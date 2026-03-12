ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | Katil İsrail’den Lübnan’da insanlık suçu: Sağlık tesisine alçak saldırı

Terör devleti İsrail, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a başlattığı saldırılarına devam ediyor. Katil İsrail ordusunun Beyrut’ta sağlık tesisine saldırısı sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sıcak bölgeden son gelişmeleri aktarırken İsrail'in bölgeye bir kara harekatı yapabileceğinin altını çizdi.

Katil İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ardından rotasını Lübnan'a çevirmesiyle, başkent Beyrut'ta yoğun saldırılar sürüyor. Hizbullah'ın El Asf El Makul Operasyonu'nu başlatmasının ardından terör devleti Beyrut'u peş peşe bombaladı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sıcak bölgeden son gelişmeleri aktarıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

00:50

KATİL İSRAİL SAĞLIK TESİSİNİ VURDU: CAN KAYBI ARTIYOR!

Katil İsrail ordusu, Lübnan’ın dört bir yanına gerçekleştirdiği bombardımanlarını şiddetlendirerek sürdürüyor.

Başkent Beyrut’ta bir sağlık tesisini hedef alan saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybederken, sivil yerleşim alanları ve finans merkezleri de ateş altına alındı. Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail’in altyapı tesislerini vurarak Lübnan hükümetini tehdit ettiğini ve gökyüzünden attığı QR kodlu broşürlerle yeni bir dijital tuzak kurduğunu bildirdi.

KATİL İSRAİL BEYRUT'TA SAĞLIK TESİSİNİ HEDEF ALDI

SAĞLIK TESİSİNDE KATLİAM: 11 ÖLÜ

Lübnan’daki son durumu aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Yeni bir saldırı haberi daha geldi. Dahye semti bölgesinde bir sağlık tesisi hedef alındı ve ilk belirlemelere göre en az 11 kişi hayatını kaybetti. Burası İsrail'in günlerden buyana uyardığı 7 mahalleden bir tanesiydi." ifadelerini kullandı.

Başkent Beyrut’ta saldırıların sivil alanlara yayıldığını belirten Kurşun, "Dün akşam tam iftar vaktinde Beyrut kent merkezinde Hizbullah'a ait olduğu ileri sürülen bir para deposu hedef alındı. İsrail ordusu bir binanın bodrum katında para depolandığı gerekçesiyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğini duyurdu." sözleriyle sahadaki dehşeti aktardı.

LİTANİ NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ VURULDU

Katil İsrail’in saldırılarını sadece askeri hedeflerle sınırlı tutmadığını, Lübnan’ın genel altyapısını da hedef aldığını vurgulayan Kurşun, "İsrail, Litani Nehri üzerindeki Zırariyah Köprüsü'nü vurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 'Bu saldırı, Hizbullah'ın Lübnan'daki kullandığı her altyapıyı vuracağımız anlamı taşımaktadır' denildi. Bu açıklama, Lübnan hükümetine yönelik doğrudan bir tehdit olarak görüldü." ifadelerini kullandı.

Güney Lübnan’da Hizbullah’ın sert bir direniş gösterdiğini belirten Kurşun, İsrail’in kuzeyindeki askeri hedeflere yönelik her gün onlarca roket atıldığını dile getirdi.

GÖKYÜZÜNDEN GELEN DİJİTAL TUZAK: QR KODLU BROŞÜRLER

Terör devleti İsrail’in psikolojik savaş yöntemlerine bir yenisini eklediğini belirten Ata Gündüz Kurşun, "Beyrut’ta savaş uçaklarından üzerinde QR kodlar bulunan broşürler atıldı. Vatandaşlardan Hizbullah üyelerini ihbar etmeleri isteniyor. Ancak Lübnan ordusu hemen bir uyarı yayınlayarak, 'O QR kodlu broşürler cep telefonlarınıza zarar verebilir, kesinlikle okutmayın, telefonlarınız hacklenebilir' açıklamasında bulundu. Daha önce çağrı cihazlarını patlatan İsrail’in bu hamlesi yeni bir tuzak olarak değerlendiriliyor." şeklinde konuştu.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 830 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Bölgedeki insani krizin ulaştığı boyutları rakamlarla paylaşan Kurşun, "İsrail ordusu 2 Mart’tan bu yana 1.100 saldırı gerçekleştirdiğini ve 350 Hizbullah üyesini öldürdüğünü iddia ediyor. Ancak Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verileri çok daha acı bir tabloyu ortaya koyuyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 773 kişi can verdi, 1.933 kişi yaralandı. Yerinden edilenlerin sayısı ise 830 bini aşmış durumda. Bombardiman devam ederken insani kriz her geçen gün ne yazık ki derinleşiyor." ifadelerini kullandı.

16:31

İŞGAL GÜÇLERİNİN BUGÜNKÜ SALDIRILARINDA EN AZ 19 KİŞİ ÖLDÜ

 İsrail işgal güçlerinin gün içinde Lübnan'ın güneyi, Bekaa bölgesi ve başkent Beyrut'a düzenlediği saldırılarda en az 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bekaa'nın orta kesimindeki Ber Elyas bölgesinde bir daireye düzenlenen İsrail saldırısında Lübnan'daki Cemaat-i İslami yetkililerinden Yusuf ed-Dahuk'un yaralandığı, 2 oğlunun hayatını kaybettiği aktarıldı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Aba beldesinde ise bir eve düzenlenen saldırıda bir kadının hayatını kaybettiği, eşinin yaralandığı kaydedildi.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Cenah semtinde bir aracı hedef alan İsrail saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesine İHA'yla düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlenen saldırıda hedef alınan binanın enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan İsrail işgal ordusu sınır hattındaki Beyadir beldesinde bir evi havaya uçurdu, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

SUR KENTİNDEKİ SALDIRIDA 8 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun güneydeki Sayda kentinin Favar semtinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.Güneyde Ernun-Kefer Tebnit beldeleri yolunda seyir halindeki bir motosiklet, İHA saldırısıyla hedef alındı. Saldırıda 1 kişi öldü. Yine ülkenin güneyindeki Yatır beldesine düzenlenen hava saldırısında da 1 kişi hayatını kaybetti.

687 KİŞİ ÖLDÜ 1774 KİŞİ YARALANDI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 1774 kişinin yaralandığını bildirmişti.

15:54

İSRAİL'İN KİRLİ PLANI: ÖNCE İŞGAL SONRA İLHAK

İsrail'in Lübnan'a yönelik vahşi saldırıları şiddetlenerek devam ediyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, başkent Beyrut'tan katıldığı canlı yayında bölgedeki son durumu ve İsrail'in kirli planlarını aktardı. Tel Aviv yönetiminin asıl amacının ülkenin güneyinde bir tampon bölge oluşturarak buraları önce işgal, ardından da ilhak etmek olduğunu vurguladı. Ülkede insani krizin had safhaya ulaştığı ve 800 bin sivilin yerinden edildiği bildirildi.

KATİL İSRAİL LÜBNAN'I KAN GÖLÜNE ÇEVİRDİ!

"CAN KAYBI VE YARALILARIN SAYISI GİTGİDE ARTIYOR"

Bölgedeki atmosferi ve sivillerin yaşadığı çaresizliği anlatan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Lübnan'da İran'daki gibi bir dava bilinci, milliyetçilik bilinci yok. Lübnanlılar yine yıllar sonra açlığa, katliama, kıtlığa mahkum edilmiş durumda ve herhangi bir gösteri de düzenlenmiyor. Zaten 18 farklı etnik kökenin yaşadığı ve dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesinden bahsediyoruz. Hal böyle olunca halk, İsrail saldırıları ne zaman durdurursa o zaman kısmen de olsa rahata ermeyi bekliyor." ifadelerini kullandı. İsrail'in Dahiye semtine yönelik bombardımanına dikkat çeken Kurşun, "Dün gece saatlerinde çok yoğun bir saldırı vardı. Özellikle kent merkezine yönelik gerçekleşti bu saldırı ve tam da iftar vakti, ezanlar okunurken İsrail hava araçları tarafından vuruldu. İsrail'e göre Hizbullah'ın para deposu olan, ancak bizim gördüğümüz sivillerin de yaşadığı bir binayla birlikte koca bir mahalle hedef alındı. Can kaybı ve yaralıların sayısı da gitgide artıyor." sözleriyle yaşanan vahşeti gözler önüne serdi.

TAMPON BÖLGE HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Tel Aviv yönetiminin saldırıları daha da genişletme hazırlığında olduğuna değinen Kurşun, "İsrail savaş kabinesi Lübnan'daki saldırıları genişletmek için toplantı yapmaya hazırlanıyor. İsrail'in kuzeyine takviye birlikler gönderilmişti ve Lübnan'ın güneyinde 15 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturmayı hedefliyorlar. Ancak buna tabii ki işgal deniliyor; İsrail her zaman yaptığı gibi önce işgal, ardından da ilhak etmenin yollarını arıyor." şeklinde konuştu. Ülkenin kuzeyi ile güneyini ayıran stratejik Litani Nehri üzerindeki bir köprünün de hedef alındığını belirten Kurşun, "Katil İsrail ordusu tarafından bu köprü vuruldu. Bu da İsrail'in oluşturmak istediği tampon bölge hazırlığının bir parçası olarak değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

İŞGAL GÜÇLERİ ÜNİVERSİTEYİ VURDU

İsrail'in sivil altyapıyı fütursuzca hedef aldığını aktaran Kurşun, "Dün İsrail tarafından vurulan bir nokta da üniversiteydi. İsrail, güya bir Hizbullah üyesinin orada teknik çalışmalar yaptığını öne sürerek üniversiteyi vurdu." değerlendirmesinde bulundu. Saldırıların ülkenin dört bir yanında sürdüğünü ve büyük bir insani felaketin kapıda olduğunu ifade eden Kurşun, "Ülkede insani kriz de giderek artıyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, yerinden edilmiş 800 bin kişiden bahsediyor. Bunların insani ihtiyaçları için uluslararası camiadan yardım talebinde bulunuyor ancak çok kısıtlı sayıda yardımın Lübnan'a ulaştırıldığını söylemek mümkün. Şu an itibarıyla başkent Beyrut sakin, yeni gelişmeler oldukça sıcağı sıcağına aktarmayı sürdüreceğiz." sözleriyle bölgedeki son durumu özetledi.

