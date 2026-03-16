CANLI | Orta Doğu yangın yeri! Lincoln uçak gemisine ne oldu? İran: Vurduk Trump: Hedef alınmadı
ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a başlattığı savaşta 2 hafta geride kalırken Orta Doğu'da karşılıklı saldırılarla gerilim sürüyor. 28 Şubat'ta başlayan savaşta Tahran'ın misillemeleri sürerken, Washington yönetimi bölgeye askeri sevkiyat kararı aldı. Öte yandan İsrail'in savaşta İran'a yönelik nükleer silahlarını devreye sokacağı iddia edilirken, Tel Aviv ve Tahran'da peş peşe saldırılar devam ediyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
DUBAİ HAVALİMANI ÇEVRESİNDE İHA SALDIRISI SONRASI YANGIN ÇIKTI
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İHA saldırısı nedeniyle havalimanı çevresinde yangın çıktığı, ilgili ekiplerin gerekli önlemleri almaya başladığı belirtildi.
BAHREYN'DEN VATANDAŞLARINA "GÜVENLİ NOKTALARA YÖNELİN" ÇAĞRISI
Bahreyn, ülkede çalan sirenlerin ardından vatandaşları sakin olmaları ve en yakın güvenli noktaya yönelmeleri konusunda uyardı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ülkede çalan sirenlerin ardından vatandaşlardan sakin olmaları ve en yakın güvenli noktaya yönelmeleri istendi.
İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat’tan bu yana Bahreyn'in de aralarında bulunduğu 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
TRUMP'TAN LINCOLN AÇIKLAMASI: HEDEF ALINMADI
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın vurduğunu duyurduğu ve bölgeden çekilen Lincoln uçak gemisine ilişkin yaptığı açıklamada "Lincoln gemisi hedef alınmadı." dedi.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada ise "İran Devrim Muhafızları, yalan söylüyor. Lincoln, İran hava sahasına hakim olmaya devam ediyor" denildi.