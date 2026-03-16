CANLI YAYIN

Dünya trafiğinde savaş alarmı! Türkiye kritik koridor haline geldi

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve dünyanın farklı noktalarındaki çatışmalar, gökyüzündeki dengeleri kökten değiştirdi. Savaş bölgeleri üzerinde uçuşlar durma noktasına gelirken, sivil havacılık devleri rotalarını güvenli limanlara kırdı. Bu süreçte Türkiye, Asya ve Avrupa arasındaki en stratejik geçiş koridoru olarak küresel hava trafiğinin merkezi haline geldi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında değerlendirdi.

Ortadoğu'daki savaşlar gökyüzündeki dengeleri altüst etti. Çatışma bölgelerinde uçuşlar dururken, küresel hava trafiği yeni rotalar arıyor; güvenli koridor olarak öne çıkan Türkiye ise Asya ile Avrupa arasındaki en kritik geçiş noktası haline geliyor.

ORTADOĞU'DA GÖKYÜZÜ SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
Bölgede yaşanan sıcak çatışmalar, sivil havacılık rotalarını adeta felç etti. Savaş öncesi ve sonrası uçuş haritaları karşılaştırıldığında, hava trafiğinin nasıl dramatik bir değişim geçirdiği gözler önüne seriliyor.

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Bölgedeki hava trafiği inanılmaz derecede etkilenmiş durumda. Savaş öncesinde Irak ve Bağdat üzerinden Körfez bölgesine giden koridorun ne kadar yoğun kullanıldığını görüyoruz ancak bugün bu rotalar tamamen boşalmış vaziyette" ifadelerini kullandı.

Özellikle Dubai, Abu Dabi, Doha ve Kuveyt gibi önemli aktarma merkezlerinin bu durumdan en çok etkilenen noktalar olduğu belirtilirken; uçakların artık İran'ın üzerinden veya Suudi Arabistan'ın güneyinden çok daha farklı güzergâhlar izlemek zorunda kaldığı bildirildi.

DUBAİ VE ABU DABİ TİCARİ DARBE ALIYOR
Savaşın sadece askeri değil, ticari boyutunun da havacılık sektörünü vurduğu vurgulanıyor. Bölgedeki dev aktarma merkezlerinin yaşadığı zorluklara dikkat çeken A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Çöl ortasında suni vahalar olarak kurulan Dubai ve Abu Dabi gibi şehirler, ticari manada bu olaydan en çok etkilenen iki merkez oldu. Savaş devam ettikçe bu geniş alanda uçuş yapmak artık imkânsız hale geliyor" sözleriyle durumu aktardı.

Mevcut koridorların kapanmasıyla birlikte havayolu şirketlerinin operasyonel maliyetlerinin arttığı ve uçuş sürelerinin uzadığı da gelen bilgiler arasında.

UKRAYNA, YEMEN VE SUDAN'DA UÇUŞLAR TAMAMEN DURDU
Hava trafiğindeki aksamalar sadece Ortadoğu ile sınırlı değil; Ukrayna'dan Sudan'a kadar geniş bir coğrafyada sivil uçaklar için "yasaklı bölge" ilan edilmiş durumda. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali "Ukrayna üzerinde artık bir tek uçak bile uçamıyor. Uçmaya kalkan uçakların vurulma riski bulunuyor ve daha önce yaşanan trajik örnekler hafızalardaki tazeliğini koruyor" denilerek tehlikenin boyutu özetlendi. Yemen ve Sudan'daki iç savaşların da sivil havacılığı vurduğu, uçakların ya çok kuzeyden ya da çok güneyden dolanarak hedeflerine ulaşabildiği kaydedildi.

TÜRKİYE: DÜNYANIN GÜVENLİ KAPISI
Çatışma bölgeleri arasında sıkışan sivil havacılık sektörü için Türkiye, en güvenli ve en önemli geçiş noktası olarak ön plana çıkıyor. Kuzeydeki Ukrayna-Rusya savaşı ve güneydeki Ortadoğu geriliminden kaçan uçakların rotasını Türkiye'ye çevirdiği belirtilirken A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Uçaklar hem kuzeydeki hem de güneydeki çatışma bölgelerinden kaçmak için mecburen rotasını Türkiye'ye çevirmek zorunda kalıyor. Türkiye, Asya'ya ve dünyanın doğusuna açılan kapı niteliğiyle sivil uçaklara hayati bir geçiş rotası hizmeti veriyor" değerlendirmesinde bulundu. Eğer savaş daha geniş bir alana yayılırsa, bu durumun sadece bölgeyi değil, tüm dünya havacılığını geri dönülemez bir noktaya taşıyabileceği uyarısı yapıldı.

ABD'DEN KRİTİK SEVKİYAT: HEDEF KEŞM ADASI MI?
Bölgede tansiyon her geçen dakika yükselirken, ABD'nin yaklaşık 5 bin deniz piyadesini stratejik noktalara konuşlandırma hedefi askeri hareketliliği hızlandırdı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Acaba bölgeye bir kara operasyonu mu, özellikle Keşm Adası'na askeri bir çıkarma mı yapmaya hazırlanıyor soruları gelmeye başladı" ifadelerini kullandı. Keşm Adası'nın ele geçirilmesinin İran petrollerine el koymak ve doğrudan bir işgal başlatmak anlamına gelebileceği belirtiliyor.

SAVAŞ GEMİLERİ NEDEN BÖLGEDEN AYRILDI?
Gerilimin perde arkasındaki detaylar, ABD'nin çatışma öncesinde aldığı önlemleri de gün yüzüne çıkardı. Bölgedeki hareketliliği yorumlayan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Savaştan yaklaşık 17 gün önce bölgedeki limanda bulunan bütün Amerikan savaş gemileri bölgeden ayrıldı. Açık denizlere gittiler çünkü açık bir hedef olacaklarını biliyorlardı" sözleriyle ABD'nin stratejik geri çekilmesinin nedenini aktardı. İran'ın bölgedeki Amerikan üslerinin boşaltılması yönündeki net tavrının bu kararda etkili olduğu vurgulanıyor.

İRAN İŞGALİ İÇİN 5 BİN ASKER YETERLİ Mİ?
Olası bir kara operasyonunun askeri boyutunu 2003 Irak işgali ile kıyaslayan uzmanlar, mevcut rakamların yetersizliğine dikkat çekiyor.

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "5 bin asker bir kara işgali için çok düşük bir rakam. 2003'te Irak işgal edildiğinde 130 bin Amerikan askeri vardı. İran'ı işgal etmek için yaklaşık yarım milyon askere ihtiyaç var" diyerek, sınırlı bir kuvvetle yapılacak operasyonun ABD için büyük kayıplara yol açabileceğini ifade etti. Ayrıca adanın arkasındaki geniş alanda İran Devrim Muhafızları güçlerinin sürekli saldırı tehdidi oluşturduğu hatırlatıldı.

PETROL PİYASASINDA HÜRMÜZ KORKUSU
Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ihtimali, küresel ekonomiyi de iflasın eşiğine getirebilir. ABD ve İsrail'in bölgede yalnız kaldığını belirten A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ederse, 106 doların üstünde seyreden petrol ilerleyen günlerde çok daha yukarı astronomik rakamlara ulaşabilir. Bunu ne ABD ne de dünyanın başka bir ülkesi istiyor" sözleriyle tehlikenin boyutuna işaret etti.

İran'ın ise kendisine saldırmayan ülkelerin gemilerine geçiş izni verdiği, özellikle Çin'e ait gemilerin petrol sevkiyatına sorunsuz devam ettiği bildirildi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın