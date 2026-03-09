ANALİZ | Küresel ekonomide Hürmüz depremi: Dünya bu boğaza mahkum mu?

Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 16:07 Son Güncelleme: 09 Mart 2026 16:19

Tarih boyunca dünya ticaretinin kaderini belirleyen dar su yolları, bugün küresel bir krizin merkez üssü haline geldi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte dünya ekonomisi alarm verdi. Enerji savaşlarının göbeğindeki bu boğazın stratejik önemi ve alternatif yolların çıkmazı A Haber ekranlarında masaya yatırıldı.

Dünya deniz ticaretinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz, coğrafyanın küresel güce dönüştüğü yer olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, "Boğazları kontrol eden akışı da kontrol eder" diyerek bölgenin hayati önemine dikkat çekiyor. Kuveyt, İran ve Katar gibi enerji devlerinin tek çıkış kapısı olan bu dar saha, bugün modern dünyanın en büyük ekonomik imtihanlarından biri haline geldi.

TANKERLER NAMLUNUN UCUNDA Askeri literatürde "Choke Point" (Şok Noktası) olarak adlandırılan Hürmüz, İran Devrim Muhafızları'ndan gelen sert açıklamalarla sarsıldı. Devrim Muhafızları Danışmanı İbrahim Cebbari, "Hürmüz Boğazı kapalıdır, geçmeye çalışan gemiler ateşe verilecektir" diyerek dünyaya gözdağı verdi. Bu tehdidin ardından 700'ün üzerinde tankerin boğazın iki yakasında beklemeye geçmesi, enerji arzında büyük bir tıkanıklığa yol açtı.

ALTERNATİF YOLLAR ÇIKMAZDA Petrol ve LNG fiyatlarında sert bir yükseliş beklenirken, uzmanlar mevcut boru hatlarının Hürmüz'ün yükünü taşımaya yetmediğini vurguluyor. Dünya deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 60'ının geçtiği bu dar su yolu, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar tüm enerji rotalarını doğrudan etkiliyor. Hürmüz'ün kapanması, küresel bir arz şoku anlamına geliyor. MODERN DÜNYANIN HÜRMÜZ'LE İMTİHANI

"SİLAHLAR DEĞİL SÖZ KONUŞMALI" Bölgedeki yangının büyümemesi için en net duruşu sergileyen Türkiye, aklıselim çağrısında bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye olarak ne bölgemizde ne başka coğrafyalarda kaos istemeyiz" diyerek bütün tarafları diyaloğa davet etti. Erdoğan'ın "Silahlar değil, söz konuşmalı. Bize düşen ne varsa yapmaya hazırız" mesajı, Ankara'nın çözüm odaklı politikasını bir kez daha tescilledi.

BOĞAZLARIN JEOPOLİTİK KADERİ Geçmişte Çanakkale'de yaşanan boğaz savaşlarını hatırlatan uzmanlar, bugün de ticaretin benzer dar geçitlerde sıkıştığını belirtiyor. Hürmüz'deki tıkanıklığın sadece bölgeyi değil, küresel düzenin geleceğini belirleyeceği de vurgulanıyor. Boğazı kontrol edenin sadece gemileri değil, piyasaları ve siyaseti de yönettiği bu yeni yüzyılda Hürmüz düğümü dünyanın bir numaralı meselesi haline geldi.