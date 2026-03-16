İran savaşında 3 aşamalı kara çıkarma operasyonları: Nükleer tesisler ve stratejik adalar hedefte

Planın en kritik ve tehlikeli aşaması olan nükleer tesislere yönelik hamlelerin detaylarını paylaşan Kurtuluş Tayiz, "İran'ın derinliklerine kara çıkarmaları yapılacak. Bu kara operasyonları özellikle İsfahan, Fordo ve Arak'taki nükleer tesisleri hedef alacağı yer alıyor." ifadelerini kullandı. Özellikle uranyum zenginleştirme tesislerinin hedef alınmasıyla, İran'ın savunma ve teknolojik gücünün kırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

STRATEJİK ADALARIN İŞGALİ VE İÇ KARIŞIKLIK SENARYOSU

Operasyonun deniz ayağında önemli noktaların hedeflendiğini belirten Kurtuluş Tayiz, "Bender Abbas, Hark, Kiş ve Keşm gibi stratejik İran adalarının ele geçirilmesi süreci başlatılacak. Bu sadece bir senaryo değil, uluslararası medyada ciddi bir bilgi notu olarak dolaşıyor" sözleriyle durumun ciddiyetini aktardı. Tayiz ayrıca planın son aşamasına dair, "Süreçle birlikte İran içindeki bazı grupların rejim karşıtı iç hareketlenmeleri de tetiklenmeye çalışılacak" ifadelerini kullanarak, savaşın sadece askeri değil, siyasi bir yıkımı da hedeflediğini dile getirdi.