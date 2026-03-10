Kirli savaşın ağır bilançosu: 9 milyar dolar! Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla küresel ekonomi tehlikede
ABD'nin nükleer müzakere masasını dağıtarak İsrail ile kurduğu kirli ittifakla İran'a başlattığı savaş 11. gününde devam ediyor. Orta Doğu'da gerilim hızla tırmanırken savaşın mali boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre savaşın günlük maliyeti 1 milyar dolar, saatlik bedeli 9,2 milyon dolar, ilk 7 günde yaklaşık 7 milyar dolar, 11 günde ise ortalama 9 milyar dolar. A Haber Gece programına katılan uzman isimler savaşın maliyetini ve küresel piyasalara yansımalarını ele aldı.
ABD'nin İsrail ile birlikte 28 Şubat'ta başlattığı İran savaşı 11. gününe girerken, çatışmanın mali boyutu da dikkat çekiyor. ABD basınında, Donald Trump yönetiminin savaş için ciddi düzeyde harcama yaptığına dair haberlerin yer almasının ardından, A Haber'de Esra Akyürek'in moderatörlüğünü yaptığı A Haber Gece programında konu ele alındı. Programda Dış Politika Analisti Dr. Sinan Demirtürk ile Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, savaşın ekonomik maliyetini ve bunun küresel piyasalara olası etkilerini değerlendirerek dikkat çeken analizler paylaştı.
ABD-İSRAİL İLE İRAN SAVAŞININ MALİYETİ
- İran savaşının günlük maliyeti 1 milyar dolar
- Her bir uçak gemisinin işletme maliyeti 6,5 milyon dolar
- ABD ilk 24 saatte askeri harekat için 779 milyon dolar harcadı
- Hesaplamalara göre savaşın saatlik maliyeti 9,2 milyon dolar
- Uçakların sevki ve deniz araçlarının konuşlandırılmasını 630 milyon dolara mal oldu.
- Toplamda 7 günde yaklaşık 7 milyar dolarlık maliyete ulaştı
- Savaşın 11. gününde ise ortalama 9 milyar 820 milyon dolarlık bir tablo ortaya çıktı
ABD'NİN BÖLGEDEKİ SAVAŞ MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, İran'ın ambargolar ve hava sahasının kısıtlı olması nedeniyle dezavantajlı olduğunu, ancak stratejik olarak asimetrik savaş yürüttüğünü belirterek, "Sizin üretim tesisleriniz çok kolay değil, sürekli bir füze veya dron gibi insansız hava araçlarını üretmeniz... Sürekli tespit ediliyorsunuz, hava savunmanız olmadığı için üretim tesisleriniz vuruluyor. Güneş panelleri bile vuruluyor" şeklinde konuştu. İran'ın yeni nesil savaş teknolojileriyle bu durumu dengelemeye çalıştığına işaret eden Günyel, "İran çok basit SİHA'lar, İHA'lar gönderiyor fakat siz bunlara, 1 birimse, 100 birim olan füzelerle cevap veriyorsunuz. Bunların yerine konması, hem üretilmesi çok zor hem de ekonomik maliyetini karşılamak çok zor oluyor" sözleriyle ABD ve İsrail'in yüksek maliyetli füzelerine karşı İran'ın düşük maliyetli araçlarla karşılık verdiğini ifade etti.
"ABD'NİN KAYNAKLARI SÖMÜRME TAKTİĞİ"
ABD'nin savaş stratejisinin tamamen ekonomik sömürüye dayandığını anlatan Dr. Cihan Günyel, Trump yönetiminin yaklaşımını değerlendirirken, "Çok basit bir mantık var: Emperyalizmin önce silahınla topunla git, orayı ele geçir, ondan sonra oranın kaynaklarını kullanmaya, sömürmeye başla. Biraz mantığı bunun üzerinden gidiyor Trump'da. Anladığımızı kadarıyla ABD'nin Çin mücadelesi var. Bu durumu Venezuela örneğinde görüyoruz. Venezuela'nın sadece petrol değil çok önemli nadir topak elementleri ve diğer madenlere sahip olması ve Çin ile müttefiki olmasıydı. " ifadelerini kullandı. ABD'nin iç kamuoyunda savaş maliyetlerine karşı büyük bir tepki olduğunu, "Biz dünyanın jandarması değiliz, ben ekonomiyi toplayıp tekrardan Amerika'yı büyük yapacağım" diyen Trump'ın 36 trilyon dolarlık dış borçla bu savaşı nasıl finanse edeceğinin belirsiz olduğunu vurguladı. Günyel, Trump'ın barışçıl bir müzakereye geri dönme ihtimali olduğunu, aksi halde ABD iç kamuoyunda ve dünya genelinde ekonomik baskıların artacağını belirtti.
PETROL VE KÜRESEL PİYASALAR TEHLİKEDE: HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ
Dış Politika Analisti Dr. Sinan Demirtürk, bölgedeki savaşın yalnızca iki ülkeyi değil tüm dünyayı etkileyen bir ekonomik krize dönüştüğüne dikkat çekerek, "Savaş bundan sonra nasıl devam edecek? Bu savaş artık küresel bir ekonomik krize doğru gidebilir" uyarısında bulundu. Brent petrol fiyatlarının 117 dolardan Trump'ın açıklamalarıyla 85 dolara gerilediğini, ancak riskin devam ettiğini belirten Demirtürk, "11. günde Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması bile 1500-2000 civarında büyük tankerin, petrol ve LNG'nin farklı ülkelere taşınmasına mani oldu, olmaya devam ediyor" sözleriyle küresel enerji tedarikinin ne büyük bir tehdit altında olduğunu gözler önüne serdi. Demirtürk, Orta Doğu'da sivil kayıpların artması ve ticari uçuşların durmasıyla, savaşın sadece bölge ülkelerini değil, dünyadaki pek çok ülkeyi yakından etkileyen küresel sonuçlar doğurmaya başladığı ifade etti.