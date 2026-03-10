Kirli savaşın ağır bilançosu: 9 milyar dolar! Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla küresel ekonomi tehlikede

ABD'nin nükleer müzakere masasını dağıtarak İsrail ile kurduğu kirli ittifakla İran'a başlattığı savaş 11. gününde devam ediyor. Orta Doğu'da gerilim hızla tırmanırken savaşın mali boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre savaşın günlük maliyeti 1 milyar dolar, saatlik bedeli 9,2 milyon dolar, ilk 7 günde yaklaşık 7 milyar dolar, 11 günde ise ortalama 9 milyar dolar. A Haber Gece programına katılan uzman isimler savaşın maliyetini ve küresel piyasalara yansımalarını ele aldı.

ABD'nin İsrail ile birlikte 28 Şubat'ta başlattığı İran savaşı 11. gününe girerken, çatışmanın mali boyutu da dikkat çekiyor. ABD basınında, Donald Trump yönetiminin savaş için ciddi düzeyde harcama yaptığına dair haberlerin yer almasının ardından, A Haber'de Esra Akyürek'in moderatörlüğünü yaptığı A Haber Gece programında konu ele alındı. Programda Dış Politika Analisti Dr. Sinan Demirtürk ile Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, savaşın ekonomik maliyetini ve bunun küresel piyasalara olası etkilerini değerlendirerek dikkat çeken analizler paylaştı.

Her bir uçak gemisinin işletme maliyeti 6,5 milyon dolar

ABD ilk 24 saatte askeri harekat için 779 milyon dolar harcadı

Hesaplamalara göre savaşın saatlik maliyeti 9,2 milyon dolar

Uçakların sevki ve deniz araçlarının konuşlandırılmasını 630 milyon dolara mal oldu.

Toplamda 7 günde yaklaşık 7 milyar dolarlık maliyete ulaştı

Savaşın 11. gününde ise ortalama 9 milyar 820 milyon dolarlık bir tablo ortaya çıktı ABD-İSRAİL İLE İRAN SAVAŞINDA DUDAK UÇUKLATAN MALİYET ABD'NİN BÖLGEDEKİ SAVAŞ MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, İran'ın ambargolar ve hava sahasının kısıtlı olması nedeniyle dezavantajlı olduğunu, ancak stratejik olarak asimetrik savaş yürüttüğünü belirterek, "Sizin üretim tesisleriniz çok kolay değil, sürekli bir füze veya dron gibi insansız hava araçlarını üretmeniz... Sürekli tespit ediliyorsunuz, hava savunmanız olmadığı için üretim tesisleriniz vuruluyor. Güneş panelleri bile vuruluyor" şeklinde konuştu. İran'ın yeni nesil savaş teknolojileriyle bu durumu dengelemeye çalıştığına işaret eden Günyel, "İran çok basit SİHA'lar, İHA'lar gönderiyor fakat siz bunlara, 1 birimse, 100 birim olan füzelerle cevap veriyorsunuz. Bunların yerine konması, hem üretilmesi çok zor hem de ekonomik maliyetini karşılamak çok zor oluyor" sözleriyle ABD ve İsrail'in yüksek maliyetli füzelerine karşı İran'ın düşük maliyetli araçlarla karşılık verdiğini ifade etti.