İran coğrafyası işgale kapalı! Dağlar ve çöller orduların kabusu: Sadece harita değil stratejik savunma mekanizması
ABD İsrail'in saldırılar düzenlediği İran coğrafi olarak aslında çok kritik bir noktada bulunuyor. İran’ın sarp dağları, uçsuz bucaksız çölleri ve engebeli topografyası, ülkeyi adeta aşılmaz bir kaleye dönüştürüyor. Bin metrenin üzerindeki ortalama yüksekliği ve stratejik şehir yapılanmasıyla dikkat çeken İran coğrafyası, tarih boyunca büyük imparatorlukların ve modern orduların adeta "mezarlığı" haline gelen bir savunma mekanizması sunuyor. Uzman isimler A Haber'e özel açıklamalarında İran coğrafyasının sadece bir harita değil, adeta bir savunma mekanizması olduğunu söyledi.
KUZEYDEN GÜNEYE DOĞAL SETLER: ELBURZ VE ZAGROS DAĞLARI
İran'ın topografik yapısı, ülkenin en büyük askeri gücü olarak değerlendiriliyor. Uluslararası ilişkiler Uzmanı Prof. Dr. Vakur Süzer, "İran, bin metrenin üzerindeki genel yüksekliğiyle Türkiye'ye benzer bir yapıda ancak çok daha engebeli bir ülke" ifadelerini kullandı.
Ülkenin kuzeyini bir kuşak gibi saran Elburz Dağları ve güneybatıdan başlayıp Basra Körfezi'ne kadar uzanan 1500 kilometre uzunluğundaki Zagros Dağları, dış müdahalelere karşı aşılması güç birer duvar işlevi görüyor.
Başkent Tahran'ın konumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Uzmanı Prof. Dr. Vakur Süzer, "Tahran, Elburz Dağları gibi devasa bir doğal kalenin koruduğu bir şehir olarak stratejik öneme sahip" sözleriyle bölgenin savunma kapasitesine dikkat çekti.
LOJİSTİĞİ FELÇ EDEN KAVURUCU ÇÖLLER: DEŞT-İ KEBİR VE DEŞT-İ LUT
İran'ın sadece dağları değil, iç kesimlerinde yer alan devasa çölleri de istilacılar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Dünyanın en sıcak ve kurak bölgeleri arasında gösterilen Deşt-i Kebir ve Deşt-i Lut çölleri, orduların lojistik hatlarını koparan birer engel olarak görülüyor.