11:33

BEYRUT'UN KALBİNDE İNSANLIK DRAMI

İsrail, Lübnan’a yönelik saldırılarını 15. gününde de sürdürürken, Beyrut’un göbeğindeki yerleşim yerlerini hedef alarak bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail’in sivil gözetmeksizin gerçekleştirdiği bombardıman sonrası enkaza dönen Beyrut sokaklarındaki acı tabloyu ve kara işgali hazırlıklarını canlı yayında aktardı. Saldırıların mahalle bazlı uyarılara dönüştüğünü belirten Kurşun, bölgedeki çaresizliği ve İsrail’in 'para deposu' iddiasıyla vurduğu sivil binaların gerçek yüzünü deşifre etti.

BEYRUT'UN KALBİNDE İNSANLIK DRAMI: A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

İFTAR VAKTİ SİVİLLERE BOMBA YAĞDIRDILAR

İsrail ordusunun sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarının şiddetini artırdığını vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "Katil İsrail ordusu dün tam iftar vaktinde Beyrut’un göbeğinde 13-14 katlı devasa bir binayı hedef aldı." ifadelerini kullandı. İsrail’in saldırı gerekçesine dikkat çeken Kurşun, "İddiaları, bu binanın bodrum katında Hizbullah’a ait bir para deposu olduğu yönündeydi; ancak sahadaki manzara bir depodan ziyade tamamen yerle bir olmuş bir mahalle ve sivil bir katliamı andırıyor." sözleriyle saldırının vahametini aktardı.

CAN KAYBI 700’E DAYANDI: KATLEDİLENLERİN ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK

Bölgedeki insani bilançonun her geçen dakika ağırlaştığını belirten Kurşun, "Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre can kaybı 700’e dayanmış durumda; katledilenlerin 80’den fazlası çocuk, 60’tan fazlası ise kadın." şeklinde konuştu. Enkaz yığınları arasında yaşam mücadelesi veren sivilleri gösteren Kurşun, "Şu an yan tarafta evinin halini görüp gözyaşlarına boğulan bir hanımefendiyi görüyoruz. İsrail’in 'terörist' olarak tanımladığı bu insanlar aslında kendi evlerinde yaşam savaşı veren masum sivillerdir." dedi.

BEYRUT SEMALARINDA DRON SESLERİ: KEŞİF VE ÖLÜM AYNI ANDA

Saldırıların bir strateji dahilinde yürütüldüğünü ifade eden Ata Gündüz Kurşun, "Beyrut semalarında dronlar hiç susmuyor; önce keşif ve gözetleme yapılıyor, ardından bazen koordinat verilerek bazen de hiçbir uyarı yapılmadan bombalar bırakılıyor." ifadelerini kullandı. Bölgedeki yıkımın boyutlarını deşifre eden Kurşun, "Burası Başura semti, her yer enkaz yığınına dönmüş durumda; dükkanların kepenkleri bombelenmiş, camlar kırılmış ve koca bir mahalle haritadan silinmiş gibi." sözleriyle sahadaki dehşeti özetledi.

15 KİLOMETRELİK TAMPON BÖLGE VE KARA İŞGALİ PLANI

İsrail’in asıl hedefinin Lübnan’ın güneyini tamamen işgal etmek olduğunu belirten Kurşun, "İsrail ordusu 15 kilometrelik bir tampon bölge oluşturmayı hedefliyor ve Lübnan’ın güneyine yönelik kara harekatı iddiaları artık resmi haber ajansları tarafından da açıkça dile getiriliyor." dedi. İsrail’in 1982 yılındaki işgal planlarını hatırlatan Kurşun, "O dönem 20 kilometre içeri giren İsrail, bugün yine benzer bir hain planı devreye sokmaya çalışıyor; Lübnan resmi makamları İsrail birliklerinin sınırdan içeri girmeye başladığını belirtiyor." ifadeleriyle tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.

10:13

İSRAİL'İN SİVİLLERİ HEDEF ALDIĞI BÖLGEDE YIKIM

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarının detaylarını ve bölgedeki son durumu aktardı. İftar saatinde düzenlenen saldırılarda olay yerindeki yıkımı gözler önüne seren Kurşun, İsrail'in ikinci bir saldırı dalgası başlattığını ve bölgedeki gerginliğin tırmandığını ifade etti.

İSRAİL'DEN BEYRUT'TAKİ SİVİLLERE SALDIRI: YIKIM KAMERALARA YANSIDI

"HALA DUMANLAR ÇIKIYOR"

İsrail ordusunun sivil hedefleri gözetmeden gerçekleştirdiği saldırıları anlatan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Bir önceki yayınımızı farklı bir noktadan gerçekleştirmiştik, şimdi yine katil İsrail ordusunun dün tam da iftar saatinde hedef aldığı bir başka binanın önündeyiz. Şu anda 13-14 katlı bir binadan bahsediyoruz, normal sivil insanların yaşadığı, çoluk çocuk kadının yaşadığı bir binaydı burası" ifadelerini kullandı. Bu binanın vurulmasının ardından İsrail Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya değinen Kurşun, "Bu binanın eksi ikinci katında Hizbullah'a ait bir para deposu vardı. Tekrar edelim, Hizbullah'a ait bir para deposu vardı" iddiasında bulunulduğunu aktardı. Ancak Kurşun, saldırının sadece iddia edilen depoyu değil, tüm binayı hedef aldığını ve binanın tamamen kullanılamaz hale geldiğini vurgulayarak, "Yıkılan duvarlar, ters dönen araçlar, yine hurdaya dönen araçlar... Adeta bir enkaz yığını haline gelen bir bölgeden bahsediyoruz. Halen daha dumanlar çıkıyor" sözleriyle bölgedeki tabloyu özetledi.

İKİNCİ DALGA SALDIRI İLE ARTAN TEHDİT

Kurşun, saldırıların ilk hedefle sınırlı kalmadığını ve İsrail'in yeni bir saldırı dalgası başlattığını belirterek, "İlk bir atış yapıldı, dumanlar yükselmeye başladı, bitti mi derken biz bölgeye gelirken İsrail yeni bir dalga saldırı daha başlattı. Hem burası hem de yaklaşık bir kilometre ötemizde bir önceki yayını gerçekleştirdiğimiz yere toplamda 4 roket fırlattı" ifadelerini kullandı. Bu saldırıların ardından yeni saldırıların olabileceği ihtimaline karşı tetikte olduklarını belirten Kurşun, "Biz de ölümden döndük diyebiliriz. Yani o saldırının ardından tekrar bir saldırı olur mu diye olmaz mı diye düşünürken yeni bir saldırı dalgası daha başlattı İsrail. Hem savaş uçakları tarafından hem de silahlı SİHA'lar tarafından hedef alındı bulunduğumuz bu nokta" sözleriyle yaşadıkları tehlikeyi aktardı.

LÜBNAN'DA İÇ KARIŞIKLIK TEHLİKESİ

İsrail'in saldırılarının sadece fiziksel hasara yol açmadığını, aynı zamanda Lübnan'daki iç dinamikleri de etkilediğini vurgulayan Kurşun, "Yapılan o açıklamada sürekli şunu da görüyoruz artık son günlerde: İsrail ordusu Lübnanlılarla Hizbullah'ı karşı karşıya getirmek için çaba sarf ediyor. Bu da bir iç karışıklığı tabii ki tetikliyor" değerlendirmesinde bulundu. İsrail'in "İran'ın hizmetinde sizi savaşa sürüklüyor Hizbullah diyor, sivillerin yaşadığı bölgelerde diyor faaliyetlerini yürütüyor ve sizin can güvenliğinizi tehlikeye atıyor diyor ve sizden para kaçırıyor" şeklindeki söylemlerine dikkat çeken Kurşun, bu durumun Lübnan hükümeti ve Hizbullah arasında gerilimi artırma potansiyeli taşıdığını belirtti. Kurşun sözlerini "Şimdi de ufaktan ufaktan heron seslerini duymaya başladım, bakalım gün içerisinde nereye bir saldırı olacak onu da bekleyip göreceğiz" ifadeleriyle bitirdi.

09:52

BEYRUT ENKAZ HALİNE GELDİ

Lübnan'ın başkenti Beyrut, İsrail'in hedef gözetmeksizin düzenlediği son saldırılarla sarsıldı. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un aktardığına göre, tam da iftar saatinde ezanların okunduğu anlarda başlayan hava saldırıları, şehri bir kez daha enkaza çevirdi. İsrail, Hizbullah'ın finans merkezlerini vurduğunu iddia etse de, sivil yerleşim yerlerinin de ağır hasar aldığı ve çok sayıda sivilin etkilendiği belirtiliyor.

A HABER İSRAİL'İN BEYRUT'TA BOMBALADIĞI NOKTADA

EZAN SESİYLE GELEN YIKIM

Saldırının dehşet verici boyutlarını olay yerinden anlatan Ata Gündüz Kurşun, "Dün gece saatlerinde, daha doğrusu tam da böyle gece demeyelim, iftar saatiydi. Katil İsrail ordusunun sosyal medya hesaplarından bir uyarı yayınlandı. Dediler ki, Hizbullah'a ait bazı noktaları vuracağız. Çünkü şunu biliyoruz biz, bundan önceki süreçte, lokasyon veriliyordu ve o lokasyonlar vuruluyordu. Daha sonra İsrail bu sistemi değiştirdi. Mahalle bazlı artık tahliye uyarısında bulunmaya başladı ve vurmaya başlamıştı. Dün bu noktaların vurulacağı sosyal medya hesaplarından duyuruldu İsrail ordusu tarafından" sözleriyle İsrail'in saldırı taktiğindeki değişikliğe dikkat çekti. Kurşun, İsrail'in bu saldırıları Hizbullah'ın "Karz-ı Hasen" finans kurumuna yönelik gerçekleştirdiğini belirttiğini ve Lübnan genelinde 31 şubenin hedef alındığını da ekledi.

"PARA DEPOSU" YALANI

Saldırının sadece finans merkezleriyle sınırlı kalmadığını ve sivil yerleşim yerlerinin de büyük zarar gördüğünü vurgulayan Kurşun, "Peki buralar nereler? Onu da söyleyelim. İsrail'in yaptığı açıklama şu: Hizbullah'a finans kaynağı sağlayan ofisler buralar. Lübnan genelinde toplam 31 adet, bu şekilde bir banka şubesi diyelim artık, finans merkezi var. Ve İsrail sürekli olarak buraları hedef alacağını söylüyordu. Ki 2 Mart gününden bu yana da zaten 5 civarında bu şekilde Hizbullah'ın para ofisi vuruldu" ifadelerini kullandı. Kurşun, İsrail'in "vurulan yerler Hizbullah'ın para deposuydu" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Çok sayıda evrak var, yerde evrak görüyoruz. Yani İsrail tarafından yapılan açıklamada, dün şu ifade kullanıldı: 'Vurulan yerler Hizbullah'ın para deposuydu. Yani Hizbullah paraları burada saklıyordu' şeklinde. Ancak görünen o ki herhangi bir para deposu gibi gözükmüyor. Evraktan başka çok da fazla bir şey yok burada." sözleriyle İsrail'in iddialarını yalanladı.

HEDEF: BEYRUT'UN MERKEZİ

Saldırıların Beyrut'un merkezini de hedef aldığını belirten Kurşun, "Beyrut'un kalbi burası. Tekrar edelim, Dahiye semti değil. Beyrut'un tam da kalbi denilebilecek bir nokta. Hemen aşağı tarafta Şehitler Meydanı var. Orada da yüzlerce, belki binlerce mülteci... Burada da bir kuru temizleme görüyoruz, camlar kırılmış. Şöyle arka tarafa doğru da geçtik. Bakın burası... Burası da yine enkaz yığını haline gelmiş durumda. Katlar birbirinin içerisine geçmiş gördüğünüz gibi." diyerek, saldırıların sivil yaşamı nasıl derinden etkilediğini anlattı. Kurşun, saldırılarda çok sayıda aracın hasar gördüğünü ve şarapnel parçalarının ok gibi saplandığını da vurguladı.

GÜNEYDE KARA HAREKATI BEKLENTİSİ

İsrail'in sadece hava saldırılarıyla yetinmediğini ve güney Lübnan'da da operasyonlarını genişletmeyi planladığını belirten Kurşun, "Lübnan'ın güneyinde de bu çatışmalar devam ediyor. Bir kara harekatı söz konusu. Çünkü bunu Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA duyurmuştu. İsrail'in güneyde bir kara harekatına başladığı yönünde ve gelen bilgilere göre 2 kilometrelik alanda giriş sağlanmış durumda. Ki İsrail kabinesinin toplanacağını ve Lübnan'a yönelik bu operasyonlarını genişleteceği haberi de ayyuka çıkınca, bu kara harekatının da biraz daha içlere doğru devam edeceği aşikar" ifadeleriyle bölgedeki gerginliğin artacağı yönündeki beklentileri dile getirdi. Kurşun, İsrail'in 15 kilometrelik bir tampon bölge istediğini ve bu durumun 1982 yılındaki işgali hatırlattığını belirterek, Lübnan hükümetinin ise ateşkesi sağlamak ve İsrail'i durdurmak için uluslararası arenada diplomasi çabalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

03:16

BEYRUT SALDIRISI'NDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti 
03:07

İSRAİL KABİNESİ İŞGALİ GENİŞLETMEK İÇİN TOPLANACAK

İsrail güvenlik kabinesinin, Hizbullah'ın saldırıları gerekçesiyle "Lübnan'ın güneyinde işgali derinleştirme" konusunu görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a yönelik bir hafta içerisinde başlayacak geniş çaplı bir saldırıyı tartıştığını belirtti.

İsrailli bir yetkiliye dayandırılan habere göre, İsrail güvenlik kabinesi Lübnan'a yönelik kara saldırısını da içeren geniş çaplı bir saldırı düzenlenmesi konusunu ele almak üzere bir araya gelecek.

İsrailli güvenlik yetkilisi, konuya ilişkin "Amaç Lübnan'ın güneyinde kontrolü sağlamak ve daha fazla karakol kurmak." ifadesini kullanarak, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'ın güneyinde "işgali derinleştirmeye hazırlandığına" işaret etti.

02:34

İSRAİL'DEN BEYRUT'UN GÜNEYİNE YENİ HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik yeni hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail uçakları Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı düzenledi.

Saldırıların ardından bölgede patlama ve savaş uçağı sesleri duyuldu, hedef alınan noktadan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Öte yandan İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), saatlerdir Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

23:26

BEYRUT’TA FİNANS KAYNAKLARI HEDEFTE!

Beyrut’ta İsrail’in Hizbullah’a finans sağladığını iddia ettiği binalara yönelik hava saldırıları kameralarca kaydedildi. Ambrosiye Mahallesi ve El Kard El Hasan’da gerçekleştirilen operasyonlar, sivil bölgelerin risk altında olduğunu gözler önüne sererken A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgeden son gelişmeleri aktardı.

FİNANS KAYNAKLARI VURULDU: BEYRUT’TA SİVİL BÖLGELER RİSK ALTINDA

A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgeye ilişkin verdiği bilgilerde, "Bir önceki yayınımızda koordinatlar verilmişti İsrail tarafında ve kısa süre sonra o nokta vuruldu. Az önceki saldırı Ambrosiye Mahallesi’nde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

EL KARD EL HASAN BİRLİĞİ'NE SALDIRI

Kurşun, hedefin El Kard El Hasan olduğunu belirterek, "Bu birliği İsrail, Hizbullah’a finans kaynağı sağlamakla suçluyor. Son bir haftadır binalar bu iddiayla hedef alınıyor" sözleriyle aktardı.

İsrail ordu sözcüsünün açıklamasına göre, "Beyrut'un kalbindeki bu binanın altında Hizbullah hedeflerini finanse etmek için milyonlarca dolar depolanıyor. Para, ikinci bodrum katında bulunan ve silahlı adamlar tarafından korunan bir depoda saklanıyordu. Depoya erişim sivil bir binanın otoparkından sağlanıyordu ve bu durum binada yaşayanları, çevresindekileri büyük bir risk altına sokuyordu" ifadelerini kullandı, haberini teyit etti.

İSRAİL'DEN PROVOKASYON

Kurşun, İsrail’in ayrıca Lübnan halkını Hizbullah ile karşı karşıya getirmek için yaptıkları açıklamalarda şu ifadelerin kullanıldığını söyledi:

"Lübnan halkı, İran'ın hizmetinde sizi savaşa sürükleyen Hizbullah sivil bölgelerin sivil yerleşim bölgelerinde faaliyetlerine devam ediyor, sizin can güvenliğinizi tehlikeye atıyor ve devletten, halktan faaliyetlerini gizleyerek Lübnan'ın kalbini hedef alıyor."

22:59

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A GENİŞ KARA HAREKATI HAZIRLIĞI

İsrail’de, Lübnan’a bir hafta içinde geniş çaplı bir kara harekâtının başlatılması için istişareler yürütüldüğü bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberde, Lübnan’da geniş kapsamlı bir kara harekâtının başlatılmasına yönelik görüşmelerin devam ettiği ve operasyonun bir hafta içinde başlayabileceği ifade edildi.

Haberde, İsrail Güvenlik Kabinesinin bu akşam yapacağı toplantıda Lübnan’a yönelik kara harekâtının ele alınacağı belirtildi.

KAN'ın haberinde, bir hafta içinde başlaması muhtemel geniş çaplı kara harekâtının, Lübnan’ın güneyinin kontrol altına alınmasını ve bölgede ana konuşlanma noktaları oluşturulmasını hedeflediği aktarıldı.
Haberde ayrıca güvenlik kabinesinin toplantısında, İsrail ordusunun Lübnan topraklarına ne ölçüde ilerleyeceği ve ülkenin güneyinde planlanan askerî operasyonun süresinin de ele alınacağı ifade edildi.

22:17

BEYRUT İSRAİL BOMBARDIMANI ALTINDA

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye ve yakınındaki Şueyfat-Marusiyye bölgesinde saldırı tehdidinde bulunduğu noktaya hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin dışındaki Şueyfat-Marusiyye bölgesinde bir binayı hedef aldı.

İsrail uçakları ayrıca Dahiye'deki Leyleki Mahallesi'ne saldırı düzenledi.

19:42

İSRAİL'DEN SALDIRI TEHDİDİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta merkezi bir noktayı hedef almasından kısa bir süre sonra aynı bölge yakınında başka bir nokta için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Beyrut'taki Balata Sokağı Mahallesi'nde bir binanın işaretlenmiş olduğu harita paylaştı.

Adraee, İsrail ordusunun haritadaki işaretli binaya kısa sürede içinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunarak, binanın bir an önce boşaltılmasını ve çevresindekilerin de en az 300 metre uzaklaşması çağrısında bulundu.

19:25

İSRAİL BEYRUT'TA ÜNİVERSİTENİN DEKANI VE BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

 İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde hedef aldığı Lübnan Üniversitesi'nde üniversite dekanı ile bir öğretim görevlisi yaşamını yitirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Dahiye'deki el-Lebilki bölgesinde bulunan Lübnan Üniversitesi Fen Fakültesi'ni insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda Fen Fakültesi Dekanı Dr. Hüseyin Bezzi ve fakültede öğretim görevlisi Prof. Dr. Murteza Sirur'un hayatını kaybettiği aktarıldı. Bezzi ve Sirur'un İsrail saldırısı sırasında fakültenin bahçe kısmında bulunduğu ifade edildi.

18:39

İSRAİL'DEN BEYRUT'TAKİ ÜNİVERSİTE CİVARINA SALDIRI

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Lübnan Üniversitesi çevresine uyarı atışı yaptı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Dahiye'deki el-Lebilki bölgesinde bulunan Lübnan Üniversitesi çevresini hedef aldığı aktarıldı.

Haberde, üniversitenin çevresine uyarı atışı yapıldığı kaydedildi.

