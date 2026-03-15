ABD'nin İran planı deşifre! "Hark Adası" ile ekonomik darbe hedefi

Küresel petrol ticaretini izleyen "tankertrackers"in uydu görüntülerine dayandırdığı habere göre, ABD'nin Hark Adası'na saldırısından iki gün sonra adadan petrol sevkiyatları devam ediyor. Buna göre, Hark Adası'ndan bir tankerin petrol yüklediği ve çevresinde de 7 tanker daha görüldüğü aktarıldı. Adada 5 tankerin yakıtlarını yüklediği ve 2 tankerin de yükleme için beklediği bilgisi verildi.

İran'ın ana karasından deniz altı boru hatlarıyla beslenen Hark Adası'nın devasa bir lojistik üs olduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü A Haber canlı yayının da yaptığı açıklamada bölgenin hem ekonomik hem de askeri açıdan İran için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzman isim "İran ham petrol ihracatının yüzde 90'ını bu adadan gerçekleştiriyor, burası tam anlamıyla bir ihracat merkezi ve stratejik bir kale" ifadelerini kullandı. Adanın savunmasız kalabileceği senaryoların altı çizilirken, bölgedeki tesislerin İran ekonomisi için hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.

TRUMP'IN YENİ STRATEJİSİ

Donald Trump'ın dış politika ve askeri hamlelerini değerlendiren analizlerde, Rusya'nın Ukrayna'da yaşadığı sürecin ABD yönetimi tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Trump'ın daha kısıtlı hedeflerle sonuca gitmek istediğini ifade eden Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü, "Trump burada özellikle Hark Adası'na yönelik bir operasyon gerçekleştirdi, orada 100 civarında Devrim Muhafızı'nın öldürüldüğü biliniyor ve şu an ada savunmasız bir pozisyonda" sözleriyle sahadaki durumu aktardı. Ayrıca Japonya'dan getirilen 5 bin deniz piyadesi ve çıkarma gemilerinin bölgedeki üslere konuşlandırılmasının, kapsamlı bir harekatın hazırlığı olabileceğine dikkat çekildi.

ASIL HEDEF HÜRMÜZ BOĞAZI VE ÇİN'İ DURDURMAK

ABD'nin bölgedeki operasyonel hedeflerinin sadece adalarla sınırlı kalmayacağı, asıl amacın Hürmüz Boğazı üzerinde tam hakimiyet kurmak olduğu belirtildi.

Özellikle Çin'in bölgedeki petrol akışına değinen Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü, "Çin, savaştan önceki dönemden çok daha fazla tankerle şu an bölgeden petrol çekiyor; Trump'ın Çin'e bir zarar verebilmesi için bu adayı ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alması gerekiyor" şeklinde konuştu. İran'ın şu an için mayınlama yapmadığını ancak ABD'nin boğazı ve sahil kesimini işgal etme niyetinin "zafer kazanmış bir komutan" edasıyla ülkesine dönmek isteyen Trump için kritik olduğunu ifade eden Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü, "Trump o çizgiyi çoktan geçti, ancak bu büyük hamleyi başarırsa Senato'ya ve halkına kendini anlatabilir, aksi takdirde çok büyük kaybeder" ifadeleriyle analizi noktaladı.