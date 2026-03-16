Trump'tan NATO'ya İran tehdidi! "Yardım etmezlerse..." diyerek parmak salladı
Financial Times'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı üzerinden NATO müttefiklerine sert mesaj verdi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Avrupa'dan askeri destek isteyen Trump, "Yardım gelmezse NATO'nun geleceği çok kötü olur" diyerek adeta parmak salladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz gazetesi Financial Times'a verdiği özel röportajda İran savaşı, NATO müttefikleri ve Çin ile ilişkiler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yaklaşık sekiz dakikalık telefon görüşmesinde konuşan Trump, özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'nin yürüttüğü askeri operasyonlara Avrupa ülkelerinin katılmasını istedi. Trump, müttefiklerin bu çağrıya olumlu yanıt vermemesi halinde NATO'nun geleceğinin tehlikeye gireceğini söyledi.
"Boğazdan faydalanan ülkelerin, orada kötü bir şey olmamasını sağlamak için yardım etmesi gayet uygun" diyen Trump, Avrupa ve Çin'in Körfez petrolüne ABD'den çok daha fazla bağımlı olduğunu savundu.
"Eğer yanıt gelmez ya da olumsuz bir yanıt gelirse bunun NATO'nun geleceği için çok kötü olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇMAK İÇİN HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI"
Trump'ın bu sert çıkışı, bir gün önce Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere'ye yaptığı çağrının ardından geldi. ABD Başkanı, bu ülkelerin Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için ortak bir askeri girişime katılmasını istedi.
Dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri bu dar su yolundan geçiyor.
ABD ve İsrail'in iki haftadan uzun süre önce İran'a karşı başlattığı savaşın ardından Tahran yönetimi fiilen Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Bu durum küresel enerji piyasalarında büyük endişe yarattı.
Uluslararası petrol fiyatları pazar akşamı varil başına 106 dolara yükseldi. Bu, savaşın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 45'lik artış anlamına geliyor.
ABD'nin boğazı yeniden açma girişimleri ise şu ana kadar büyük ölçüde başarısız kaldı.
"BİZ UKRAYNA İÇİN VARDIK, BAKALIM ONLAR BİZİM İÇİN VAR MI?"
Trump, NATO müttefiklerinin ABD'ye yardım edip etmeyeceği konusunda oldukça şüpheci konuştu.
"Bizim NATO diye bir şeyimiz var" diyen Trump, ittifakı sık sık eleştirdiğini hatırlatarak şöyle konuştu:
"Biz çok nazik davrandık. Ukrayna konusunda yardım etmek zorunda değildik. Ukrayna bize binlerce kilometre uzaklıkta. Ama yardım ettik."
Trump sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi onların bize yardım edip etmeyeceğini göreceğiz. Uzun zamandır söylüyorum: Biz onlar için varız ama onlar bizim için olmayacak."
AVRUPA'DAN SAVAŞ GEMİLERİ VE KOMANDOLAR İSTEDİ
ABD Başkanı, müttefiklerden ne tür bir destek beklediği sorulduğunda "ne gerekiyorsa" yanıtını verdi.
Trump özellikle Avrupa ülkelerinin ABD'ye kıyasla çok daha fazla mayın temizleme gemisine sahip olduğunu belirterek bu gemilerin Körfez'e gönderilmesini istedi.