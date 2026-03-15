İran saldırılarında öldüğü iddia edilmişti! Katil Bibi günler sonra ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Orta Doğu ateş çemberinden geçerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun öldüğü yönündeki iddialar dünya gündemine bomba gibi düştü. Kritik güvenlik zirvesine Netanyahu yerine Savunma Bakanı Israel Katz’ın başkanlık etmesi "Başbakan nerede?" sorularını beraberinde getirirken, sosyal medyada yayılan "altı parmak" detayı ve yapay zeka ürünü videolar şüpheleri zirveye taşıdı. İran’ın ağır füzelerle vurduğu İsrail’de kaos hakimken, "katil" Netanyahu paylaştığı son görüntüyle "ölmedim" mesajı verdi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Tahran'dan gelen misilleme, İsrail'de büyük yıkıma yol açtı.

İran'ın bir tonluk devasa füzelerle gerçekleştirdiği saldırılar, İsrail'in en çok güvendiği savunma sistemi olan Demir Kubbe'yi adeta saf dışı bıraktı. Başkent Tel Aviv başta olmak üzere Zarzir ve birçok stratejik noktada ağır hasar meydana gelirken, İsrail savunma hattının çökmesi ülkede büyük bir paniği beraberinde getirdi.

KRİTİK TOPLANTIDA KOLTUK DETAYI

İsrail'de taşları yerinden oynatan süreç, en kritik güvenlik toplantısında Başbakan Netanyahu'nun koltuğunun boş kalmasıyla yeni bir boyut kazandı. Ülkede gerçekleşen önemli bir toplantıya Netanyahu yerine Savunma Bakanı Israel Katz'ın başkanlık etmesi, kamuoyunda "Netanyahu öldü mü?" tartışmalarını ayyuka çıkardı.

İRAN'DAN ŞOK AÇIKLAMA: "HAYATTAYSA ÖLDÜRECEĞİZ"

Netanyahu'nun akıbetiyle ilgili iddialar artarken, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) İsrail yönetimine sert bir meydan okuma geldi. DMO yetkilileri, çocuk katili Netanyahu ile ilgili olarak, "Eğer bu çocuk katili suçlu hayatta ise, onu tüm gücümüzle takip edip öldüreceğiz" ifadelerini kullanarak kararlılık mesajı verdi.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medyada hızla yayılan ölüm iddialarını yalanlayarak, "Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" sözleriyle kamuoyunu sakinleştirmeye çalıştı.

YAPAY ZEKA VE ALTI PARMAK SKANDALI

Netanyahu'nun öldüğü iddialarını güçlendiren en dikkat çekici detaylar ise dijital dünyadan geldi. 13 Mart'ta düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, İsrail genelinde saldırı sirenleri çalmasına rağmen Netanyahu'nun bulunduğu noktada hiçbir ses duyulmaması "görüntüler sahte mi?" sorusunu doğurdu.

Özellikle sosyal medyada yayılan ve Netanyahu'nun elinin altı parmaklı olarak yansıdığı görüntüler, videoların yapay zeka ile üretildiği iddialarını güçlendirdi.

KATİL BİBİ GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

KATİL NETANYAHU'DAN GÖRÜNTÜLÜ YANIT

Hakkındaki "öldü" iddiaların önüne geçmek isteyen Binyamin Netanyahu, sessizliğini yeni bir video paylaşarak bozdu. Kamera karşısına geçerek sağlığının yerinde olduğunu kanıtlamaya çalışan Netanyahu, paylaştığı görüntülerle kamuoyuna "ölmedim" mesajı verdi.


