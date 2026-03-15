İran Körfez'de bu ABD üslerini neden hedef aldı? İşte sebebi

Orta Doğu’da tırmanan gerilim, İran’ın İsrail ve bölge ülkelerine yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarıyla yeni bir boyut kazandı. Tel Aviv sokaklarına düşen füzelerin görüntüleri dünyada yankı uyandırırken, saldırıların stratejik hedeflerden ziyade ikincil noktalara yoğunlaşması tartışmaları beraberinde getirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında İran’ın bu stratejisinin perde arkasını değerlendirdi.

İran'ın füze kapasitesine rağmen İsrail'in en zayıf noktalarını hedef almadığına dikkat çeken Coşkun Başbuğ, "İran ısrarla bölge ülkelerine saldırmaya devam ediyor. Tel Aviv'den görüntüler geliyor ancak askeri hedeflerde ne tür bir tahribat yapıldığı bilinmiyor. İsrail'in hava kuvvetleri ve füze sistemleri hala aktifse, buralarda ciddi bir hasar oluşmadığı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

KRİTİK HEDEFLER VURULUYOR MU?

Başbuğ, özellikle Hayfa Limanı ve enerji tesislerine vurgu yaparak, "İsrail enerji anlamında dışa bağımlı bir ülke. Hayfa Limanı gibi can damarı olan tesislerin neden yerle bir edilmediğini anlamış değilim. Oraya atılacak tek bir darbe bütün İsrail'i bir anda kilitler" sözleriyle stratejik boşluğa işaret etti.

DEMİR KUBBE'DEKİ TEKNOLOJİK ÇATIŞMA

Hava savunma sistemlerinin aşılma oranlarındaki değişikliği değerlendiren Başbuğ, "Geçen Haziran'daki savaşta füzelerin yüzde 90'ı havada imha ediliyordu, şimdi sahada bu oran yüzde 15-20'lere düştü. İran'ın elinde bu tesisleri vuracak teknoloji var ancak bu gücün neden bölge ülkelerine (BAE, Katar, Bahreyn) yönlendirildiği sorgulanmalı" değerlendirmesinde bulundu. Başbuğ ayrıca, "Birileri şalteri mi indirdi? Bölge savaşı çıksın diye mi uğraşılıyor? Eğer orayı aşamıyorsan burayı nasıl aştın? Bu soruların cevaplanması lazım" diyerek teknolojik tutarsızlıklara dikkat çekti.

İran'ın bölgeyi ateşe atacak hamlelerini eleştiren Başbuğ, "İran'ın attığı her tokat bizi sevindirir ama buradaki hedef olan yerler bir bölge savaşı riskini doğuruyor. Türkiye'ye ve Nahçıvan'a füze atılması 3 bin yıllık devlet aklıyla bağdaşmaz" dedi. Başbuğ, İran'ın içindeki bölünmüşlüğe de değinerek, "İran'da şu an devlete hakim olan paralel bir yapı, bir FETÖ benzeri oluşum var. Bu yapı İsrail'in aklına hizmet ederek savaşı bölgeye yaymaya çalışıyor. Pezeşkiyan'ın 'haberimiz yok' demesi, bu milli kanadın saldırıyı istemediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

AMERİKAN ELÇİLİK REZİDANSI VURULDU: SAVAŞIN KADERİ DEĞİŞEBİLİR

Programın ilerleyen dakikalarında gelen sıcak bilgiyi paylaşan Başbuğ, "İran'ın İsrail'deki Amerikan elçilik rezidansını vurması çok önemli bir hamle. Bu durum savaşın kaderini doğrudan etkileyebilir" diyerek gerilimin yeni bir evreye girdiğini belirtti. Başbuğ, İran'ın dost kazanmak yerine müttefikleri dahi karşısına alan bu yanlış stratejisinin ancak "içerideki sızmalarla" açıklanabileceğini, "Savaşta herkes müttefik kazanmaya çalışırken İran'ın müttefik olabilecek ülkeleri hedef alması İsrail'in ekmeğine yağ sürüyor" sözleriyle aktardı.