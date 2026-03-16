Dünya trafiğinde savaş alarmı! Türkiye kritik koridor haline geldi
Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve dünyanın farklı noktalarındaki çatışmalar, gökyüzündeki dengeleri kökten değiştirdi. Savaş bölgeleri üzerinde uçuşlar durma noktasına gelirken, sivil havacılık devleri rotalarını güvenli limanlara kırdı. Bu süreçte Türkiye, Asya ve Avrupa arasındaki en stratejik geçiş koridoru olarak küresel hava trafiğinin merkezi haline geldi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında değerlendirdi.
ORTADOĞU'DA GÖKYÜZÜ SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
Bölgede yaşanan sıcak çatışmalar, sivil havacılık rotalarını adeta felç etti. Savaş öncesi ve sonrası uçuş haritaları karşılaştırıldığında, hava trafiğinin nasıl dramatik bir değişim geçirdiği gözler önüne seriliyor.
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Bölgedeki hava trafiği inanılmaz derecede etkilenmiş durumda. Savaş öncesinde Irak ve Bağdat üzerinden Körfez bölgesine giden koridorun ne kadar yoğun kullanıldığını görüyoruz ancak bugün bu rotalar tamamen boşalmış vaziyette" ifadelerini kullandı.
Özellikle Dubai, Abu Dabi, Doha ve Kuveyt gibi önemli aktarma merkezlerinin bu durumdan en çok etkilenen noktalar olduğu belirtilirken; uçakların artık İran'ın üzerinden veya Suudi Arabistan'ın güneyinden çok daha farklı güzergâhlar izlemek zorunda kaldığı bildirildi.
DUBAİ VE ABU DABİ TİCARİ DARBE ALIYOR
Savaşın sadece askeri değil, ticari boyutunun da havacılık sektörünü vurduğu vurgulanıyor. Bölgedeki dev aktarma merkezlerinin yaşadığı zorluklara dikkat çeken A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Çöl ortasında suni vahalar olarak kurulan Dubai ve Abu Dabi gibi şehirler, ticari manada bu olaydan en çok etkilenen iki merkez oldu. Savaş devam ettikçe bu geniş alanda uçuş yapmak artık imkânsız hale geliyor" sözleriyle durumu aktardı.
Mevcut koridorların kapanmasıyla birlikte havayolu şirketlerinin operasyonel maliyetlerinin arttığı ve uçuş sürelerinin uzadığı da gelen bilgiler arasında.