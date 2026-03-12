CANLI | Katil İsrail’den Lübnan’da insanlık suçu: Sağlık tesisine alçak saldırı
Terör devleti İsrail, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a başlattığı saldırılarına devam ediyor. Katil İsrail ordusunun Beyrut’ta sağlık tesisine saldırısı sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sıcak bölgeden son gelişmeleri aktarırken İsrail'in bölgeye bir kara harekatı yapabileceğinin altını çizdi.
Katil İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ardından rotasını Lübnan'a çevirmesiyle, başkent Beyrut'ta yoğun saldırılar sürüyor. Hizbullah'ın El Asf El Makul Operasyonu'nu başlatmasının ardından terör devleti Beyrut'u peş peşe bombaladı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sıcak bölgeden son gelişmeleri aktarıyor.
KATİL İSRAİL SAĞLIK TESİSİNİ VURDU: CAN KAYBI ARTIYOR!
Katil İsrail ordusu, Lübnan’ın dört bir yanına gerçekleştirdiği bombardımanlarını şiddetlendirerek sürdürüyor.
Başkent Beyrut’ta bir sağlık tesisini hedef alan saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybederken, sivil yerleşim alanları ve finans merkezleri de ateş altına alındı. Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail’in altyapı tesislerini vurarak Lübnan hükümetini tehdit ettiğini ve gökyüzünden attığı QR kodlu broşürlerle yeni bir dijital tuzak kurduğunu bildirdi.
SAĞLIK TESİSİNDE KATLİAM: 11 ÖLÜ
Lübnan’daki son durumu aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Yeni bir saldırı haberi daha geldi. Dahye semti bölgesinde bir sağlık tesisi hedef alındı ve ilk belirlemelere göre en az 11 kişi hayatını kaybetti. Burası İsrail'in günlerden buyana uyardığı 7 mahalleden bir tanesiydi." ifadelerini kullandı.
Başkent Beyrut’ta saldırıların sivil alanlara yayıldığını belirten Kurşun, "Dün akşam tam iftar vaktinde Beyrut kent merkezinde Hizbullah'a ait olduğu ileri sürülen bir para deposu hedef alındı. İsrail ordusu bir binanın bodrum katında para depolandığı gerekçesiyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğini duyurdu." sözleriyle sahadaki dehşeti aktardı.
LİTANİ NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ VURULDU
Katil İsrail’in saldırılarını sadece askeri hedeflerle sınırlı tutmadığını, Lübnan’ın genel altyapısını da hedef aldığını vurgulayan Kurşun, "İsrail, Litani Nehri üzerindeki Zırariyah Köprüsü'nü vurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 'Bu saldırı, Hizbullah'ın Lübnan'daki kullandığı her altyapıyı vuracağımız anlamı taşımaktadır' denildi. Bu açıklama, Lübnan hükümetine yönelik doğrudan bir tehdit olarak görüldü." ifadelerini kullandı.
Güney Lübnan’da Hizbullah’ın sert bir direniş gösterdiğini belirten Kurşun, İsrail’in kuzeyindeki askeri hedeflere yönelik her gün onlarca roket atıldığını dile getirdi.
GÖKYÜZÜNDEN GELEN DİJİTAL TUZAK: QR KODLU BROŞÜRLER
Terör devleti İsrail’in psikolojik savaş yöntemlerine bir yenisini eklediğini belirten Ata Gündüz Kurşun, "Beyrut’ta savaş uçaklarından üzerinde QR kodlar bulunan broşürler atıldı. Vatandaşlardan Hizbullah üyelerini ihbar etmeleri isteniyor. Ancak Lübnan ordusu hemen bir uyarı yayınlayarak, 'O QR kodlu broşürler cep telefonlarınıza zarar verebilir, kesinlikle okutmayın, telefonlarınız hacklenebilir' açıklamasında bulundu. Daha önce çağrı cihazlarını patlatan İsrail’in bu hamlesi yeni bir tuzak olarak değerlendiriliyor." şeklinde konuştu.
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 830 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ
Bölgedeki insani krizin ulaştığı boyutları rakamlarla paylaşan Kurşun, "İsrail ordusu 2 Mart’tan bu yana 1.100 saldırı gerçekleştirdiğini ve 350 Hizbullah üyesini öldürdüğünü iddia ediyor. Ancak Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verileri çok daha acı bir tabloyu ortaya koyuyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 773 kişi can verdi, 1.933 kişi yaralandı. Yerinden edilenlerin sayısı ise 830 bini aşmış durumda. Bombardiman devam ederken insani kriz her geçen gün ne yazık ki derinleşiyor." ifadelerini kullandı.
İŞGAL GÜÇLERİNİN BUGÜNKÜ SALDIRILARINDA EN AZ 19 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail işgal güçlerinin gün içinde Lübnan'ın güneyi, Bekaa bölgesi ve başkent Beyrut'a düzenlediği saldırılarda en az 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bekaa'nın orta kesimindeki Ber Elyas bölgesinde bir daireye düzenlenen İsrail saldırısında Lübnan'daki Cemaat-i İslami yetkililerinden Yusuf ed-Dahuk'un yaralandığı, 2 oğlunun hayatını kaybettiği aktarıldı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Aba beldesinde ise bir eve düzenlenen saldırıda bir kadının hayatını kaybettiği, eşinin yaralandığı kaydedildi.
Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Cenah semtinde bir aracı hedef alan İsrail saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesine İHA'yla düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın güneyindeki Kalile beldesine düzenlenen saldırıda hedef alınan binanın enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan İsrail işgal ordusu sınır hattındaki Beyadir beldesinde bir evi havaya uçurdu, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
SUR KENTİNDEKİ SALDIRIDA 8 KİŞİ ÖLDÜ
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun güneydeki Sayda kentinin Favar semtinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.Güneyde Ernun-Kefer Tebnit beldeleri yolunda seyir halindeki bir motosiklet, İHA saldırısıyla hedef alındı. Saldırıda 1 kişi öldü. Yine ülkenin güneyindeki Yatır beldesine düzenlenen hava saldırısında da 1 kişi hayatını kaybetti.
687 KİŞİ ÖLDÜ 1774 KİŞİ YARALANDI
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 1774 kişinin yaralandığını bildirmişti.
İSRAİL'İN KİRLİ PLANI: ÖNCE İŞGAL SONRA İLHAK
İsrail'in Lübnan'a yönelik vahşi saldırıları şiddetlenerek devam ediyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, başkent Beyrut'tan katıldığı canlı yayında bölgedeki son durumu ve İsrail'in kirli planlarını aktardı. Tel Aviv yönetiminin asıl amacının ülkenin güneyinde bir tampon bölge oluşturarak buraları önce işgal, ardından da ilhak etmek olduğunu vurguladı. Ülkede insani krizin had safhaya ulaştığı ve 800 bin sivilin yerinden edildiği bildirildi.
"CAN KAYBI VE YARALILARIN SAYISI GİTGİDE ARTIYOR"
Bölgedeki atmosferi ve sivillerin yaşadığı çaresizliği anlatan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Lübnan'da İran'daki gibi bir dava bilinci, milliyetçilik bilinci yok. Lübnanlılar yine yıllar sonra açlığa, katliama, kıtlığa mahkum edilmiş durumda ve herhangi bir gösteri de düzenlenmiyor. Zaten 18 farklı etnik kökenin yaşadığı ve dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesinden bahsediyoruz. Hal böyle olunca halk, İsrail saldırıları ne zaman durdurursa o zaman kısmen de olsa rahata ermeyi bekliyor." ifadelerini kullandı. İsrail'in Dahiye semtine yönelik bombardımanına dikkat çeken Kurşun, "Dün gece saatlerinde çok yoğun bir saldırı vardı. Özellikle kent merkezine yönelik gerçekleşti bu saldırı ve tam da iftar vakti, ezanlar okunurken İsrail hava araçları tarafından vuruldu. İsrail'e göre Hizbullah'ın para deposu olan, ancak bizim gördüğümüz sivillerin de yaşadığı bir binayla birlikte koca bir mahalle hedef alındı. Can kaybı ve yaralıların sayısı da gitgide artıyor." sözleriyle yaşanan vahşeti gözler önüne serdi.
TAMPON BÖLGE HAZIRLIĞI SÜRÜYOR
Tel Aviv yönetiminin saldırıları daha da genişletme hazırlığında olduğuna değinen Kurşun, "İsrail savaş kabinesi Lübnan'daki saldırıları genişletmek için toplantı yapmaya hazırlanıyor. İsrail'in kuzeyine takviye birlikler gönderilmişti ve Lübnan'ın güneyinde 15 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturmayı hedefliyorlar. Ancak buna tabii ki işgal deniliyor; İsrail her zaman yaptığı gibi önce işgal, ardından da ilhak etmenin yollarını arıyor." şeklinde konuştu. Ülkenin kuzeyi ile güneyini ayıran stratejik Litani Nehri üzerindeki bir köprünün de hedef alındığını belirten Kurşun, "Katil İsrail ordusu tarafından bu köprü vuruldu. Bu da İsrail'in oluşturmak istediği tampon bölge hazırlığının bir parçası olarak değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.
İŞGAL GÜÇLERİ ÜNİVERSİTEYİ VURDU
İsrail'in sivil altyapıyı fütursuzca hedef aldığını aktaran Kurşun, "Dün İsrail tarafından vurulan bir nokta da üniversiteydi. İsrail, güya bir Hizbullah üyesinin orada teknik çalışmalar yaptığını öne sürerek üniversiteyi vurdu." değerlendirmesinde bulundu. Saldırıların ülkenin dört bir yanında sürdüğünü ve büyük bir insani felaketin kapıda olduğunu ifade eden Kurşun, "Ülkede insani kriz de giderek artıyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, yerinden edilmiş 800 bin kişiden bahsediyor. Bunların insani ihtiyaçları için uluslararası camiadan yardım talebinde bulunuyor ancak çok kısıtlı sayıda yardımın Lübnan'a ulaştırıldığını söylemek mümkün. Şu an itibarıyla başkent Beyrut sakin, yeni gelişmeler oldukça sıcağı sıcağına aktarmayı sürdüreceğiz." sözleriyle bölgedeki son durumu özetledi.