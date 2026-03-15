CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Sır tüneller açıldı! İran'ın yeraltındaki devasa füze şehri

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran Devrim Muhafızları Ordusu yeraltı tünellerine ait yeni görüntüler yayınladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda insansız hava aracının yeraltı tesislerinde konuşlandırıldığı görüldü. Yayınlanan bir başka videoda ise uzun menzilli füzelerin tünellerde hazır bekletildiği dikkat çekti.

Orta Doğu'da gerilim hat safhadayken İran, dünyayı ayağa kaldıracak yeni görüntüler paylaştı. Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yerin metrelerce altındaki tünellerde, binlerce İHA ve uzun menzilli füzelerin savaşa hazır bekletildiği görüldü.

Paylaşılan görüntüler, İran'ın "yeraltı askeri şehri" stratejisinin ulaştığı devasa boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

İRAN'IN YERALTINDAKİ DEVASA FÜZE ŞEHRİ
YERALTINDA İHA ORDUSU

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerde, İran'ın geniş bir alana yayılan yeraltı tesislerinde yüzlerce insansız hava aracının (İHA) saldırı düzeninde konuşlandırıldığı görüldü.

Her türlü hava saldırısına karşı korunaklı şekilde inşa edilen bu tünellerin, aynı zamanda gelişmiş fırlatma sistemlerine de sahip olduğu belirtiliyor.

FÜZELER TETİKTE BEKLİYOR

Yayınlanan bir diğer çarpıcı videoda ise, menziliyle bölgedeki tüm stratejik noktaları hedef alabilen uzun menzilli balistik füzelerin tünellerde hazır bekletildiği dikkat çekti.

Askeri uzmanlar, bu yeraltı altyapısının İran'a olası bir saldırı anında "ikinci vuruş" kapasitesi sağladığını ve füzelerin tespit edilmesini neredeyse imkansız hale getirdiğini vurguluyor.

"YERALTI ŞEHRİ" STRATEJİSİ

Paylaşılan bu son görüntüler, Tahran yönetiminin yıllardır üzerinde çalıştığı yeraltı askeri ağının kapsamını net bir şekilde ortaya koydu.

Uzmanlar, bu hamlenin özellikle İsrail ve ABD ile yaşanan gerilimde bir "gövde gösterisi" ve "caydırıcılık mesajı" taşıdığına dikkat çekiyor.

Yerin altındaki bu tesislerin, savunma sistemleri ve lojistik merkezlerle birbirine bağlı olduğu ifade ediliyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin