Sır tüneller açıldı! İran'ın yeraltındaki devasa füze şehri
İran Devrim Muhafızları Ordusu yeraltı tünellerine ait yeni görüntüler yayınladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda insansız hava aracının yeraltı tesislerinde konuşlandırıldığı görüldü. Yayınlanan bir başka videoda ise uzun menzilli füzelerin tünellerde hazır bekletildiği dikkat çekti.
Orta Doğu'da gerilim hat safhadayken İran, dünyayı ayağa kaldıracak yeni görüntüler paylaştı. Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yerin metrelerce altındaki tünellerde, binlerce İHA ve uzun menzilli füzelerin savaşa hazır bekletildiği görüldü.
Paylaşılan görüntüler, İran'ın "yeraltı askeri şehri" stratejisinin ulaştığı devasa boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.
YERALTINDA İHA ORDUSU
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerde, İran'ın geniş bir alana yayılan yeraltı tesislerinde yüzlerce insansız hava aracının (İHA) saldırı düzeninde konuşlandırıldığı görüldü.
Her türlü hava saldırısına karşı korunaklı şekilde inşa edilen bu tünellerin, aynı zamanda gelişmiş fırlatma sistemlerine de sahip olduğu belirtiliyor.
FÜZELER TETİKTE BEKLİYOR
Yayınlanan bir diğer çarpıcı videoda ise, menziliyle bölgedeki tüm stratejik noktaları hedef alabilen uzun menzilli balistik füzelerin tünellerde hazır bekletildiği dikkat çekti.