18:09

CANLI YAYINDA BEYRUT'TA YOĞUN SALDIRI

İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı yoğun saldırının boyutu canlı yayında gözler önüne serildi. Şehir merkezine yapılan saldırılarda yoğun dumanların yükseldiği anlar A Haber ekranlarında gözlendi. 
16:07

İSRAİL'İN LÜBNAN'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÖLENLERİN SAYISI 687'YE YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a art arda gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687’ye ulaştığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, İsrail işgal güçlerinin 2 Mart itibarıyla başlattığı ve başta Beyrut'un güneyi olmak üzere Lübnan'ın çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 687’ye yükseldiği kaydedildi.

Beyrut'un güneyinin hedef alınmasıyla başlayan saldırıların bir kara harekatına dönme ihtimali tartışılırken İsrail işgal güçlerinin Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor. 

13:29

İSRAİL KARA HAREKATI MI DÜZENLEYECEK?

İSRAİL’DEN BEYRUT’A HAİN SALDIRI: LÜBNAN’DA KARA İŞGALİ KAPIDA MI?

Lübnan’ın başkenti Beyrut, İsrail ordusunun ağır bombardımanı altında en sıcak gecelerinden birini yaşadı. Gece boyu süren saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve sahil şeridi hedef alınırken, bölgeden bildiren A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail’in kara işgali hazırlıklarını ve sahadaki insani dramı anlattı. A Haber ekibinin de bulunduğu bölgede patlamayan bir mühimmatın son anda fark edilmesi, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

LÜBNAN'DA KARA İŞGALİ KAPIDA MI?

BEYRUT’TA BOMBALARLA DOLU BİR GECE

Bölgedeki gerilimin her geçen dakika tırmandığını belirten Ata Gündüz Kurşun, "Dün gece çok sıcak bir geceydi, bombalarla dolu bir geceydi." ifadelerini kullandı. Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine yönelik saldırılarına karşılık İsrail’in Beyrut’u dört bir koldan vurduğunu belirten Kurşun, "İsrail basınındaki bilgilere göre Hizbullah tarafından 200 civarında roket atıldı; İsrail ise hava karardıktan sonra başta Beyrut olmak üzere Lübnan’ın her yerini bombalamaya başladı." sözleriyle gece yaşananları aktardı.

A HABER EKİBİ BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNDÜ

Saldırının gerçekleştiği sahil yolunda görev yapan A Haber ekibinin ölümden döndüğünü vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "Biz sabah saatlerinde bu bölgede dolaşmıştık; bizi ve tüm medya mensuplarını Allah korudu diyebiliriz. Lübnan istihbarat birimleri sonradan bölgede patlamayan bir mühimmat tespit etti ve cadde trafiğe kapatıldı." ifadelerini kullandı. İsrail’in parça tesirli bombalar kullandığını belirten Kurşun, "İsrail hava araçları sözde bir Hizbullah üyesini hedef aldı ancak parça tesirli üç bomba bırakıldı; bu saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı." dedi.

LÜBNAN’DA İNSANLIK DRAMI: 800 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Saldırıların insani bilançosunun ağırlaştığını ifade eden Ata Gündüz Kurşun, "Yerinden edilenlerin sayısı 800 bini aşmış durumda ve o insanlar kaldırımlarda, sahil kenarlarında derme çatma çadırlar içinde yaşam mücadelesi veriyor." şeklinde sahadaki trajediyi aktardı. İsrail’in sivilleri katletmeye devam ettiğini söyleyen Kurşun, "İsrail, Hizbullah’la mücadele adı altında sivilleri katlediyor; sahil kenarında kurulan o küçücük çadırlarda tam bir insanlık dramı yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

İSRAİL KARA HAREKATINA MI HAZIRLANIYOR?

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki hareketliliğine dikkat çeken Ata Gündüz Kurşun, "İsrail ordu birliklerinin Lübnan’ın güneyinden yavaş yavaş giriş yaptığına dair bilgiler geliyor; yeni bir kara harekatı artık iyiden iyiye dillendirilmeye başlandı." dedi. İsrail’in daha önceki işgal politikalarını hatırlatan Kurşun, "Filistin ve Gazze örneğinde olduğu gibi, İsrail önce işgal ediyor, ardından ilhak politikasını sürdürüyor. Lübnan’ın güneyinde taş üstünde taş bırakmadılar ve bu durum kara savaşını hızlandırmak için bir sebep olarak görülüyor." sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

13:10

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ 15 LÜBNANLIYI KATLETTİ

 İsrail işgal güçlerinin Lübnan'ın çeşitli bölgelerine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Bariş beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sur kentine bağlı bağlı Deyr Antar belesinde ise İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü.

Gece saatlerinde ise İsrail uçakları, Başkent Beyrut'taki Ramle Beyda bölgesi ile başkentin güneyindeki Aramun bölgesini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Ramle Beyda bölgesindeki saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail'in Aramun beldesini hedef aldığı saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

10:59

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİNİN LÜBNAN'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail işgal güçlerinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Aramun beldesini hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Acil Durum Operasyon Merkezinin açıklamasına dayandırdığı haberinde saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Cebel Lübnan vilayetine bağlı Aramun beldesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 çocuğun ise yaralandığı kaydedildi.

10:02

İSRAİL SİVİLLERİN SIĞINDIĞI ÇADIRLARI HEDEF ALIYOR

İsrail, Lübnan’ın kalbi Beyrut’u vurmaya devam ediyor. Dün gece saatlerinde başkentin dünyaca ünlü sahil şeridinde, sivillerin ve çadırların bulunduğu noktada gerçekleştirilen alçak saldırıda parça tesirli mühimmatlar kullanıldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, saldırının hemen ardından olay yerine ulaşarak bölgedeki son durumu ve İsrail'in "altyapıyı yok ederiz" tehdidini yerinden aktardı. İlk belirlemelere göre 8 kişinin can verdiği, 31 kişinin yaralandığı saldırı sonrası bölgede gerilim had safhada.

İSRAİL BEYRUT'TA SAHİLİ KAN GÖLÜNE ÇEVİRDİ

BEYRUT SAHİLİNDE SİHA DEHŞETİ

Saldırının gerçekleştiği sahil şeridinde parça tesirli mühimmatların izlerini görüntüleyen A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Burası parça tesirli bir mühimmatın atıldığı nokta. İddia şu: Bu motosikletin üzerinde bir Hizbullah üyesi vardı ve aracını buraya park ettiği anda İsrail hava araçları tarafından vuruldu. O patlamayla birlikte çevredeki araçlar adeta ok gibi saplanan şarapnel parçalarıyla doldu. Bu noktada çadırlar vardı, insanlar kalıyordu; maalesef 8 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı" sözleriyle olay yerindeki vahşeti aktardı.

İSRAİL’DEN ALTYAPI VE İÇ SAVAŞ TEHDİDİ

Haber merkezinden gelişmeleri takip eden Cansın Helvacı, İsrail devlet televizyonunun skandal tehditlerini hatırlatarak, "İsrail kanalı, Amerikalı ve Avrupalı arabulucular aracılığıyla Lübnan hükümetine bir uyarı iletildiğini söyledi. ‘Hizbullah’ın saldırıları sürerse Lübnan’daki ulusal kurumları, elektrik ve su tesisatlarını, yani tüm altyapıyı yok ederiz’ diyerek açıkça tehdit ettiler. Bu sadece bir uyarı değil, adeta bir iç savaş tetiklemesi" ifadelerini kullandı.

LÜBNAN HÜKÜMETİ VE HİZBULLAH ARASINDA KRİTİK SÜREÇ

Bölgedeki siyasi çıkmazı değerlendiren Ata Gündüz Kurşun, Lübnan hükümetinin üzerindeki baskıya dikkat çekerek, "Lübnan’da işler o kadar çıkmaza girdi ki herkes bu sorunun cevabını arıyor. Lübnan hükümeti Hizbullah’a ‘silahları bırakın’ diye baskı yapıyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail ile direkt görüşebileceklerini ve ateşkes istediklerini belirtiyor ama hem İsrail hem ABD buna temkinli yaklaşıyor. Çünkü sahada hala saldırılarını sürdüren bir Hizbullah var; dün Hayfa ve İsrail’in kuzeyindeki askeri tesislere 100’ün üzerinde roket atıldı" şeklinde konuştu.

ZOR GÜNLER LÜBNAN’I BEKLİYOR

İsrail’in sivil hedefleri ve altyapıyı da kapsayan tehditlerinin ciddiyetine vurgu yapan Ata Gündüz Kurşun, "Geldiğimiz süreç itibarıyla İsrail’in tehditlerine bakacak olursak, Hizbullah bu saldırılarını sürdürür ve silah bırakmazsa Lübnan’ı ve Lübnanlıları çok daha zor günler bekliyor" ifadeleriyle bölgedeki karamsar tabloyu özetledi. A Haber ekibi, Beyrut’un sokaklarından ve sıcak çatışma bölgelerinden en güncel bilgileri aktarmaya devam edecek.

09:08

LÜBNAN'DA KATLİAM: ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

İsrail işgal güçlerinin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta deniz kenarına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralananların sayısı 31'e yükseldi.

İsrail işgal güçleri, Beyrut sahilinde bulunan Ramle Beyda'ya gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı, bir kişi artarak 8'e çıktı, yaralananların sayısı 31 olarak açıklandı.

Lübnan basınındaki haberlerde saldırıda sahilde bulunan aracın hedef alındığı bilgisine yer verildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde saldırı nedeniyle denizdeki suyun metrelerce havaya yükselmesi dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

05:09

LÜBNAN: 7 ÖLÜ 21 YARALI

Lübnan tarafından yapılan açıklamada; İsrail ordusunun başkent Beyrut'un güneyindeki Ramle Beyda bölgesine bu gece düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandığı bildirildi. 
02:25

BEYRUT'TA PEŞ PEŞE PATLAMA

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye ve Remle Beyda bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu başkentteki Dahiye ve Remle Beyda bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Beyrut'ta şiddetli patlama ve uçak sesleri duyulurken, bölgeden dumanlar yükseldi.