Trump'tan NATO'ya İran tehdidi! "Yardım etmezlerse..." diyerek parmak salladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Financial Times'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı üzerinden NATO müttefiklerine sert mesaj verdi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Avrupa'dan askeri destek isteyen Trump, "Yardım gelmezse NATO'nun geleceği çok kötü olur" diyerek adeta parmak salladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz gazetesi Financial Times'a verdiği özel röportajda İran savaşı, NATO müttefikleri ve Çin ile ilişkiler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık sekiz dakikalık telefon görüşmesinde konuşan Trump, özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'nin yürüttüğü askeri operasyonlara Avrupa ülkelerinin katılmasını istedi. Trump, müttefiklerin bu çağrıya olumlu yanıt vermemesi halinde NATO'nun geleceğinin tehlikeye gireceğini söyledi.

"Boğazdan faydalanan ülkelerin, orada kötü bir şey olmamasını sağlamak için yardım etmesi gayet uygun" diyen Trump, Avrupa ve Çin'in Körfez petrolüne ABD'den çok daha fazla bağımlı olduğunu savundu.

"Eğer yanıt gelmez ya da olumsuz bir yanıt gelirse bunun NATO'nun geleceği için çok kötü olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇMAK İÇİN HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI"

Trump'ın bu sert çıkışı, bir gün önce Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere'ye yaptığı çağrının ardından geldi. ABD Başkanı, bu ülkelerin Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için ortak bir askeri girişime katılmasını istedi.

Dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri bu dar su yolundan geçiyor.

ABD ve İsrail'in iki haftadan uzun süre önce İran'a karşı başlattığı savaşın ardından Tahran yönetimi fiilen Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Bu durum küresel enerji piyasalarında büyük endişe yarattı.

Uluslararası petrol fiyatları pazar akşamı varil başına 106 dolara yükseldi. Bu, savaşın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 45'lik artış anlamına geliyor.

ABD'nin boğazı yeniden açma girişimleri ise şu ana kadar büyük ölçüde başarısız kaldı.

"BİZ UKRAYNA İÇİN VARDIK, BAKALIM ONLAR BİZİM İÇİN VAR MI?"

Trump, NATO müttefiklerinin ABD'ye yardım edip etmeyeceği konusunda oldukça şüpheci konuştu.

"Bizim NATO diye bir şeyimiz var" diyen Trump, ittifakı sık sık eleştirdiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Biz çok nazik davrandık. Ukrayna konusunda yardım etmek zorunda değildik. Ukrayna bize binlerce kilometre uzaklıkta. Ama yardım ettik."

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi onların bize yardım edip etmeyeceğini göreceğiz. Uzun zamandır söylüyorum: Biz onlar için varız ama onlar bizim için olmayacak."

AVRUPA'DAN SAVAŞ GEMİLERİ VE KOMANDOLAR İSTEDİ

ABD Başkanı, müttefiklerden ne tür bir destek beklediği sorulduğunda "ne gerekiyorsa" yanıtını verdi.

Trump özellikle Avrupa ülkelerinin ABD'ye kıyasla çok daha fazla mayın temizleme gemisine sahip olduğunu belirterek bu gemilerin Körfez'e gönderilmesini istedi.

Bununla da yetinmeyen Trump, İran kıyıları boyunca faaliyet gösteren unsurlara karşı özel askeri operasyonlar düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Avrupa ülkelerinin komando birlikleri veya özel kuvvetler göndermesi gerektiğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"İran kıyılarında drone ve deniz mayınlarıyla sorun çıkaran bazı kötü aktörler var. Onları ortadan kaldıracak insanlara ihtiyacımız var."

"İRAN'I DARMADAĞIN ETTİK"

Trump röportajda ABD ve İsrail'in son iki haftada İran'a büyük darbe indirdiğini de iddia etti.

"İran'ı esasen darmadağın ettik" diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Donanmaları yok, hava savunmaları yok, hava kuvvetleri yok. Her şey gitti. Yapabilecekleri tek şey suya mayın bırakıp küçük sorunlar çıkarmak."

Trump'a göre İran'ın bu hamleleri "küçük bir rahatsızlık" olsa da deniz ticareti açısından risk oluşturabiliyor.

İNGİLTERE'YE ÖZEL SİTEM: "KAZANDIKTAN SONRA DEĞİL, ÖNCE GELMELİYDİNİZ"

Trump'ın en sert eleştirilerinden biri ise İngiltere'ye yönelik oldu.

ABD Başkanı, pazar günü İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştüğünü ve Londra'nın tepkisinden memnun olmadığını söyledi.

"Birleşik Krallık en büyük müttefiklerden biri ama onları çağırdığımda gelmek istemediler" diyen Trump şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın tehlikeli kapasitesini ortadan kaldırdıktan sonra 'iki gemi göndeririz' dediler. Ben de onlara 'bu gemilere savaşı kazandıktan sonra değil, kazanmadan önce ihtiyacımız vardı' dedim."

Trump bu sözleriyle NATO'nun "tek yönlü bir ittifak" olduğunu savundu.

ÇİN'E DE ÇAĞRI: "YÜZDE 90 PETROLÜNÜZ O BOĞAZDAN GELİYOR"

Trump röportajında Çin'e de açık bir çağrı yaptı.

ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu ayın sonunda yapılması planlanan zirve öncesinde Pekin'in de Hürmüz Boğazı'nın açılması için devreye girmesi gerektiğini söyledi.

"Bence Çin de yardım etmeli çünkü Çin petrolünün yüzde 90'ını bu boğazdan alıyor" diyen Trump, Pekin'in zirve öncesinde tutumunu netleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Trump ayrıca Çin ziyaretinin ertelenebileceğini de söyledi.

"Erteleyebiliriz" diyen Trump, bunun ne kadar sürebileceği konusunda detay vermedi.

İRAN'IN PETROL KALBİ HARK ADASI'NI VURMA TEHDİDİ

Trump, İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini de açıkça dile getirdi.

ABD Başkanı, İran'ın petrol ihracatının merkezi olan Hark Adasının yeniden hedef alınabileceğini söyledi.

"Dün Hark Adası'nı vurduğumuzu gördünüz, boru hatları hariç her şeyi hedef aldık" diyen Trump, şu tehdidi savurdu:

"İstersek boru hatlarını da beş dakika içinde vurabiliriz. Ve onların buna karşı yapabileceği hiçbir şey yok."

SAVAŞ AVRUPA'YI DA VURDU

Öte yandan İran ile savaşın Avrupa ülkelerini de doğrudan etkilediği bildirildi.

Perşembe günü Irak'ta bir Fransız askeri, İran'a ait bir insansız hava aracının saldırısında hayatını kaybetti.

Pazar günü ise Kuveyt'teki bir askeri üsse yapılan saldırıda bir İtalyan uçağı imha edildi.

RUSYA SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Trump'a ayrıca Rusya'nın İran'a uydu verisi sağlayarak ABD ve İsrail'in hava savunma sistemlerini hedef almasına yardımcı olup olmadığı da soruldu.

ABD Başkanı bu soruya net bir yanıt vermekten kaçındı.

"Bilmiyorum" diyen Trump, şu karşılaştırmayı yaptı:

"Biz de Ukrayna'ya yardım ettik."

Trump, selefi Joe Biden'ın Ukrayna'ya 350 milyar dolar nakit ve askeri yardım verdiğini öne sürerek şöyle konuştu:

"Dolayısıyla başkalarına 'ne yapıyorsunuz' demek zor. Çünkü biz de benzer şeyler yaptık."

