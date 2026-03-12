CANLI | Katil İsrail’den Lübnan’da insanlık suçu: Sağlık tesisine alçak saldırı

Katil İsrail ordusu, Lübnan’ın dört bir yanına gerçekleştirdiği bombardımanlarını şiddetlendirerek sürdürüyor.

Başkent Beyrut’ta bir sağlık tesisini hedef alan saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybederken, sivil yerleşim alanları ve finans merkezleri de ateş altına alındı. Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail’in altyapı tesislerini vurarak Lübnan hükümetini tehdit ettiğini ve gökyüzünden attığı QR kodlu broşürlerle yeni bir dijital tuzak kurduğunu bildirdi.

SAĞLIK TESİSİNDE KATLİAM: 11 ÖLÜ

Lübnan’daki son durumu aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Yeni bir saldırı haberi daha geldi. Dahye semti bölgesinde bir sağlık tesisi hedef alındı ve ilk belirlemelere göre en az 11 kişi hayatını kaybetti. Burası İsrail'in günlerden buyana uyardığı 7 mahalleden bir tanesiydi." ifadelerini kullandı.

Başkent Beyrut’ta saldırıların sivil alanlara yayıldığını belirten Kurşun, "Dün akşam tam iftar vaktinde Beyrut kent merkezinde Hizbullah'a ait olduğu ileri sürülen bir para deposu hedef alındı. İsrail ordusu bir binanın bodrum katında para depolandığı gerekçesiyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğini duyurdu." sözleriyle sahadaki dehşeti aktardı.

LİTANİ NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ VURULDU

Katil İsrail’in saldırılarını sadece askeri hedeflerle sınırlı tutmadığını, Lübnan’ın genel altyapısını da hedef aldığını vurgulayan Kurşun, "İsrail, Litani Nehri üzerindeki Zırariyah Köprüsü'nü vurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 'Bu saldırı, Hizbullah'ın Lübnan'daki kullandığı her altyapıyı vuracağımız anlamı taşımaktadır' denildi. Bu açıklama, Lübnan hükümetine yönelik doğrudan bir tehdit olarak görüldü." ifadelerini kullandı.

Güney Lübnan’da Hizbullah’ın sert bir direniş gösterdiğini belirten Kurşun, İsrail’in kuzeyindeki askeri hedeflere yönelik her gün onlarca roket atıldığını dile getirdi.

GÖKYÜZÜNDEN GELEN DİJİTAL TUZAK: QR KODLU BROŞÜRLER

Terör devleti İsrail’in psikolojik savaş yöntemlerine bir yenisini eklediğini belirten Ata Gündüz Kurşun, "Beyrut’ta savaş uçaklarından üzerinde QR kodlar bulunan broşürler atıldı. Vatandaşlardan Hizbullah üyelerini ihbar etmeleri isteniyor. Ancak Lübnan ordusu hemen bir uyarı yayınlayarak, 'O QR kodlu broşürler cep telefonlarınıza zarar verebilir, kesinlikle okutmayın, telefonlarınız hacklenebilir' açıklamasında bulundu. Daha önce çağrı cihazlarını patlatan İsrail’in bu hamlesi yeni bir tuzak olarak değerlendiriliyor." şeklinde konuştu.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 830 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Bölgedeki insani krizin ulaştığı boyutları rakamlarla paylaşan Kurşun, "İsrail ordusu 2 Mart’tan bu yana 1.100 saldırı gerçekleştirdiğini ve 350 Hizbullah üyesini öldürdüğünü iddia ediyor. Ancak Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verileri çok daha acı bir tabloyu ortaya koyuyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 773 kişi can verdi, 1.933 kişi yaralandı. Yerinden edilenlerin sayısı ise 830 bini aşmış durumda. Bombardiman devam ederken insani kriz her geçen gün ne yazık ki derinleşiyor." ifadelerini kullandı.