İran savaşında 3 aşamalı kara çıkarma operasyonları: Nükleer tesisler ve stratejik adalar hedefte

ahaber.com.tr - Özel Haber
İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı savaşta 17. güne girilirken BAE basınında ortaya atılan iddia Orta Doğu'daki gerilimi yeniden alevlendirdi. Buna göre İran savaşında bu hafta ikinci bir aşamaya geçileceği ve 3 kritik aşama ile kara çıkarma operasyonlarının düzenleneceği belirtildi. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Gazeteci Kurtuluş Tayiz iddialarda yer alan yeni senaryoları ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin müzakere masasını devirerek müttefiki İsrail ile başlattığı İran savaşında 17. güne girilirken, bölgede gerilim karşılıklı saldırılar ile devam ediyor. ABD'nin Körfez'e 5 bin asker konuşlandırma planı olası kara harekatı ihtimallerini gündeme getirirken, BAE medyasından ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Yer alan iddiaya göre savaşın bu hafta ikinci aşamaya geçileceği ve kara operasyonları kapsamında kıyı şehirlerinin ele geçirilmesinin planlandığı yer aldı.

3 AŞAMALI KARA ÇIKARMA OPERASYONLARI

  • Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) medyası savaşın bu hafta ikinci aşamasına geçeceğini iddia etti.
  • Bu aşamada kara operasyonlarının yapılacağını ve kıyı şehirlerinin ele geçirilmesinin yer alacağı belirtildi.
  • İran'ın derinliklerine kara çıkarları ve kara operasyonları özellikle İsfahan, Fordo ve Arak'ta (nükleer tesisler)
  • Kıyı şehirlerinin ele geçirilmesine başlanması, başta Bender Abbas olmak üzere Hark, Kiş ve Keşm gibi İran adalarının ele geçirilmesi
  • İran'da bazı grupların rejim karşıtı iç hareketlenmeleri
İRAN SAVAŞINDA FLAŞ İDDİA: 3 AŞAMALI KARA ÇIKARMA OPERASYONU

A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Gazeteci Kurtuluş Tayiz uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran 3 aşamalı yeni savaş senaryosunun ayrıntılarını paylaşarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"KIYI ŞEHİRLERİ KUŞATILACAK"

Savaşın seyrine dair uluslararası basında dolaşan kritik bilgileri aktaran Kurtuluş Tayiz, "Bundan sonra savaş ne olacak sorusunun cevabı olarak, bu hafta harekatın ikinci aşamaya geçileceği söyleniyor. Bu ikinci aşamada kıyı şehirlerinin ele geçirilmesi yer alıyor" sözleriyle harekatın yeni önceliğini işaret etti. Tayiz, stratejik liman şehirlerinin kontrol altına alınmasının Tahran yönetimi için hayati olacağını ifade etti.

NÜKLEER TESİSLERE KARA OPERASYONU KAPIDA

Planın en kritik ve tehlikeli aşaması olan nükleer tesislere yönelik hamlelerin detaylarını paylaşan Kurtuluş Tayiz, "İran'ın derinliklerine kara çıkarmaları yapılacak. Bu kara operasyonları özellikle İsfahan, Fordo ve Arak'taki nükleer tesisleri hedef alacağı yer alıyor." ifadelerini kullandı. Özellikle uranyum zenginleştirme tesislerinin hedef alınmasıyla, İran'ın savunma ve teknolojik gücünün kırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

STRATEJİK ADALARIN İŞGALİ VE İÇ KARIŞIKLIK SENARYOSU

Operasyonun deniz ayağında önemli noktaların hedeflendiğini belirten Kurtuluş Tayiz, "Bender Abbas, Hark, Kiş ve Keşm gibi stratejik İran adalarının ele geçirilmesi süreci başlatılacak. Bu sadece bir senaryo değil, uluslararası medyada ciddi bir bilgi notu olarak dolaşıyor" sözleriyle durumun ciddiyetini aktardı. Tayiz ayrıca planın son aşamasına dair, "Süreçle birlikte İran içindeki bazı grupların rejim karşıtı iç hareketlenmeleri de tetiklenmeye çalışılacak" ifadelerini kullanarak, savaşın sadece askeri değil, siyasi bir yıkımı da hedeflediğini dile getirdi.

