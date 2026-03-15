İran saldırılarında öldüğü iddia edilmişti! Katil Bibi günler sonra ortaya çıktı

İran'ın bir tonluk devasa füzelerle gerçekleştirdiği saldırılar, İsrail'in en çok güvendiği savunma sistemi olan Demir Kubbe'yi adeta saf dışı bıraktı. Başkent Tel Aviv başta olmak üzere Zarzir ve birçok stratejik noktada ağır hasar meydana gelirken, İsrail savunma hattının çökmesi ülkede büyük bir paniği beraberinde getirdi.

KRİTİK TOPLANTIDA KOLTUK DETAYI

İsrail'de taşları yerinden oynatan süreç, en kritik güvenlik toplantısında Başbakan Netanyahu'nun koltuğunun boş kalmasıyla yeni bir boyut kazandı. Ülkede gerçekleşen önemli bir toplantıya Netanyahu yerine Savunma Bakanı Israel Katz'ın başkanlık etmesi, kamuoyunda "Netanyahu öldü mü?" tartışmalarını ayyuka çıkardı.

İRAN'DAN ŞOK AÇIKLAMA: "HAYATTAYSA ÖLDÜRECEĞİZ"

Netanyahu'nun akıbetiyle ilgili iddialar artarken, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) İsrail yönetimine sert bir meydan okuma geldi. DMO yetkilileri, çocuk katili Netanyahu ile ilgili olarak, "Eğer bu çocuk katili suçlu hayatta ise, onu tüm gücümüzle takip edip öldüreceğiz" ifadelerini kullanarak kararlılık mesajı verdi.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medyada hızla yayılan ölüm iddialarını yalanlayarak, "Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" sözleriyle kamuoyunu sakinleştirmeye çalıştı.