Trump'ın İran'ı çökertme planı: Hark Adası

A Haber Sabah Ajansı sunucusu Cansın Helvacı ile Uluslararası İlişkiler Uzmanı Giray Saynur Derman, bu dikkat çekici durumu ve ABD'nin olası stratejik hedeflerini değerlendirdi.

Uzmanlara göre ada yalnızca petrol açısından değil, İran'ın enerji gelirlerinin sürdürülebilirliği açısından da kritik bir rol oynuyor.

Helvacı, "Burası küçücük bir ada ama İran için kritik. Petrolün büyük bölümü buradan yükleniyor ve ihraç ediliyor. İhracatın yaklaşık yüzde 90'ı buradan yapılıyor. Buna rağmen şu ana kadar hedef alınmaması büyük bir soru işareti" ifadelerini kullandı.

"NEDEN VURULMUYOR?" SORUSU GÜNDEMDE

Programda en çok tartışılan başlıklardan biri ise Hark Adası'nın neden saldırıların dışında bırakıldığı oldu.

Prof. Dr. Giray Saynur Derman, bu durumun tamamen askeri ve stratejik hesaplarla ilgili olabileceğini belirtti.

Derman'a göre Hark Adası stratejik bir hedef olsa da bu tür noktalar her zaman savaşın ilk aşamasında vurulmayabilir.

"Bu tür stratejik hedefler bazen operasyonun ilerleyen aşamalarında devreye alınır. Şu an yapılan açıklamalar teyit gerektirir ama bu hedef tamamen masadan kalkmış değil" diyen Derman, adanın ilerleyen süreçte yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti.