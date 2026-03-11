CANLI YAYIN

İran coğrafyası işgale kapalı! Dağlar ve çöller orduların kabusu: Sadece harita değil stratejik savunma mekanizması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD İsrail'in saldırılar düzenlediği İran coğrafi olarak aslında çok kritik bir noktada bulunuyor. İran’ın sarp dağları, uçsuz bucaksız çölleri ve engebeli topografyası, ülkeyi adeta aşılmaz bir kaleye dönüştürüyor. Bin metrenin üzerindeki ortalama yüksekliği ve stratejik şehir yapılanmasıyla dikkat çeken İran coğrafyası, tarih boyunca büyük imparatorlukların ve modern orduların adeta "mezarlığı" haline gelen bir savunma mekanizması sunuyor. Uzman isimler A Haber'e özel açıklamalarında İran coğrafyasının sadece bir harita değil, adeta bir savunma mekanizması olduğunu söyledi.

KUZEYDEN GÜNEYE DOĞAL SETLER: ELBURZ VE ZAGROS DAĞLARI
İran'ın topografik yapısı, ülkenin en büyük askeri gücü olarak değerlendiriliyor. Uluslararası ilişkiler Uzmanı Prof. Dr. Vakur Süzer, "İran, bin metrenin üzerindeki genel yüksekliğiyle Türkiye'ye benzer bir yapıda ancak çok daha engebeli bir ülke" ifadelerini kullandı.

Ülkenin kuzeyini bir kuşak gibi saran Elburz Dağları ve güneybatıdan başlayıp Basra Körfezi'ne kadar uzanan 1500 kilometre uzunluğundaki Zagros Dağları, dış müdahalelere karşı aşılması güç birer duvar işlevi görüyor.

Başkent Tahran'ın konumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Uzmanı Prof. Dr. Vakur Süzer, "Tahran, Elburz Dağları gibi devasa bir doğal kalenin koruduğu bir şehir olarak stratejik öneme sahip" sözleriyle bölgenin savunma kapasitesine dikkat çekti.

LOJİSTİĞİ FELÇ EDEN KAVURUCU ÇÖLLER: DEŞT-İ KEBİR VE DEŞT-İ LUT
İran'ın sadece dağları değil, iç kesimlerinde yer alan devasa çölleri de istilacılar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Dünyanın en sıcak ve kurak bölgeleri arasında gösterilen Deşt-i Kebir ve Deşt-i Lut çölleri, orduların lojistik hatlarını koparan birer engel olarak görülüyor.

Bölgedeki zorlu şartlara değinen uzmanlar, "Çöl ve dağ ağırlıklı bu coğrafyada lojistik hatlarınızın arkada kesintisiz devam etmesi gerekir, altyapınız çok kuvvetli değilse bu topraklarda ilerlemek imkansızdır" değerlendirmesinde bulundu.

TARİHİN TOZLU RAFLARINDAKİ BAŞARISIZ İSTİLA GİRİŞİMLERİ
İran coğrafyası, tarih boyunca Roma İmparatorluğu'ndan Büyük İskender'e, İngiltere'den Rusya'ya kadar pek çok gücün planlarını altüst etti. Yakın tarihteki İran-Irak savaşına atıfta bulunan Uluslararası ilişkiler Uzmanı Prof. Dr. Vakur Süzer, "Irak, ciddi bir insan gücü ve petrol geliriyle saldırmasına rağmen, İran'ın içlerinde ordularının büyük bir kısmı eridi ve netice alamadılar" ifadelerini kullandı. Bu zorlu coğrafyanın dış güçler için her zaman büyük kayıp riski taşıdığı vurgulandı.

SURİYE GİBİ DEĞİL: ŞEHİRLERİN STRATEJİK DAĞILIMI
İran'daki şehirleşme modelinin de askeri bir strateji içerdiği belirtiliyor. Şehirlerin Suriye'deki gibi bir hat boyunca değil, oval bir şekilde dağıldığını ifade eden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Önder Aytaç Afşar, "Suriye'de Halep'ten Şam'a geçmek bir hat üzerindedir ancak İran'da bir şehri işgal ettiğinizde diğer kontrol noktalarına geçmek çok zordur" sözleriyle İran'ın "korunaklı kale" pozisyonunu pekiştirdiğini aktardı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Önder Aytaç Afşar son olarak, "İran coğrafyası sadece bir harita değil, adeta bir savunma mekanizmasıdır" diyerek bu doğal kalkanın önemini bir kez daha hatırlattı.

