paniğini yaşıyor. NATO'dan tam destek gelmedi ve Amerika emeline ulaşamadı" sözleriyle Washington'un içindeki bulunduğu diplomatik krizi aktardı.

AVRUPA'DA ÜS KRİZİ: İSPANYA VE İTALYA'DAN ABD'YE VETO

Batı ittifakı içerisinde yaşanan çatlaklara dikkat çeken Dr. Canan Tercan, "İspanya, 'Bu savaşın tarafı olmayacağız' diyerek üslerini kullandırmadı. İspanya neresi, İran neresi demeyin; orası nakliye ve lojistik için kritik bir nokta. Ardından İtalya'dan da 'İran işgalinde yokuz' açıklaması geldi" dedi. Doğu Akdeniz'deki hareketliliğin arttığını belirten Tercan, "Almanya ve Hollanda gibi 15'e yakın NATO ülkesi donanmalarını bölgeye sevk etti. Cephenin Akdeniz'e kayma riski şu anda çok aktif ilerliyor" ifadelerini kullandı.

500 BİN ASKER SINIRDA

İsrail'in Lübnan sınırındaki askeri yığınağını ve olası kara operasyonunu analiz eden Tercan, "91., 145. ve 210 no'lu tümenler sınırda hazır bekliyor. Yarım milyona yakın asker buraya sevk ediliyor" dedi. Hizbullah'ın tasfiyesiyle İsrail'in bölgede rahat hareket etmek istediğini vurgulayan Tercan, "Hizbullah çıktığında bu bölgeye bir garanti veriliyor mu? Herhangi bir koruma paketi yok. Akıllara gelen soru şu: Yeni bir Gazze mi oluyor?" sözleriyle insani kriz uyarısında bulundu.

"LÜBNAN VERİLDİ" İDDİASI VE GAZZE-LÜBNAN TAKASI

Gazze'deki başarısızlığın faturasının Lübnan'a kesilmiş olabileceğini savunan Canan Tercan, "Gazze'ye gücü yetmeyen ve dünyadan tepki alan İsrail'e 'Lübnan verildi' diyebiliriz. Yani 'Gazze'de dur, Lübnan'a gir' denilmiş olabilir. Şu anda İran, İsrail tarafından Lübnan'a girmek için bir koz olarak kullanılıyor" değerlendirmesinde bulundu. Lübnan'ın iç yapısındaki bölünmüşlüğe de değinen Tercan, "Halkın bir kısmı Hizbullah'ı savunuyor, bir kısmı ise 'Hizbullah gitsin de rahat edelim' diyor ancak İsrail'in asıl hedefinin tüm bölgeye hakim olmak olduğu gerçeği göz ardı ediliyor" dedi.

SIKIŞAN SAVAŞTA NÜKLEER FELAKET RİSKİ

Savaşın sahada sıkışmasıyla birlikte İsrail'in taktik nükleer silah kullanma ihtimalinin masada olduğunu belirten Tercan, "Bu her zaman mümkün; çünkü bu savaşın seyrini ve şiddetini bilmiyoruz ve yön değiştirmek isteyen bir İsrail var karşımızda" uyarısında bulundu. ABD'nin geçmişte Japonya örneğinde olduğu gibi benzer adımlar attığını hatırlatan Tercan, "Eğer tehdit İran'ın nükleer varlığı üzerinden başlatıldıysa, İsrail'in nükleer kullanma olasılığı karşısında uluslararası kamuoyunun acilen aydınlatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL GÜÇ SAVAŞI VE ARKA KAPI DİPLOMASİSİ

Savaşın sadece bir askeri çatışma değil, aynı zamanda büyük bir ekonomik pazarlık süreci olduğunu belirten Tercan, "Donald Trump gitmeden önce Venezuela petrollerini kontrol altına aldı. Şu an orası Amerika ve İsrail'e çalışıyor" ifadelerini kullandı. Çin ve Rusya'nın tavrının hala net olmadığını belirten Tercan, "Çin'le çok kritik bir pazarlık süreci yürüyor. Trump, 'Tayvan'a karışmıyorum, sen de buradan petrolü ucuza al' diyerek ekonomik paketlerle masaya oturabilir. Bu rastgele bir savaş değil, planlı bir harita düzenleme operasyonudur" sözleriyle analizi tamamladı.

