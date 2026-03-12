Trump'ın İran'ı çökertme planı: Hark Adası
ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonları sürerken, enerji ve strateji denkleminin merkezinde yer alan Hark Adası dikkat çekiyor. İran petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği bu küçük ada, savaşın en kritik noktalarından biri olarak görülmesine rağmen şu ana kadar hedef alınmadı.
A Haber Sabah Ajansı sunucusu Cansın Helvacı ile Uluslararası İlişkiler Uzmanı Giray Saynur Derman, bu dikkat çekici durumu ve ABD'nin olası stratejik hedeflerini değerlendirdi.
İRAN PETROLÜNÜN KALBİ: HARK ADASI
Programda konuşan Helvacı, İran'ın enerji ihracatının merkezinde bulunan Hark Adası'nın önemine dikkat çekti.
Helvacı, "Burası küçücük bir ada ama İran için kritik. Petrolün büyük bölümü buradan yükleniyor ve ihraç ediliyor. İhracatın yaklaşık yüzde 90'ı buradan yapılıyor. Buna rağmen şu ana kadar hedef alınmaması büyük bir soru işareti" ifadelerini kullandı.
Uzmanlara göre ada yalnızca petrol açısından değil, İran'ın enerji gelirlerinin sürdürülebilirliği açısından da kritik bir rol oynuyor.
"NEDEN VURULMUYOR?" SORUSU GÜNDEMDE
Programda en çok tartışılan başlıklardan biri ise Hark Adası'nın neden saldırıların dışında bırakıldığı oldu.
Prof. Dr. Giray Saynur Derman, bu durumun tamamen askeri ve stratejik hesaplarla ilgili olabileceğini belirtti.
Derman'a göre Hark Adası stratejik bir hedef olsa da bu tür noktalar her zaman savaşın ilk aşamasında vurulmayabilir.
"Bu tür stratejik hedefler bazen operasyonun ilerleyen aşamalarında devreye alınır. Şu an yapılan açıklamalar teyit gerektirir ama bu hedef tamamen masadan kalkmış değil" diyen Derman, adanın ilerleyen süreçte yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti.
HÜRMÜZ GERİLİMİ VE KÜRESEL ENERJİ KORKUSU
Programda Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de değerlendirildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı United States Central Command (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamalara değinen Derman, bölgede askeri risklerin giderek arttığını söyledi.
Derman, özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlama ihtimali ve enerji nakliyatının durması gibi risklerin küresel piyasaları doğrudan etkilediğini belirtti.
Enerji nakliyatındaki aksama ihtimali bile petrol piyasalarında büyük dalgalanmalara yol açıyor.
"KARA HAREKÂTI" SÖYLEMİ BİR ALGI OPERASYONU MU?
Programda ABD Başkanı Donald Trump'ın dile getirdiği kara harekâtı ihtimali de tartışıldı.
Prof. Dr. Derman'a göre bu söylemler büyük ölçüde algı yönetiminin parçası olabilir.
Derman, "Kara harekâtı söylemi çoğu zaman psikolojik baskı oluşturmak için kullanılır. ABD ordusu doğrudan sahaya girmek yerine farklı aktörleri ve yerel grupları harekete geçirmeyi tercih edebilir" değerlendirmesinde bulundu.
Uzman isim, özellikle bölgedeki çeşitli grupların devreye sokulmasının, İran'a karşı farklı cephelerden baskı oluşturma stratejisinin parçası olabileceğini ifade etti.