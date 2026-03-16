CANLI | Orta Doğu yangın yeri! Lincoln uçak gemisine ne oldu? İran: Vurduk Trump: Hedef alınmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşta 2 hafta geride kalırken Washington'un yeni askeri sevkiyatı bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. İran tarafından Körfez'de bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin vurulduğu açıklanmasının ardından Trump'tan iddialar yalanlandı. Öte yandan gece saatleri Tel Aviv'de sirenler devreye girerken, Tahran'da patlama sesleri duyuldu.

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a başlattığı savaşta 2 hafta geride kalırken Orta Doğu'da karşılıklı saldırılarla gerilim sürüyor. 28 Şubat'ta başlayan savaşta Tahran'ın misillemeleri sürerken, Washington yönetimi bölgeye askeri sevkiyat kararı aldı. Öte yandan İsrail'in savaşta İran'a yönelik nükleer silahlarını devreye sokacağı iddia edilirken, Tel Aviv ve Tahran'da peş peşe saldırılar devam ediyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

ORTA DOĞU ATEŞ HATTINDA

03:53

DUBAİ HAVALİMANI ÇEVRESİNDE İHA SALDIRISI SONRASI YANGIN ÇIKTI

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İHA saldırısı nedeniyle havalimanı çevresinde yangın çıktığı, ilgili ekiplerin gerekli önlemleri almaya başladığı belirtildi.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

03:52

BAHREYN'DEN VATANDAŞLARINA "GÜVENLİ NOKTALARA YÖNELİN" ÇAĞRISI

Bahreyn, ülkede çalan sirenlerin ardından vatandaşları sakin olmaları ve en yakın güvenli noktaya yönelmeleri konusunda uyardı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkede çalan sirenlerin ardından vatandaşlardan sakin olmaları ve en yakın güvenli noktaya yönelmeleri istendi.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat’tan bu yana Bahreyn'in de aralarında bulunduğu 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

03:40

TRUMP'TAN LINCOLN AÇIKLAMASI: HEDEF ALINMADI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın vurduğunu duyurduğu ve bölgeden çekilen Lincoln uçak gemisine ilişkin yaptığı açıklamada "Lincoln gemisi hedef alınmadı." dedi. 

CENTCOM'dan yapılan açıklamada ise "İran Devrim Muhafızları, yalan söylüyor. Lincoln, İran hava sahasına hakim olmaya devam ediyor" denildi.

03:20

S. ARABİSTAN: 19 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 19 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Doğu bölgesinde 19 İHA önlenerek imha edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, imha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor. 

02:40

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran medyasında gece saatlerinde meydana gelen patlamalara yer verildi.

Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Başkent Tahran'daki patlamanın ardından hava savunma sisteminin devreye girdiği belirtildi.

02:36

İRAN'DAN TRUMP'A MEYDAN OKUMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş kapsamında Hürmüz Boğazı’ndaki durum, İran deniz gücüne yönelik iddialar ve askeri operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. DMO Deniz Kuvvetleri’nin düşmanın denizdeki saldırılarına karşılık vermekle görevli olduğunu belirten Naini, hava kuvvetleriyle birlikte düzenlenen füze ve insansız hava aracı operasyonlarıyla düşmana ait askeri üsler ve savaş gemilerinin hedef alındığını söyledi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN İRAN’IN KONTROLÜNDE"

ABD’nin İran deniz gücünü yok ettiği yönündeki iddialara tepki gösteren Naini, "Hürmüz Boğazı tamamen İran’ın kontrolü altındadır. Bölgede farklı bayraklarla bulunan ancak mülkiyeti ABD veya Siyonist rejime ait olan gemilerin tamamı hedef alınmıştır. Bölgeye hakim olduklarını ve İran deniz gücünü yok ettiklerini iddia eden düşman, eğer cesareti varsa savaş gemilerini bu bölgeye yaklaştırsın. Daha önce savaş halinde Hürmüz Boğazı’nı kontrol edeceklerini ve enerji güvenliğini sağlayacaklarını söylüyorlardı, ancak şimdi sahneden çekilmiş durumdalar" dedi.


"DÜŞMAN SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTI"

Naini, "Umman Denizi’nin açıklarında yaklaşık 300-400 mil mesafede bulunan ABD’ye ait savaş gemilerine Devrim Muhafızları’nın seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıların ve ardından İran ordusunun saldırılarının ardından bu gemiler bölgeden uzaklaştı. Büyük ihtimalle ciddi hasar gördüler ve bakım için geri çekildiler. Böylelikle operasyonel görevleri de ellerinden alınmış oldu. Ayrıca düşmanın diğer askeri unsurları da aynı akıbete uğradı ve deniz üsleri şu anda düzensiz bir durumda bulunuyor. Radar, hava savunma sistemleri, mühimmat depoları, çeşitli altyapılar, çok sayıda savaş uçağı ve elektronik harp sistemleri dahil tüm unsurlar hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

 

02:34

TEL AVIV'DE SİRENLER DEVREDE

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sürerken, Tel Aviv'de sirenler çaldı.

ABD-İsrail'in saldırılar düzenlediği İran, yaklaşık 12 saat aradan sonra İsrail'e füze ateşledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi.

BİRÇOK KENTTE PATLAMA SESLERİ

İran'ın misillemesi nedeniyle birçok kentte sirenler çalarken başkent Tel Aviv'de hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri engellemeye çalıştığı görüldü. Bu sırada gökyüzünden şiddetli bir patlama sesi geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, şiddetli patlama sesinin açık alana füze isabetinden kaynaklanabileceğini iddia etti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralanma vakası bildirilmediğini aktardı.

02:17

İRAN SAVAŞ BOYUNCA İSRAİL'E FIRLATTIĞI FÜZE SAYISINI AÇIKLADI

İran 17 gündür devam eden savaş sürecinde İsrail'e 290 füze fırlattı.
00:29

İRAN ORDUSU: ABD-İSRAİL HEDEFLERİNE YAKLAŞIK 700 FÜZE VE 3 BİN 600 İHA ATILDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında insansız hava aracı (İHA) atıldığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Naini, konuya ilişkin bilgi verdi. Naini, "Şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında İHA atıldı." dedi.

İranlı askeri sözcü, ABD ve İsrail askerlerinden ölü ve yaralı sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğunu öne sürdü.

Naini, 118 İHA'nın düşürüldüğünü ifade etti.

