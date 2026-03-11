İran coğrafyası işgale kapalı! Dağlar ve çöller orduların kabusu: Sadece harita değil stratejik savunma mekanizması

ran'ın sarp dağları, uçsuz bucaksız çölleri ve engebeli topografyası, ülkeyi adeta aşılmaz bir kaleye dönüştürüyor. Bin metrenin üzerindeki ortalama yüksekliği ve stratejik şehir yapılanmasıyla dikkat çeken İran coğrafyası, tarih boyunca büyük imparatorlukların ve modern orduların adeta "mezarlığı" haline gelen bir savunma mekanizması sunuyor.

KUZEYDEN GÜNEYE DOĞAL SETLER: ELBURZ VE ZAGROS DAĞLARI

İran'ın topografik yapısı, ülkenin en büyük askeri gücü olarak değerlendiriliyor. Uluslararası ilişkiler Uzmanı Prof. Dr. Vakur Süzer, "İran, bin metrenin üzerindeki genel yüksekliğiyle Türkiye'ye benzer bir yapıda ancak çok daha engebeli bir ülke" ifadelerini kullandı.