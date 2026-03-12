Türkiye'den katil İsrail’in Lübnan’a saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, saldırıların uluslararası insani hukukun ciddi bir ihlali olduğunu belirterek, yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan eylemleri şiddetle kınadı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Açıklamada, "Yayılmacı İsrail'in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığı ortadadır" denildi. Bakanlık, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki yıkıcı politikalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye, İsrail'in Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden saldırıları karşısında Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir.

Yayılmacı İsrail'in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığı ortadadır.

Netanyahu hükümetinin Gazze'deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemelidir.

İsrail'in Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden saldırıları karşısında Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz.