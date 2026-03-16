Dünya trafiğinde savaş alarmı! Türkiye kritik koridor haline geldi

UKRAYNA, YEMEN VE SUDAN'DA UÇUŞLAR TAMAMEN DURDU

Hava trafiğindeki aksamalar sadece Ortadoğu ile sınırlı değil; Ukrayna'dan Sudan'a kadar geniş bir coğrafyada sivil uçaklar için "yasaklı bölge" ilan edilmiş durumda. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali "Ukrayna üzerinde artık bir tek uçak bile uçamıyor. Uçmaya kalkan uçakların vurulma riski bulunuyor ve daha önce yaşanan trajik örnekler hafızalardaki tazeliğini koruyor" denilerek tehlikenin boyutu özetlendi. Yemen ve Sudan'daki iç savaşların da sivil havacılığı vurduğu, uçakların ya çok kuzeyden ya da çok güneyden dolanarak hedeflerine ulaşabildiği kaydedildi. Hark Adası ile ekonomik darbe planı "HARK ADASI" İLE EKONOMİK DARBE PLANI TÜRKİYE: DÜNYANIN GÜVENLİ KAPISI

Çatışma bölgeleri arasında sıkışan sivil havacılık sektörü için Türkiye, en güvenli ve en önemli geçiş noktası olarak ön plana çıkıyor. Kuzeydeki Ukrayna-Rusya savaşı ve güneydeki Ortadoğu geriliminden kaçan uçakların rotasını Türkiye'ye çevirdiği belirtilirken A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Uçaklar hem kuzeydeki hem de güneydeki çatışma bölgelerinden kaçmak için mecburen rotasını Türkiye'ye çevirmek zorunda kalıyor. Türkiye, Asya'ya ve dünyanın doğusuna açılan kapı niteliğiyle sivil uçaklara hayati bir geçiş rotası hizmeti veriyor" değerlendirmesinde bulundu. Eğer savaş daha geniş bir alana yayılırsa, bu durumun sadece bölgeyi değil, tüm dünya havacılığını geri dönülemez bir noktaya taşıyabileceği uyarısı yapıldı.

ABD'DEN KRİTİK SEVKİYAT: HEDEF KEŞM ADASI MI?

Bölgede tansiyon her geçen dakika yükselirken, ABD'nin yaklaşık 5 bin deniz piyadesini stratejik noktalara konuşlandırma hedefi askeri hareketliliği hızlandırdı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Acaba bölgeye bir kara operasyonu mu, özellikle Keşm Adası'na askeri bir çıkarma mı yapmaya hazırlanıyor soruları gelmeye başladı" ifadelerini kullandı. Keşm Adası'nın ele geçirilmesinin İran petrollerine el koymak ve doğrudan bir işgal başlatmak anlamına gelebileceği belirtiliyor. İran savaşında 3 aşamalı yeni senaryo İRAN SAVAŞINDA 3 AŞAMALI YENİ SENARYO SAVAŞ GEMİLERİ NEDEN BÖLGEDEN AYRILDI?

Gerilimin perde arkasındaki detaylar, ABD'nin çatışma öncesinde aldığı önlemleri de gün yüzüne çıkardı. Bölgedeki hareketliliği yorumlayan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Savaştan yaklaşık 17 gün önce bölgedeki limanda bulunan bütün Amerikan savaş gemileri bölgeden ayrıldı. Açık denizlere gittiler çünkü açık bir hedef olacaklarını biliyorlardı" sözleriyle ABD'nin stratejik geri çekilmesinin nedenini aktardı. İran'ın bölgedeki Amerikan üslerinin boşaltılması yönündeki net tavrının bu kararda etkili olduğu vurgulanıyor.